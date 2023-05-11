Когда отремонтируют дорогу до Казахстана, о которой Томенко рассказал Путину?
Трасса А-321 передана в собственность Росавтодору ещё в 2020 году, но её до сих пор не отремонтировали
11 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в начале мая попросил Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан. Её передали на федеральный баланс ещё в 2020 году, но Росавтодор так и не приступил к масштабной реконструкции трассы. Все деньги ведомство отправило на работы на Чуйском тракте, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года. Рассказываем, когда отремонтируют дорогу из Барнаула в Казахстан и поможет ли ускорить эти работы президент Владимир Путин (конечно же да).
Почему трассу А-321 так и не отремонтировали? Её же поставили на федеральный баланс.
Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяжённостью 400 километров официально передана в федеральную собственность ещё в 2020 году. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет и надеялись, что трассу, которая ведёт из Барнаула в туристические районы края, отремонтируют в ближайшее время. Однако этого так и не произошло: федеральное дорожное агентство выделило деньги лишь на небольшой участок трассы А-321 и временно прекратило работы. А сэкономленные сотни миллионов рублей в год ведомство направило на реконструкцию Чуйского тракта, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года.
По сведениям источников amic.ru, в мае прошлого года на Алтай приезжал руководитель Росавтодора Роман Новиков и договорился с руководством региона о том, что нужно быстрее провести работы по расширению Чуйского тракта. В Москве понимают, что эта дорога имеет более важное значение для региона. В итоге на трассе Барнаул – Павлодар провели лишь минимальные работы.
В каком сейчас состоянии находится трасса?
Дорога протяжённостью около 400 километров только на треть находится в нормативном состоянии. При этом в плановом режиме федеральных средств на ремонт не нашли. До Кадниково она находится в изумительном состоянии. Только в прошлом году там сделали удобную и современную развязку. А вот перед селом Кадниково Мамонтовского района начинается настоящий ад для автомобилистов: глубокие ямы через каждые несколько метров. Ехать на большой скорости по некоторым участкам просто небезопасно. Кроме того, от Родино до Кулунды есть 47-километровый участок щебёночного покрытия. Ездить по нему практически невозможно и дорога не соответствует статусу федеральной.
"Я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству РФ включить в федеральную адресную инвестиционную программу эту дорогу. На ней 47 км щебёночного покрытия, надо его закрыть и продолжать в плановом режиме этой дорогой заниматься", – обратился к Владимиру Путину глава Алтайского края Виктор Томенко во время разговора, который прошёл 3 мая.
И что, после обращения Томенко к Путину дорогу наконец-то отремонтируют?
По сведениям источников amic.ru, деньги из федерального бюджета на реконструкцию дороги могут быть выделены уже в ближайшее время. Скорее всего, работы могут начаться уже даже в 2023 году. Сколько непосредственно средств необходимо, чтобы привести трассу в порядок, пока неизвестно. По некоторым данным, речь идёт о нескольких миллиардах рублей. На сайте госзакупок уже выложен аукцион на содержание дороги А-321 в 2023 году почти на 900 миллионов рублей. Эти средства направят на устранение ям на некоторых участках. В будущем также власти планируют расширить дорогу из Барнаула до Павловска до четырёх полос.
А что вообще даёт региону эта трасса?
Самое главное – экономию денег. Только на содержание трассы в год необходимо более 600-900 миллионов рублей. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей. Эти деньги краевые власти направят на реконструкцию других дорог в районах.
Какие ещё федеральные трассы есть в Алтайском крае?
Две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. К 2028 году Чуйский тракт от Барнаула до Бийска обещают сделать четырёхполосным.
07:50:00 11-05-2023
Убитая трасса начинается после Буканского. От Кадниково до Буканки сделали в том году идеальную дорогу.. поэтому что то не складывается в статье..
08:11:38 11-05-2023
Гость (07:50:00 11-05-2023) Убитая трасса начинается после Буканского. От Кадниково до Б... вот-вот, от Буканского до Мамонтово, и от Мамонтово до Романово есть плохие участки. А после Романово полная шляпа начинается
08:27:25 11-05-2023
глупые вы,обзывают дорогу федеральной не для ремонта,а для платона. скоро все проселки будут федеральными.
11:44:41 11-05-2023
Кто сможет обьяснить, почему в 2021 году, вместо того, что бы сделать хотя бы несколько км-в где щебень, покрыли ещё одним слоем асфальта 15км. нормального асфальта возле Кулунды? Там даже ни одной ямы не было! Это просто вредительство какое то.
12:08:52 11-05-2023
Гость (11:44:41 11-05-2023) Кто сможет обьяснить, почему в 2021 году, вместо того, что б... слышишь звук бензопилы? это попил
13:22:47 11-05-2023
Гость (11:44:41 11-05-2023) Кто сможет обьяснить, почему в 2021 году, вместо того, что б... Это делали обычное ШПО, что дешевле чем укладывать новый асфальт. И к тому же прежде чем делать дорогу нужен проект, а его только 2022г сделали и вот теперь ищут деньги на этот 45км участок. И когда найдут, то делать будут 3 года: по 12км в год примерно
13:15:23 11-05-2023
почему нету посадок вдоль трассы?
13:29:13 11-05-2023
Гость (13:15:23 11-05-2023) почему нету посадок вдоль трассы?... А кого туда садить - дорожников или чиновников?)))
20:22:01 11-05-2023
У дороги две обочины - одна для дорожников, другая - для чиновников. Пусть смотрят друг на друга и любуются делами своими.
18:17:09 13-05-2023
Автор данной статьи обращаюсь к тебе, когда пишешь такие громкие слова "передали Росавтодору в 2020 году и трасса в 400 км до сих пор не отремортирована", то будь добр, пиши конкретику, не будь пустословом. Во-первых, передали трассу А-321, действительно, в 2020 году в сентябре. Сколько месяцев до конца года? Считать умеешь или только сплетни собирать? Во-вторых, в каком состоянии ее передали? Помнишь? В-третьих, для того, чтобы начать строить еще необходимо: запросить деньги на проектирование, после доведение финансирования на проектно-изыскательские работы, выставить на торги, провести торги, заключить контракт, разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу. Это то, что касается проектно-изыскательских работ, на которые уходит в среднем 2 года. Дальше: снова запросить деньги уже на строительство, получить на это финансирование, выставить на торги, заключить контракт на строительно-монтажные работы, приступить к реализации объекта. На это уходит еще примерно до 6 месяцев. Теперь посчитай сколько километров отремонтировали за 2 полноценных сезона 2021-2022 годы, надеюсь, автор не забыл, что сезон дорожный ограничен. Почему, когда данная трасса была в региональном пользовании вопросов не возникало, когда ее начнут ремонтировать?
18:21:28 13-05-2023
Автор данной статьи обращаюсь к тебе, когда пишешь такие громкие слова "передали Росавтодору в 2020 году и трасса в 400 км до сих пор не отремортирована", то будь добр, пиши конкретику, не будь пустословом. Во-первых, передали трассу А-321, действительно, в 2020 году в сентябре. Сколько месяцев до конца года? Считать умеешь или только сплетни собирать? Во-вторых, в каком состоянии ее передали? Помнишь? В-третьих, для того, чтобы начать строить еще необходимо: запросить деньги на проектирование, после доведение финансирования на проектно-изыскательские работы, выставить на торги, провести торги, заключить контракт, разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу. Это то, что касается проектно-изыскательских работ, на которые уходит в среднем 2 года. Дальше: снова запросить деньги уже на строительство, получить на это финансирование, выставить на торги, заключить контракт на строительно-монтажные работы, приступить к реализации объекта. На это уходит еще примерно до 6 месяцев. Теперь посчитай сколько километров отремонтировали за 2 полноценных сезона 2021-2022 годы, надеюсь, автор не забыл, что сезон дорожный ограничен. Почему, когда данная трасса была в региональном пользовании вопросов не возникало, когда ее начнут ремонтировать?