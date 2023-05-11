Трасса А-321 передана в собственность Росавтодору ещё в 2020 году, но её до сих пор не отремонтировали

11 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в начале мая попросил Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан. Её передали на федеральный баланс ещё в 2020 году, но Росавтодор так и не приступил к масштабной реконструкции трассы. Все деньги ведомство отправило на работы на Чуйском тракте, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года. Рассказываем, когда отремонтируют дорогу из Барнаула в Казахстан и поможет ли ускорить эти работы президент Владимир Путин (конечно же да).

Почему трассу А-321 так и не отремонтировали? Её же поставили на федеральный баланс.

Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяжённостью 400 километров официально передана в федеральную собственность ещё в 2020 году. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет и надеялись, что трассу, которая ведёт из Барнаула в туристические районы края, отремонтируют в ближайшее время. Однако этого так и не произошло: федеральное дорожное агентство выделило деньги лишь на небольшой участок трассы А-321 и временно прекратило работы. А сэкономленные сотни миллионов рублей в год ведомство направило на реконструкцию Чуйского тракта, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года.

По сведениям источников amic.ru, в мае прошлого года на Алтай приезжал руководитель Росавтодора Роман Новиков и договорился с руководством региона о том, что нужно быстрее провести работы по расширению Чуйского тракта. В Москве понимают, что эта дорога имеет более важное значение для региона. В итоге на трассе Барнаул – Павлодар провели лишь минимальные работы.

В каком сейчас состоянии находится трасса?

Дорога протяжённостью около 400 километров только на треть находится в нормативном состоянии. При этом в плановом режиме федеральных средств на ремонт не нашли. До Кадниково она находится в изумительном состоянии. Только в прошлом году там сделали удобную и современную развязку. А вот перед селом Кадниково Мамонтовского района начинается настоящий ад для автомобилистов: глубокие ямы через каждые несколько метров. Ехать на большой скорости по некоторым участкам просто небезопасно. Кроме того, от Родино до Кулунды есть 47-километровый участок щебёночного покрытия. Ездить по нему практически невозможно и дорога не соответствует статусу федеральной.

"Я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству РФ включить в федеральную адресную инвестиционную программу эту дорогу. На ней 47 км щебёночного покрытия, надо его закрыть и продолжать в плановом режиме этой дорогой заниматься", – обратился к Владимиру Путину глава Алтайского края Виктор Томенко во время разговора, который прошёл 3 мая.

И что, после обращения Томенко к Путину дорогу наконец-то отремонтируют?

По сведениям источников amic.ru, деньги из федерального бюджета на реконструкцию дороги могут быть выделены уже в ближайшее время. Скорее всего, работы могут начаться уже даже в 2023 году. Сколько непосредственно средств необходимо, чтобы привести трассу в порядок, пока неизвестно. По некоторым данным, речь идёт о нескольких миллиардах рублей. На сайте госзакупок уже выложен аукцион на содержание дороги А-321 в 2023 году почти на 900 миллионов рублей. Эти средства направят на устранение ям на некоторых участках. В будущем также власти планируют расширить дорогу из Барнаула до Павловска до четырёх полос.

А что вообще даёт региону эта трасса?

Самое главное – экономию денег. Только на содержание трассы в год необходимо более 600-900 миллионов рублей. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей. Эти деньги краевые власти направят на реконструкцию других дорог в районах.

Какие ещё федеральные трассы есть в Алтайском крае?

Две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. К 2028 году Чуйский тракт от Барнаула до Бийска обещают сделать четырёхполосным.