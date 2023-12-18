Как в Алтайском крае спорт становится нормой жизни

Большое исследование amic.ru о том, как в регионе выполняют региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"

18 декабря 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край с 2019 года участвует в проекте "Спорт – норма жизни", который является частью масштабного нацпроекта "Демография". Благодаря ему в регионе появляются новые физкультурно-оздоровительные комплексы, умные спортивные стадионы и площадки для сдачи нормативов ГТО. На весь период реализации проекта в Алтайском крае предусмотрено более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и более 45 миллионов – из краевого. Ожидается, что благодаря этим средствам к 2030 году около 70% жителей Алтайского края будут заниматься физкультурой и спортом. Как планируют достичь этих показателей и что для этого сделано в 2023 году – в нашем материале.

Сколько средств направлено на проект в 2023 году?

Бюджет реализации проекта "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае в 2023 году составил 50,9 млн рублей.

Как распорядились этими деньгами:

– три спортивные школы олимпийского резерва (КГБУ СП "КСШОР", КГБУ СП "СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко" и МБУ СП "СШОР "Олимпия") получили инвентарь и оборудование на сумму 10,4 млн рублей;

– 14 краевых организаций, входящих в систему профессиональной спортивной подготовки, получили 15,5 млн рублей;

– закуплено спортивное оборудование для создания семи малых спортивных площадок ГТО в районах Алтайского края на сумму 25 млн рублей.

Что такое умные площадки и где их построили?

Умные спортивные площадки / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Это стадионы, которые могут включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры. На спортивные комплексы наносятся QR-коды, отсканировав которые c помощью смартфона гость площадки может получить инструкцию по использованию каждого элемента площадки, а также выстроить индивидуальную тренировку, ориентируясь на уровень своей физической подготовки и возраст.

В 2023 году первые две умные площадки появились в Барнауле и Рубцовске. Стоимость каждого комплекса составила 45,6 млн рублей. В краевой столице рассматривали несколько вариантов, где разместить стадион. В результате было принято решение создания инновационной площадки на территории школы № 128 в Индустриальном районе. Спортивная площадка доступна не только для учащихся школы, но и для жителей всего города. Кроме того, на новом спортивном объекте планируется реализация проекта "Дворовый инструктор", организация спортивно-массовых мероприятий Ассоциации дворового спорта.

Как реализуется комплекс ГТО?

Фестивали ГТО в Алтайском крае / Фото: Министерство спорта Алтайского края

В 2023 году в регионе появилось семь площадок для сдачи норм ГТО. Стоимость каждой – 3,6 млн рублей. Места, где можно попрыгать, подтянуться и побегать, появились в Суетском, Красногорском, Шипуновском, Кытмановском, Советском, Топчихинском и Первомайском районах.

В крае открыто 69 центров тестирования ГТО. За девять лет реализации указа президента "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в регионе в системе АИС ГТО зарегистрировано более 170 000 жителей Алтайского края, выполнили нормативы ВФСК ГТО более 50 тысяч участников.

В 2023 году в Алтайском крае прошло 18 краевых фестивалей и акций, из них четыре фестиваля – среди лиц с различными нарушениями здоровья. Победители краевых этапов были командированы на всероссийские финалы фестивалей.

Какие крупные спортивные объекты построены?

Благодаря нацпроекту "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа. Главная суть этих объектов – универсальность.

ФОКОТ в Павловске / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Летом 2023 года физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа заработал в селе Павловск рядом с ремзаводской средней школой, где живет около пяти тысяч человек. В данном районе Павловска в секциях по хоккею, лыжным гонкам, футболу и легкой атлетике занимаются около 215 человек. Теперь дети могут тренироваться в более комфортных условиях. На стадионе в летнее время есть футбольное поле с искусственным газоном, комплекс тренажеров, трибуна на 100 посадочных мест, современное освещение, беговые дорожки. Зимой же на стадионе заливают огромный каток для занятий хоккеем. Стоимость объекта составила более 25 млн рублей.

ФОКи в Барнауле / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Два ФОКа достраивают в Барнауле. Первый расположен на улице Юрина рядом с парком "Лабиринт". Сдать объект планируют к концу 2023 года. Цена контракта составляет 179,8 млн рублей. Строителям осталось запустить газовую котельную и системы водоснабжения, смонтировать стеновые противоударные панели и провести благоустройство. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол.

Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. В настоящее время проводится государственная экспертиза сметной стоимости. После прохождения экспертизы будут известны сроки сдачи объекта. На нем осталось выполнить 4% необходимого объема работ: сделать вентиляцию, покрыть полы в залах паркетом и линолеумом, а также покрасить стены в коридоре.

Открытие ледовой арены "Прогресс" в Бийске / Фото: правительство Алтайского края

А вот ледовая арена "Прогресс" в Бийске уже действует. Ее торжественно открыли в июне 2023 года. Дворец стал вторым проектом в истории края, возведенным в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость объекта составила около 500 млн рублей. В ледовой арене тренируются не только местные хоккеисты, но и воспитанники двух школ по фигурному катанию. Также в арене "Прогресс" работают залы для занятий фитнесом и хореографией.

Кстати, в Алтайском крае действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта". В 2023 году благодаря ей закупили оборудование для двух хоккейных кортов и двух хоккейных коробок. Корты оборудованы травмобезопасным резиновым покрытием, волейбольными стойками, футбольными воротами и баскетбольными щитами. Такие универсальные площадки стоимостью около 6,5 млн рублей появились в селе Шипуново и городе Новоалтайске. Хоккейные коробки установили в Немецком и Мамонтовском районах. На создание каждой площадки из краевого бюджета потратили 2,6 млн рублей. Также в 2023 году по программе "Развитие физической культуры и спорта" в Алтайском крае закупили 11 новых электронных тиров для сдачи норм ГТО, 14 снегоходов и 14 трассоукладчиков, направив на эти цели более 9 млн рублей.

Как развивается массовый спорт в Алтайском крае?

Одна из главных целей нацпроекта – развитие массового спорта. В этом году в регионе провели около 1200 массовых спортивных мероприятий. Среди них X зимняя олимпиада городов, XXXVI зимняя олимпиада сельских спортсменов и ХLIII летняя олимпиада сельских спортсменов, участие в которых приняли более 3000 представителей районов и городов края.

День физкультурника в Барнауле / Фото: Министерство спорта Алтайского края и amic.ru

Одно из самых грандиозных мероприятий прошло в День физкультурника 12 августа на стадионе Алексея Смертина в Барнауле. Там установили рекорд страны по массовому выполнению упражнений ГТО: отжиманию. Событие объединило на одной площадке и юных спортсменов, их родителей, и просто любителей спорта, физкультурников, ветеранов спорта, не видевшихся уже долгое время. Одновременно 10 раз упражнение выполнили 3635 человек. Этот показатель занесли официально в Книгу рекордов России. О достижении со сцены объявил главный редактор этого издания Станислав Коненко, специально прибывший со своей командой в Барнаул.

Каждый год в Алтайском крае проводят и другие массовые мероприятия и старты: "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч", "Кольцо Победы, "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Футбол в школе", "Локобол-РЖД", "КЭС-баскет", "Президентские спортивные игры".

Развивается корпоративный спорт. Проводятся отраслевые спартакиады энергетиков, работников здравоохранения, предпринимателей. В Спартакиадах госслужащих ежегодно участвуют более тысячи человек.

Как развивается массовый спорт в Алтайском крае / Фото: Министерство спорта Алтайского края

С 2023 года в Алтайском крае появился Всероссийский проект "Северная ходьба – новый образ жизни", который уже поддержали в 25 районах региона. Для проведения тренировок на базе Волгоградской государственной академии физической культуры подготовлены 12 профессиональных инструкторов. Ознакомительные тренировки уже проведены в Бийске, Заринске, Рубцовске, Алейске, Бийском, Смоленском и Троицком районах. В ближайшее время к проекту подключатся другие муниципалитеты.

Проект "Спорт – норма жизни" продолжат реализовывать в Алтайском крае в 2024 году.