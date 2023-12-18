Комфортная среда. Как в Алтайском крае ремонтируют дворы и общественные пространства

Как в регионе реализуют нацпроект "Жилье и городская среда"

18 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

В Алтайском крае с 2017 года реализуют амбициозный национальный проект "Жилье и городская среда". Благодаря этому в регионе удалось отремонтировать сотни дворов и общественных пространств, в которых теперь проводят время жители муниципалитетов. Люди отдыхают на комфортных лавочках, играют на современных детских площадках и занимаются спортом на уличных тренажерах. О том, как реализовывали нацпроект "Жилье и городская среда" в 2023 году и почему он изменил облик сел и городов – в специальном проекте amic.ru.

Как начинался нацпроект?

К началу реализации в 2017 году (тогда еще приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2019-го преобразован в одноименный федеральный проект в составе национального проекта "Жилье и городская среда") в среднем по Алтайскому краю только 53% улиц и проездов имели хорошее покрытие. Около 370 наиболее посещаемых общественных территорий – парков, скверов, площадей и более 3,6 тысячи дворов – требовали обновления и благоустройства. Для того чтобы сделать парки и общественные пространства более уютными, разработали государственную программу Алтайского края "Формирование современной городской среды".

Как муниципалитеты участвуют в нацпроекте?

За семь лет в рамках проекта благоустроено 1 784 объекта, в том числе 326 общественных и 1458 дворовых территорий в 70 муниципалитетах на общую сумму более 5 миллиардов рублей. В проекте уже приняли участие около 80% муниципалитетов региона.

За 2023 год в Алтайском крае благоустроили 184 объекта в 42 муниципалитетах (12 городах, ЗАТО Сибирском и 29 райцентрах края): 57 общественных территорий и 127 дворовых. На объектах работали 105 подрядчиков. Работы велись на 127 дворовых территориях, 22 парковых зонах, 14 пешеходных объектах, 7 площадях, 10 зонах отдыха и 4 игровых площадках.Кроме того, второй год Алтайский край участвует и побеждает во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2022 году победителем конкурса признан город Заринск с проектом "Благоустройство первого парка культуры и отдыха "Прометей". В настоящее время работы на объекте завершены. В следующем году будут проведены работы по благоустройству парка-набережной на правом берегу реки Алей в городе Рубцовске.

Какие парки отремонтировали в Барнауле в 2023 году?

Парки в Барнауле после ремонта/ Фото: amic.ru/ Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Именно в краевой столице наибольшее число объектов, которые нуждаются в ремонте. За последние годы в Барнауле провели работы по восстановлению парка "Изумрудный", на его реновацию из различных источников бюджета направили около 350 миллионов рублей. Работы проводились в несколько этапов. В этом году обновление парка завершено – построены пешеходные и велодорожки, восстановлена центральная аллея, пруд, установлена сцена и новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также построены беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Здесь обновили входную группу, установили новое ограждение вдоль парка, провели освещение, сделали пешеходные дорожки: асфальтированные и с плиточным покрытием, новую парковку со стороны проспекта Сибирского и восстановили исторический Томский тракт.

Одним из самых популярных мест в "Изумрудном" стал новый амфитеатр, где проводят различные концерты, лекции и другие мероприятия. Амфитеатр рассчитан на 150 человек.

Ранее в Барнауле были благоустроены и другие значимые для горожан территории: аллея по ул. Г. Исакова, фонтан на ул. Панфиловцев, Мизюлинская роща, пешеходная зона по ул. Герцена.В 2023 году в Барнауле провели масштабный ремонт парка "Центральный". В 2022-м зеленая зона победила в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".

В одном из старейших парков обновили знаменитый действующий фонтан на центральной аллее, который не ремонтировали с 1965 года. Уже сейчас он является популярным местом для фотосъемок, а следующим летом может привлечь еще больше людей. Также в "Центральном" посадили новый газон и уложили асфальт на пешеходных дорожках, заменили опоры освещения, урны, лавочки и установили малые архитектурные формы. На работы направили около 140 миллионов рублей.

В 2023 году прошел второй этап благоустройства барнаульского парка "Юбилейный". Его очистили от мусора, сделали сеть велодорожек, обновили основные пешеходные пути и установили освещение. Полностью обновление парка закончится в следующем году.

Какие общественные пространства сделали в других районах Алтайского края?

Отремонтированные парки и скверы в Алтайском крае / Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Активное участие в нацпроекте на протяжении нескольких лет принимают и другие территории края. Так, за последние годы были благоустроены следующие объекты:

– г. Новоалтайск – бульвар Землянова, парк "Пионерский", сквер "Октябрьский", сквер "Юбилейный";

– г. Бийск – бульвар Петровский, бульвар В. Максимовой, площадь 9 Января, сквер "Нагорный";

– г. Рубцовск – зона отдыха около Центральной библиотеки, парк "Патриот";

– г. Змеиногорск – площадь исторического Центра, набережная Нагорного пруда;

– г. Яровое – Музейная площадь.

Не отстают от городов и сельские территории. В Краснощеково обновили парковую зону, в Поспелихе – спортивную площадку, в Шипуново – Центральный парк, в Тальменке – набережную, в Красногорском – сквер Н.Ф. Побединского, в Завьялово – бульвар с парковой зоной, в Усть-Калманке – Центральную площадь.

"Если оценивать ход реализации проекта в текущем году и сравнивать с работой в предыдущие годы, то особых отличий нет. Этому способствовало то, что нормативная правовая база на всех уровнях сформирована на долгосрочный период и позволяет выстроить работу в плановом режиме, а опыт прошлых лет – избегать серьезных ошибок", – считает заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Александр Котельников.

Как новые общественные пространства меняют жизнь жителей края?

Парки и общественные пространства после ремонта / Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Лидеры проекты – Алейск, Барнаул, Заринск, ЗАТО Сибирский.

Город Заринск, к слову, участвует в нацпроекте уже пятый год. За это время в городе привели в порядок 56 дворов и 10 общественных территорий, среди них Центральная площадь, общественные территории у ДК "Надежда" и ДК "Балиндер", пешеходная зона по ул. Металлургов и сквер "Спортивный". В этом году в Заринске работы провели в шести дворах и на двух общественных территориях. Там заменили дорожное покрытие, установили малые архитектурные формы. Один из дворов находится на ул. Союза Республик, 1.

"Я проживаю в этом доме с 1999 года, никогда подобного ремонта здесь не проводилось. Проехать было сложно даже на машине, а после дождя вокруг дома всегда скапливались глубокие лужи. В прошлом году мы, жильцы дома, собрались вместе с управляющей компанией и приняли решение вступить в программу, а уже в этом году радуемся обновленному двору. У нас и молодежь в доме живет, с колясками стало удобно ходить здесь, все чисто и аккуратно", – поделилась жительница дома Надежда Едыкина.

В Заринске также завершено благоустройство и двух общественных территорий – пешеходной зоны по ул. Металлургов, 15/3, до ул. Союза Республик, 22/3, и сквера по ул. Горького в микрорайоне Северном. В пешеходной зоне уложили брусчатку, обустроили переходы и мосты, оборудовали освещение, установили тематические лавочки – с оформлением в спортивном стиле, а на входе появилась стела "Заря".

Один из объектов, который летом уже пользовался большим спросом среди жителей, – это многофункциональная спортивная площадка в Косихе. Участие в нацпроекте сельсовет принимает второй год. В 2022-м началось благоустройство пустыря на улице Титова, тогда удалось установить первую в селе детскую площадку. В этом году работы по благоустройству данной территории были продолжены.

"Сделанная в прошлом году детская площадка пользуется спросом у ребятишек, поэтому решили и дальше облагораживать участок на улице Титова. В этом году завершили строительство новой многофункциональной спортивной площадки и площадки для воркаута – уличной гимнастики. Получился целый комплекс как игровых, так и спортивных элементов благоустройства, где каждый житель села найдет занятие по душе", – рассказывает глава Косихинского сельсовета Максим Гусев.

На объекте также установили трибуны для болельщиков и камеры видеонаблюдения, общая стоимость работ составила 4,1 млн рублей. Сейчас спортплощадка завершена, с 1 июня она открыта как для школьников, так и для сельчан старшего поколения. В следующем году Косиха продолжит участие в нацпроекте, в плане – благоустройство Мемориального комплекса на улице Советской, за этот объект проголосовали более 1000 жителей.

Что сделают в 2024 году?

В Алтайском крае в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 70 дворовых территорий и 55 общественных в 42 муниципалитетах. Наиболее крупными объектами благоустройства станут продолжение реновации самого большого в крае парка "Юбилейный" и возрождение парковой зоны на месте бывшего парка культуры и отдыха им. Ленина в Барнауле.

На реконструкцию общественных территорий в Алтайском крае планируют направить 578,5 млн рублей. Дополнительно из краевого бюджета выделят еще 200 млн рублей для обеспечения реализации проекта.

Кроме того, будет благоустроен парк-набережная в городе Рубцовске. Именно этот проект победил на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составит порядка 130 млн рублей.