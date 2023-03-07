"Как в английском замке". Обзор самых больших квартир Барнаула

Все квартиры распложены в нескольких уровнях и "напичканы" необычными пространствами

07 марта 2023, 09:10, ИА Амител

Квартира / Фото: Avito.ru

В среднем по России на одного человека приходится 25 квадратных метров жилья. Это сравнимо с площадью классической студии, которых в Барнауле очень много. Однако среди предложений о продаже встречаются варианты, превосходящие "стандартные" параметры в десять раз. Amic.ru нашёл самые большие квартиры, в которых можно неделями не встречаться с "соседями".

Как в пробке

В элитном доме на ул. Интернациональной, 95, продают двухуровневую квартиру площадью 254 квадратных метра. На первом этаже объекта расположены кухня-гостиная и просторный санузел. На втором этаже есть комнаты, два санузла, сауна, лаундж-зона (место отдыха, – прим. ред.) с камином, ванна с гидромассажем.







































Квартира / Фото: Avito.ru

"При ремонте использовались только качественные материалы премиум-класса. Выполнен дизайнерский ремонт. Специальное пробковое покрытие на стенах и вдоль лестницы изыскано дополняет интерьер и создаёт дополнительную шумоизоляцию", – указано в объявлении.

Цена недвижимости – 26 млн рублей.

Два в одном

Квартиру без отделки, зато в двух уровнях, продают на ул. Молодёжной, 3Б. Её площадь – 260 "квадратов". Объект занимает два верхних уровня 16-этажного дома. В объявлении указано, что у квартиры есть выход на крышу, на которой можно организовать место для отдыха и загара.



















Квартира / Фото: Avito.ru

"Имеется техническая возможность разделить квартиру на две, одна из которых площадью около 141 квадратного метра будет располагаться на 15 этаже, а оставшаяся часть с входным узлом и лестницей с 15 этажа – на 16-м", – отмечено объявлении.

Стоимость объекта – 13,5 млн рублей.

Вместо тысячи развлечений

Трёхуровневую квартиру площадью 300 квадратных метров выставили на продажу в доме на ул. Короленко, 91. Риелтор отмечает, что внутри сделан дизайнерский ремонт.







































Квартира / Фото: Avito.ru

На первом этаже расположена кухонная зона и комната для приёма гостей. Большой балкон соединяет три комнаты, на втором этаже есть спальня, гардеробная, комната отдыха. Третий этаж отдан под спорт и отдых: здесь находятся спортзал и домашний кинотеатр. На первых двух уровнях предусмотрены санузлы, а на каждом этаже есть кладовая.

Квартиру оценили в 19 млн рублей.

Библиотека в башне

Самая большая квартира, которая на момент публикации материала продавалась в Барнауле, имеет площадь 358,8 квадратного метра. Она занимает 11, 12 и технический этаж в доме на проспекте Комсомольском, 40.



















Квартира / Фото: Avito.ru

"На 11 и на 12 этажах располагаются кухня-гостиная, спальни, санузлы и хозяйственные помещения, а на третьем уровне, в башне технического этажа, находится потрясающее помещение – рабочий кабинет с библиотекой. Прямо как в английском замке", – указано в объявлении.

Цена объекта – 19 млн рублей.