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Общественный транспорт будет работать для жителей Барнаула в пасхальную ночь

Богослужения пройдут в 31 церкви и храме

14 апреля 2025, 12:42, ИА Амител

Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в ночь с 19 на 20 апреля будет работать общественный транспорт после окончания богослужения в храмах: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, храм святителя Дмитрия Ростовского, Александро-Невский собор, храм апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь. Об этом сообщает мэрия.

"Для перевозки пассажиров будет задействовано два трамвайных вагона и два троллейбуса", – говорится в сообщении.

Пасхальные богослужения в Барнауле пройдут в 31 церкви и храме.

Также в мэрии сообщили, что 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатный транспорт до барнаульских кладбищ.

Яркие пасхальные яйца / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул религия пасха общественный транспорт
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Комментарии 6

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Musik

12:49:24 14-04-2025

мало транспорта. будет больше народу по прошлым годам судя.

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Дюша

12:49:27 14-04-2025

Зачем потакать мракобесию?

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Гость

13:57:04 14-04-2025

Дюша (12:49:27 14-04-2025) Зачем потакать мракобесию? ... Ну не в планетарий же возить смотреть на леониды?

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Гость

13:26:51 14-04-2025

А можно ОТ будет работать не только в эту ночь, а просто нормально работать? Или это, как всегда, фантастика?

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Гость

14:57:58 14-04-2025

причем здесь мракобесия?
насильно в церковь никто не гонит.
хочет человек яйцо ии стряпню освятить - ради бога.
кулич съем с удовольствием, наведу кофея и съем вкусно же.

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Гость

17:54:17 14-04-2025

Гость (14:57:58 14-04-2025) причем здесь мракобесия?насильно в церковь никто не гони...
Пешком пусть дует! И пусть ему его вера поможет!

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