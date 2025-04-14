Общественный транспорт будет работать для жителей Барнаула в пасхальную ночь
Богослужения пройдут в 31 церкви и храме
14 апреля 2025, 12:42, ИА Амител
Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в ночь с 19 на 20 апреля будет работать общественный транспорт после окончания богослужения в храмах: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, храм святителя Дмитрия Ростовского, Александро-Невский собор, храм апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь. Об этом сообщает мэрия.
"Для перевозки пассажиров будет задействовано два трамвайных вагона и два троллейбуса", – говорится в сообщении.
Пасхальные богослужения в Барнауле пройдут в 31 церкви и храме.
Также в мэрии сообщили, что 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатный транспорт до барнаульских кладбищ.
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12:49:24 14-04-2025
мало транспорта. будет больше народу по прошлым годам судя.
12:49:27 14-04-2025
Зачем потакать мракобесию?
13:57:04 14-04-2025
Дюша (12:49:27 14-04-2025) Зачем потакать мракобесию? ... Ну не в планетарий же возить смотреть на леониды?
13:26:51 14-04-2025
А можно ОТ будет работать не только в эту ночь, а просто нормально работать? Или это, как всегда, фантастика?
14:57:58 14-04-2025
причем здесь мракобесия?
насильно в церковь никто не гонит.
хочет человек яйцо ии стряпню освятить - ради бога.
кулич съем с удовольствием, наведу кофея и съем вкусно же.
17:54:17 14-04-2025
Гость (14:57:58 14-04-2025) причем здесь мракобесия?насильно в церковь никто не гони...
Пешком пусть дует! И пусть ему его вера поможет!