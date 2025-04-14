Общественный транспорт будет работать для жителей Барнаула в пасхальную ночь

Богослужения пройдут в 31 церкви и храме

14 апреля 2025, 12:42, ИА Амител

Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в ночь с 19 на 20 апреля будет работать общественный транспорт после окончания богослужения в храмах: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, храм святителя Дмитрия Ростовского, Александро-Невский собор, храм апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь. Об этом сообщает мэрия.

"Для перевозки пассажиров будет задействовано два трамвайных вагона и два троллейбуса", – говорится в сообщении.

Пасхальные богослужения в Барнауле пройдут в 31 церкви и храме.

Также в мэрии сообщили, что 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатный транспорт до барнаульских кладбищ.