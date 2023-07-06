Зачастую, если человек после травмы остался в инвалидной коляске - "это еще повезло", говорят нейрохирурги

06 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

Летом в отделение нейрохирургии краевой клинической больницы медпомощи (ККБСМП) ежедневно попадает около 40 человек с травмами головы и позвоночника. Ситуация повторяется каждый год, рассказывают врачи: с приходом тепла количество переломов спины и шеи увеличивается в разы. Люди намного чаще попадают в аварии, падают с высоты, неудачно ныряют в воду и страдают в пьяных драках.

Зачастую повреждения настолько тяжелые, что человек навсегда остается парализованным. Но в БСМП стараются сделать всё, чтобы каждый пациент избежал такой участи.

О том, с какими травмами попадают на стол к нейрохирургам, какие операции им проводят и почему даже титановые импланты не всегда могут вернуть человека к нормальной жизни, читайте на amic.ru.

"Раньше он бы еще долго не мог встать, а сейчас ходит"

На одной из 75 коек, что есть в нейрохирургии БСМП, лежит Владимир Афанасьевич из Краснощековского района. 70-летний мужчина выглядит бодро, периодически встает и даже немного прохаживается по палате. Хотя меньше месяца назад он угодил в жуткое ДТП, в котором сломал спину.

"Авария получилась. Возил дочь в больницу, из Маралихи в Краснощеково. Там сначала асфальт по дороге, а потом щебенка начинается. Может, колесо порезало, может, что еще, не знаю. Но машину резко кинуло влево и я улетел с трассы. А дальше ничего не помню", - вспоминает Владимир Филиппович. Фото: amic.ru

Мужчину сначала экстренно увезли в Краснощековскую ЦРБ, а потом, проконсультировавшись с Барнаулом, вертолётом доставили в БСМП. 20 июня его прооперировал нейрохирург Евгений Рольгейзер. Мужчине установили металлический имплант, который снижает нагрузку на позвоночник. Только благодаря этому пациент так быстро начал самостоятельно ходить, подчеркивает медик. По его словам, случись подобная авария на пару десятков лет раньше, Владимир Филиппович еще долго лежал бы в кровати.

"Мы установили металлоконструкцию, которая уменьшает степень компрессии и стабилизирует позвоночник. Имплант уменьшает болевой синдром и снижает нагрузку на сломанный позвонок. Поэтому пациент может передвигаться, костная мозоль при этом будет нормально формироваться. Это высокотехнологическая операция, которые мы проводим уже более десяти лет. Раньше пациенты просто лежали обездвиженными длительное время. Вставать было запрещено: степень компрессии могла увеличиться, вплоть до парализации", - поясняет Рольгейзер. Нейрохирург Евгений Рольгейзер с пациентом / Фото: amic.ru

Владимир Филиппович начал самостоятельно ходить через неделю после операции. Сейчас ему для этого уже даже не нужны ходунки. По словам врача, если всё будет идти хорошо, на реабилитацию 70-летнего пациента уйдёт около 3-4 месяцев.

Есть все шансы, что мужчина полностью восстановит свою работоспособность.

Фото: amic.ru

"Если в коляске - это еще повезло"

Но далеко не всегда даже самый опытный хирург может вновь поставить человека на ноги, рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Евгений Черданцев. По его словам, больше половины всех переломов позвоночника сопровождаются повреждением спинного мозга. В этом случае последствия могут быть самыми тяжелыми, а исправить их не всегда возможно.

"Всё зависит от изначальной тяжести травмы. Если спинной мозг поврежден, последствия в любом случае неизбежны. А если повреждение обширное, то исход будет неблагоприятный. Это парализация, парезы и другие тяжелейшие осложнения. Поэтому не исключено, что человек останется инвалидом. И это мы не говорим про то, что такие травмы могут закончиться даже летальным исходом. Бывает, если человек хотя бы остался в коляске и имеет возможность социально адаптироваться, это ему уже повезло", - рассказывает Черданцев.

Заведующий отделением нейрохирургии БСМП №1 Евгений Черданцев / Фото: amic.ru

Впрочем, барнаульские нейрохирурги проводят высокотехнологичные операции даже в самых тяжелых случаях, рассказывает Евгений Рольгейзер. Так у пациента появляется хотя бы шанс, что он снова сможет передвигаться.

"Мы устанавливаем им такие же металлические конструкции. Таким образом, мы освобождаем спинной мозг, улучшаем иннервацию и даём человеку шанс на восстановление. Это в любом случае лучше, чем вообще ничего не делать", - объясняет хирург.

Например, несколько дней назад в БСМП прооперировали 15-летнего пациента, которого парализовало после травмы шейного отдела. Подросток неудачно нырнул с моста на небольшую глубину и ударился головой об дно.

После установки металлической конструкции появилась положительная динамика. Теперь есть надежда, что он не будет прикован к кровати.

"Уже через несколько дней после операции видим положительную динамику. У пациента понемногу восстанавливается движение в руках, в ногах снова появилась чувствительность. Есть перспектива полного восстановления", - рассказал Рольгейзер.

Фото: КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

ДТП, нырки вводу и пьяные драки

Кстати, ныряние в воду в не предназначенных для этого местах - одна из основных причин травматизма летом, поясняет Черданцев. По его словам, лето - это в прямом смысле "жаркий сезон" для врачей. Из 40 человек, ежедневно попадающих в отделение, 7-8 приходится госпитализировать.

"Если про позвоночные травмы говорить, то основная причина - это ДТП. Также летом гораздо чаще люди падают с высоты, что тоже ведет к переломам. Ну и "травма ныряльщика", как мы её называем, - тоже не редкость с началом купального сезона. Это перелом шейного отдела позвоночника при нырянии в воду. В общем, летом люди травмируются гораздо чаще. По нашему отделению мы это видим четко", - рассказывает хирург. Фото: amic.ru

А вот черепно-мозговые травмы чаще всего происходят в быту, уточняет медик. По его словам, больше половины подобных случаев происходят из-за алкогольного опьянения. Люди либо неудачно падают, либо получают травму в результате драки.

Кстати, большинство пациентов отделения нейрохирургии - мужчины, замечает Черданцев. Он это объясняет тем, что образ жизни у них "более рискованный", поэтому и травмы они получают чаще.

"В основном пациентов доставляет скорая помощь с уже предварительным диагнозом. Здесь мы их дообследуем и при необходимости госпитализируем. Затем решаем, что нужно пациенту - консервативное лечение или операция", - поясняет завотделением. Всего в отделении трудится 11 нейхорирургов. Дежурят они по трое: так двое врачей в любой момент могут провести экстренную операцию, а третий останется вести приём пострадавших.

Есть лишь один способ уберечь себя от попадания на операционный стол к нейрохирургам, заключает доктор. Нужно просто не подвергать себя лишнему риску, соблюдать ПДД, не нырять в непредназначенных для этого местах и не злоупотреблять алкоголем. В общем, делать поменьше глупостей.

Ну а жизни тех, кто все же попал в чрезвычайную ситуацию, круглосуточно готовы спасать барнаульские хирурги.

В 2022 году в нейрохирургического отделение краевой клинической больницы скорой медицинской помощи поступило более 15 тысяч человек с различной травмой центральной нервной системы. Из них госпитализировали 2770 пациентов. Было проведено 984 операции, 157 из которых - высокотехнологичные.