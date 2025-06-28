Концерты, футбол и КВН. Полная программа празднования Дня молодежи в Барнауле

Основной площадкой станет парк "Центральный"

28 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. В 2025 году праздник выпадает на 28 июня, сообщили в мэрии.

Спортивные, концертные и игровые программы пройдут в эту субботу во всех районах города. А основной площадкой станет парк "Центральный". В нем проведут следующие мероприятия:

15:00 — праздничная программа "Мечтай! Твори! Действуй!";

16:00 — праздничная программа "Время молодых", в рамках которой вручат паспорта РФ 14-летним гражданам;

17:00 — кубок 20 сезона Официальной Барнаульской лиги КВН с участием команд из Барнаула, Бердска и Новосибирской области;

18:00 — выступления студенческих творческих коллективов и кавер-групп.

Помимо этого, в парке "Арлекино" в полдень 28 июня начнет работать интерактивная площадка "День молодежи: Время возможностей".

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Программа празднования Дня молодежи в Барнауле / Источник: t.me/barnaul_org