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Концерты, футбол и КВН. Полная программа празднования Дня молодежи в Барнауле

Основной площадкой станет парк "Центральный"

28 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. В 2025 году праздник выпадает на 28 июня, сообщили в мэрии.

Спортивные, концертные и игровые программы пройдут в эту субботу во всех районах города. А основной площадкой станет парк "Центральный". В нем проведут следующие мероприятия: 

  • 15:00 — праздничная программа "Мечтай! Твори! Действуй!";
  • 16:00 — праздничная программа "Время молодых", в рамках которой вручат паспорта РФ 14-летним гражданам;
  • 17:00 — кубок 20 сезона Официальной Барнаульской лиги КВН с участием команд из Барнаула, Бердска и Новосибирской области;
  • 18:00 — выступления студенческих творческих коллективов и кавер-групп.

Помимо этого, в парке "Арлекино" в полдень 28 июня начнет работать интерактивная площадка "День молодежи: Время возможностей".

Афиша

Программа празднования Дня молодежи в Барнауле / Источник: t.me/barnaul_org
Барнаул праздники

Комментарии 7

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Гость

14:30:24 26-06-2025

Вечера для тех, кому за 30 плавно перетекли в утренники.

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Гость

14:47:11 26-06-2025

"16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках которой вручат паспорта РФ 14-летним гражданам;" ---- Хорошо, что мой младшенький в эту тряхомудину не попадает...

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Гость

15:35:29 26-06-2025

Гость (14:47:11 26-06-2025) "16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках кот... Младшенькому то уже полтинник стукнул? бабуля!

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Гость

17:04:29 26-06-2025

Гость (14:47:11 26-06-2025) "16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках кот... Там только лучшим вручают

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Гость

16:35:27 26-06-2025

Даешь меропрития!

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Гость

13:20:57 28-06-2025

Ерунда какая-то. Очередной день села!

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Гость

21:55:16 28-06-2025

Гость (13:20:57 28-06-2025) Ерунда какая-то. Очередной день села! ... Ну так празднующие сейчас ходят и орут как невменяемые. А что орут и зачем, не понятно.

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