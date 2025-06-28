Концерты, футбол и КВН. Полная программа празднования Дня молодежи в Барнауле
Основной площадкой станет парк "Центральный"
28 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. В 2025 году праздник выпадает на 28 июня, сообщили в мэрии.
Спортивные, концертные и игровые программы пройдут в эту субботу во всех районах города. А основной площадкой станет парк "Центральный". В нем проведут следующие мероприятия:
- 15:00 — праздничная программа "Мечтай! Твори! Действуй!";
- 16:00 — праздничная программа "Время молодых", в рамках которой вручат паспорта РФ 14-летним гражданам;
- 17:00 — кубок 20 сезона Официальной Барнаульской лиги КВН с участием команд из Барнаула, Бердска и Новосибирской области;
- 18:00 — выступления студенческих творческих коллективов и кавер-групп.
Помимо этого, в парке "Арлекино" в полдень 28 июня начнет работать интерактивная площадка "День молодежи: Время возможностей".
Афиша
Программа празднования Дня молодежи в Барнауле / Источник: t.me/barnaul_org
14:30:24 26-06-2025
Вечера для тех, кому за 30 плавно перетекли в утренники.
14:47:11 26-06-2025
"16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках которой вручат паспорта РФ 14-летним гражданам;" ---- Хорошо, что мой младшенький в эту тряхомудину не попадает...
15:35:29 26-06-2025
Гость (14:47:11 26-06-2025) "16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках кот... Младшенькому то уже полтинник стукнул? бабуля!
17:04:29 26-06-2025
Гость (14:47:11 26-06-2025) "16:00 — Праздничная программа "Время молодых", в рамках кот... Там только лучшим вручают
16:35:27 26-06-2025
Даешь меропрития!
13:20:57 28-06-2025
Ерунда какая-то. Очередной день села!
21:55:16 28-06-2025
Гость (13:20:57 28-06-2025) Ерунда какая-то. Очередной день села! ... Ну так празднующие сейчас ходят и орут как невменяемые. А что орут и зачем, не понятно.