На Шукшинском фестивале в Алтайском крае покажут 70 кинокартин

Это полнометражное и короткометражное игровое кино, анимационное кино и документальные фильмы

26 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Шукшинский кинофестиваль / Фото: amic.ru

Эксперты отобрали 70 фильмов в четыре конкурсные программы XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 22 по 26 июля. В 2025 году зрителям представят полнометражное и короткометражное игровое кино, а также документальные фильмы и анимационное кино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На участие в кинофестивале подали рекордное количество заявок - более одной тысячи. За главный приз в 2025 году будут бороться 10 полнометражных фильмов:

"Азбука Морзе" режиссера Оксаны Харламовой;

"Шаман" Михаила Мерзликина;

"Немая кукушка" Рауфа Кубаева;

"Группа крови" Максима Бриуса;

"Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева;

"Планета" Михаила Архипова;

"Почтарь" Андрея Разенкова;

"Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского;

"Чистый лист" Полины Кондратьевой;

"Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.

В программу игрового короткометражного кино включили 18 картин, а в афишу документального кино - 16. 26 работ представят в конкурсной программе анимационного кино. С полным списком конкурсных фильмов можно ознакомиться на сайте Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Торжественное открытие XXVII фестиваля пройдет на сцене Алтайского краевого театра драмы 22 июля. Все фильмы покажут бесплатно как в кинотеатрах, так и на открытых площадках. Как и годом ранее, на показы в кинотеатрах организуют электронную регистрацию. Она откроется, когда будет сформирована сетка кинопоказов.

Ранее губернатор Виктор Томенко рассказал, что гостей в крае начнут принимать еще до старта официальной программы. Также он напомнил, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Макаровича на всероссийском уровне. Поэтому в масштабах страны "Шукшинские дни" приобретают все большее значение.

Кроме того, в марте 2025 года стало известно, что на кинофестиваль собирается приехать режиссер Никита Михалков. В ходе пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что он намерен поучаствовать в открытии мероприятия и сыграть на сцене барнаульского театра драмы в спектакле "12" вместе с артистами своей мастерской.