Как в Барнауле проходят масштабные соревнования по художественной гимнастике. Фото

Праздник грации и красоты проходит эти дни в спортивном центре "Эланс"

07 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Соревнования по художественной гимнастике в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 3 по 9 мая в Барнауле проходит настоящий праздник спорта – XXII Краевые соревнования по художественной гимнастике и международный фестиваль по художественной гимнастике "Динамо" – детям России" и фестиваль по художественной гимнастике "Юный динамовец" в СФО.

Более 1100 гимнасток из семи стран и 30 городов России собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство и красоту. Среди участников – чемпионки мира и Европы, заслуженные тренеры со сборными командами гимнасток России, в том числе академии "Небесная Грация" Алины Кабаевой.

Соревнования проходят как по российским правилам, так и по правилам FIG. В программе представлены личное и групповое многоборье, а также выступления дуэтов и трио.

Главным судьей соревнований выступила заслуженный тренер России, судья международной категории Елена Николаевна Арайс (ЦОП, г. Омск).

6 мая прошло торжественное открытие соревнований с участием первых лиц края и города. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.