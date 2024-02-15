Как выглядит гимнастка из Барнаула, выступающая за Германию, и что о ней известно

На днях Дарья Варфоломеева появилась на обложках французского журнала о спорте

15 февраля 2024, 13:10, ИА Амител

Фото: 2020magazin.de

В Германии стартовали продажи журнала, презентующего кандидатов в состав немецкой команды на Олимпиаду-2024. У журнала три обложки, и на всех – шестикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, уроженка Барнаула, 17-летняя Дарья Варфоломеева.

Ранее мы писали, что Дарья родилась в Барнауле, но теперь представляет немецкую сборную. Заниматься гимнастикой она начала в три года – в секцию отдала мама, которая раньше была гимнасткой, пишет sports.ru.

Фото: соцсети спортсменки

До взрослых соревнований в России девушка не добралась – в 2018-м вместе с семьей переехала в Германию. Дедушка Дарьи по материнской линии – немец, и у мамы тоже есть немецкое гражданство (она жила там несколько лет). Семья Варфоломеевых посчитала, что в России слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать себя в другой стране. И в целом все получилось.

Фото: соцсети спортсменки

В Германии Дарья тренируется под руководством серебряного призера Олимпиады-2000 Юлии Раскиной, которая раньше выступала за Беларусь. Тренер сразу оценила потенциал девушки.

Варфоломеева уже стала легендой немецкой художественной гимнастики. У нее множество рекордов. Например, она первая немецкая гимнастка с медалью чемпионата Европы в личном виде и первая с личным золотом чемпионата мира.

Фото: соцсети спортсменки

О России Дарья не забывает: "Я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня".

Фото: соцсети спортсменки