Как выглядит гимнастка из Барнаула, выступающая за Германию, и что о ней известно
На днях Дарья Варфоломеева появилась на обложках французского журнала о спорте
15 февраля 2024, 13:10, ИА Амител
В Германии стартовали продажи журнала, презентующего кандидатов в состав немецкой команды на Олимпиаду-2024. У журнала три обложки, и на всех – шестикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, уроженка Барнаула, 17-летняя Дарья Варфоломеева.
Ранее мы писали, что Дарья родилась в Барнауле, но теперь представляет немецкую сборную. Заниматься гимнастикой она начала в три года – в секцию отдала мама, которая раньше была гимнасткой, пишет sports.ru.
До взрослых соревнований в России девушка не добралась – в 2018-м вместе с семьей переехала в Германию. Дедушка Дарьи по материнской линии – немец, и у мамы тоже есть немецкое гражданство (она жила там несколько лет). Семья Варфоломеевых посчитала, что в России слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать себя в другой стране. И в целом все получилось.
В Германии Дарья тренируется под руководством серебряного призера Олимпиады-2000 Юлии Раскиной, которая раньше выступала за Беларусь. Тренер сразу оценила потенциал девушки.
Варфоломеева уже стала легендой немецкой художественной гимнастики. У нее множество рекордов. Например, она первая немецкая гимнастка с медалью чемпионата Европы в личном виде и первая с личным золотом чемпионата мира.
О России Дарья не забывает: "Я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня".
15:30:58 15-02-2024
Умнички. Всё правильно сделали. И она и мама.
17:05:30 15-02-2024
Молодец конечно. Только наших-то девчонок на чемпионатах не было. Без такой конкуренции золото совсем не золотое. И почему-то вспомнился Ералаш, где пятиклассник в первом классе "отличник"
00:21:49 16-02-2024
Гость (17:05:30 15-02-2024) Молодец конечно. Только наших-то девчонок на чемпионатах не ... Она и есть наша девчонка! Успеха ей во всем!
11:56:18 16-02-2024
Спортсмены, люди искусства, ученые... там они нужнее. Факт налицо.
12:05:09 19-02-2024
Гость (11:56:18 16-02-2024) Спортсмены, люди искусства, ученые... там они нужнее. Факт н... не нужнее, а просто своих нет, вот и покупают. только это не помогает, как не было своей школы, так и нет. про ученых тоже самое можно сказать.