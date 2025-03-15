Как в Барнауле проходят сельские игры, где гоняют на тракторах и метают валенки. Фото
Основные мероприятия проводят на площади Сахарова
15 марта 2025, 13:55, ИА Амител
XII Всероссийские зимние сельские игры в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 13 по 16 марта Барнаул принимает участников финала XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В состязаниях участвуют 600 спортсменов из 38 регионов России. В программе – биатлон, лыжи, полиатлон, гири, шахматы, шашки, семейные старты и даже – троеборья дояров и механизаторов.
Торжественное открытие соревнований пройдет 15 марта в 17:00 на площади Сахарова. Но уже сейчас напротив "Титов-Арены" царит праздничная атмосфера: детей и взрослых развлекают аниматоры, также там работают фуд-корт, фотозона, проводят гонки на тракторах и метания валенок.
Как именно проходят соревнования – в фоторепортаже amic.ru.
14:04:49 15-03-2025
Где народ? 😎😳🧐
17:00:03 15-03-2025
Идея-задумка добрая, реализация слабовата.
Но надо сельхоз-игры устраивать.
18:15:37 15-03-2025
Олег (17:00:03 15-03-2025) Идея-задумка добрая, реализация слабовата.Но надо сельхо... настоящим селянам некогда играть, а вот продажникам тракторов, че бы нет
15:52:25 16-03-2025
Отмывают деньги непонятно на что