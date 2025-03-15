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Как в Барнауле проходят сельские игры, где гоняют на тракторах и метают валенки. Фото

Основные мероприятия проводят на площади Сахарова

15 марта 2025, 13:55, ИА Амител

XII Всероссийские зимние сельские игры в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 13 по 16 марта Барнаул принимает участников финала XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В состязаниях участвуют 600 спортсменов из 38 регионов России. В программе – биатлон, лыжи, полиатлон, гири, шахматы, шашки, семейные старты и даже – троеборья дояров и механизаторов.

Торжественное открытие соревнований пройдет 15 марта в 17:00 на площади Сахарова. Но уже сейчас напротив "Титов-Арены" царит праздничная атмосфера: детей и взрослых развлекают аниматоры, также там работают фуд-корт, фотозона, проводят гонки на тракторах и метания валенок.

Как именно проходят соревнования – в фоторепортаже amic.ru.

Барнаул Спорт фоторепортажи

Комментарии 4

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Сергей

14:04:49 15-03-2025

Где народ? 😎😳🧐

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Олег

17:00:03 15-03-2025

Идея-задумка добрая, реализация слабовата.
Но надо сельхоз-игры устраивать.

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Гость

18:15:37 15-03-2025

Олег (17:00:03 15-03-2025) Идея-задумка добрая, реализация слабовата.Но надо сельхо... настоящим селянам некогда играть, а вот продажникам тракторов, че бы нет

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Гость

15:52:25 16-03-2025

Отмывают деньги непонятно на что

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