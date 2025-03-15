Как в Барнауле проходят сельские игры, где гоняют на тракторах и метают валенки. Фото

Основные мероприятия проводят на площади Сахарова

15 марта 2025, 13:55, ИА Амител

XII Всероссийские зимние сельские игры в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 13 по 16 марта Барнаул принимает участников финала XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В состязаниях участвуют 600 спортсменов из 38 регионов России. В программе – биатлон, лыжи, полиатлон, гири, шахматы, шашки, семейные старты и даже – троеборья дояров и механизаторов.

Торжественное открытие соревнований пройдет 15 марта в 17:00 на площади Сахарова. Но уже сейчас напротив "Титов-Арены" царит праздничная атмосфера: детей и взрослых развлекают аниматоры, также там работают фуд-корт, фотозона, проводят гонки на тракторах и метания валенок.

Как именно проходят соревнования – в фоторепортаже amic.ru.