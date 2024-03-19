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Как в Барнауле прошел конкурс "Маленькая особенная Мисс", где была Оксана Федорова

"Мисс Вселенная – 2002" приехала в Барнаул поддержать особенных красавиц

19 марта 2024, 07:00, ИА Амител

"Маленькая особенная Мисс – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Волонтерский проект "Михутка" в третий раз провел в Барнауле детский конкурс красоты среди девочек с ограниченными возможностями здоровья. Поддержать красавиц приехала сама "Мисс Вселенная – 2002" Оксана Федорова. Она вошла в состав жюри конкурса. 

Победительницей и обладательницей короны красоты стала 11-летняя Алена Полуэктова. Девочка покорила всех своей харизмой, искренностью и стихотворением о маме, сообщает "Михутка". Всего в конкурсе приняли участие 12 девочек.

Оксана Федорова и победительница Алена Полуэктова / Фото: @mihutka_ru

Как прошел трогательный конкурс красоты – в нашем фоторепортаже.

Барнаул дети фоторепортажи конкурсы Красота и мода

Комментарии 6

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Гость

08:06:24 19-03-2024

Мисс это не русское слово. Да и Фёророва обабилвсь .

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Гость

08:54:15 19-03-2024

Гость (08:06:24 19-03-2024) Мисс это не русское слово. Да и Фёророва обабилвсь .... это совсем не важно. Девочки умнички!!! Красотки! Ну а Федорова отлично выглядит

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Гость

12:23:20 19-03-2024

Не подскажете, что за мужчина сидит по левую руку от О.Федоровой. Знакомое лицо, но могу ошибиться

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Элен без ребят

14:07:54 19-03-2024

Гость (12:23:20 19-03-2024) Не подскажете, что за мужчина сидит по левую руку от О.Федор... это Рома Попов- хореограф, работал манекенщиком в местном Доме моделей. кажется сейчас у него модельное агентство.

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Гость

14:10:32 19-03-2024

Гость (12:23:20 19-03-2024) Не подскажете, что за мужчина сидит по левую руку от О.Федор... Лев Шапиро, автор и композитор известный Алтайский. вы его можете знать по песне "Самый лучший день", которую Лепс исполняет.

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Гость

13:24:52 19-03-2024

Федорова заколола лицо филерами, получив одутловатость алкоголика. Странно, что, имея доступ к лучшим специалистам, они до сих пор используют эти колхозные техники "омоложения". Ну и отъелась, конечно, знатно

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