Как в Барнауле прошел турнир по гимнастике, куда приехал олимпийский чемпион

Соревнования прошли на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Хорохордина

27 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

VII турнир на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Хорохордина / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

26 декабря в Барнауле по традиции прошел предновогодний турнир по спортивной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Хорохордина. В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов, они приехали из Бийска, Звенигорода (Московская область), Кемерово, Ленинска-Кузнецка, Москвы, Новоалтайска, Новосибирска, Омска, Рубцовска, Северска (Томская область), Хабаровска и, конечно, были спортсмены из Барнаула.

Почетным гостем турнира в этом году стал гимнаст Давид Белявский. В 2021 году на Олимпийских играх он в командном многоборье взял золото. Эту награду Россия завоевала впервые за 25 лет. Кроме этого, Давид – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, многочисленный призер чемпионатов Европы.

Как прошел турнир – в нашем фоторепортаже.