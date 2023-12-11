Фестиваль "Урок футбола" прошел в Барнауле с 9 по 10 декабря

11 декабря 2023, 06:25, ИА Амител

Фестиваль "Урок футбола" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Звёзды российского футбола Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров приехали в Барнаул и провели фестиваль "Урок футбола" для детей 9 и 10 декабря в спортивном клубе "Темп". Они показали молодому поколению несколько уроков с мячом, сыграли и фотографировались с детьми, а также дали им автографы. Как прошел фестиваль, увидел фотокорреспондент amic.ru Алина Богомолова.

В фестивале "Урок футбола" в Барнауле поучаствовало около 600 школьников из учебных заведений Алтайского края, а также 50 краевых учителей физкультуры. Если детям давали уроки футболисты, то взрослым – методисты РФС Дмитрий Баранник и Евгений Семенов. Учителям рассказали о методах проведения уроков физкультуры на основе футбола и показали комплекс упражнений.

Футболисты с детьми провели разминку, выполнили несколько упражнений с мячом и сыграли с ними в футбол. После игры состоялась фото- и автограф-сессия.

Фестиваль "Урок футбола" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Отметим, что фестиваль проходил в рамках проекта "Футбол в школе", который нацелен на вовлечение детей и подростков в занятия футболом. По этому проекту школьники могут приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в школьных футбольных секциях. Тренеры же получают методическую поддержку.

Проект стартовал еще в 2021-2022 годах. В учебном 2023/2024 году в нем участвует 4,1 тысячи общеобразовательных организаций.