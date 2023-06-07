Как в Барнауле решают вопросы водоснабжения пригородных поселков в аномальную жару

Из-за жары разбор воды в пригороде увеличился в два, а то и в три раза. Люди чаще жалуются на перебои с водой

07 июня 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Из-за аномальной жары жители пригородных поселков Барнаула стали чаще жаловаться на отсутствие водоснабжения или низкого напора холодной воды. Больше всего обращений поступает от жителей пригородной зоны Индустриального и Центрального районов. Только за 6 июня в ЕДДС и районы Барнаула поступило порядка 70 обращений со всего города.

В связи с ситуацией замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел оперативное совещание по вопросу организации водоснабжения пригородной зоны в период аномальной жары. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в совещании также приняли участие руководители ООО "Барнаульский водоканал", ПАО "Россети Сибирь", управления по делам ГОЧС г. Барнаула, администраций районов города и комитета по энергоресурсам и газификации, Барнаульской городской Думы.

В каких районах есть проблемы с водой?

Единичные жалобы на водоснабжение поступили с пригородной зоны Ленинского и частного сектора Октябрьского района. Все их оперативно отработали сотрудники Барнаульского водоканала.

Но больше всего обращений пришло от жителей поселка Спутник, где из-за остановки насосов на водозаборе временно отсутствовало водоснабжение, сообщил первый заместитель главы администрации Индустриального района Денис Пачковских.

"Все обращения мы совместно с Барнаульским водоканалом отрабатываем адресно. После перезапуска насосов проехали по всем адресам, с которых поступили жалобы. Еще один проблемный участок – микрорайон Октябрьский села Власиха, здесь была запущена в работу дополнительная скважина", – рассказал он. Фото: barnaul.org

А что говорят в водоканале?

Что все обращения от граждан держат на контроле и стараются как можно быстрее решать возникающие проблемы. Также директор по производству ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Власов сообщил, что за последние несколько дней из-за жары разбор воды увеличился в два раза, а в отдельных поселках, как, например, в Спутнике, и в 3,5 раза. Люди поливают приусадебные участки, газоны, наполняют бассейны.

"Все обращения, поступающие от граждан, мы держим на контроле и стараемся оперативно решить. Там, где возможно, вводим дополнительные мощности, выполняем переподключение потребителей, производим регулировку запорной арматуры. На водозаборе в поселке Спутник организовано дежурство ответственных лиц", – сообщил Власов.

А как с водой в поселках Центрального района?

В Центральном районе на проблемы с водой чаще жалуются жители Бельмесево и Сибирской долины, рассказал первый заместитель главы администрации Центрального района по ЖКХ Петр Воронков. По его словам, все заявки были отработаны адресно.

"Со всеми ресурсоснабжающими организациями проведены работы по проверке гидравлического режима. В поселках Бельмесево, Ягодный, Благодатное сотрудниками водоканала были запущены дополнительные скважины, что привело к улучшению водоснабжения", – сказал Воронков.

Фото: barnaul.org

Что сказали в мэрии?

Держать ситуацию на особом контроле и оперативно реагировать на каждое обращение потребовал Сергей Татьянин от ресурсоснабжающих предприятий и районных администраций. Но также обратился к горожанам с просьбой использовать воду с пользой и более рационально:

"Сейчас источники водоснабжения работают в усиленном режиме в часы максимального водоразбора потребителями на полив огородов, дворовых и прилегающих территорий, заполнение бассейнов в частном секторе. Поэтому обращаемся к жителям пригородных поселков с просьбой по возможности рационально использовать воду", – подчеркнул Сергей Татьянин.Добавим, по предварительным прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода продержится до конца недели.