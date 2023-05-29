В барнаульском посёлке Спутник проверили качество воды после жалоб
Специалисты взяли пробы на врезках для экспертизы
29 мая 2023, 18:03, ИА Амител
В барнаульском посёлке Спутник не обнаружили загрязнения воды во время проверки качества водоснабжения, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Ранее жители посёлка заявили, что даже после строительства водоочистительной станции из кранов бежит грязная вода, из-за этого приходится постоянно менять забившиеся фильтры и запасаться чистой водой.
29 мая первый замглавы Индустриального района Денис Пачковский и директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов провели поадресный обход.
"Факт загрязнённой воды подтверждён не был. Специалисты взяли пробы на врезках для экспертизы. Также рассмотрен факт низкого давления в системе водоснабжения в индивидуальных жилых домах. По итогу установлено, что проблема носит точечный характер и связана с забитыми врезками", – отметили в компании.
Также предположили, что некачественное водоснабжение может быть связано с проведением работ на сетях по подключению новых абонентов, из-за промывки системы.
Жители посёлка в случае возникновения проблем могут позвонить по телефону 500-101.
07:45:42 30-05-2023
Сказки! Как лето так напора воды толком нет. Фильтра на месяц не хватает.
13:51:43 30-05-2023
Ответ водоканала не соответствует качеству воды! Вода подается плохо. После подключения поселков новой застройки (Радужный, самоцветы и пр.) с подачей воды стало еще хуже. Отключения в субботу и воскресенье это обязательно. Сети водоснабжения поселка и запорная арматура давно нуждаются в ревизии и чистке.!!! Вода подается с физическими примесями и по химическому составу с большим содержанием железа и кальцинатов!ВОДОКАНАЛУ И МУНИЦИПАЛИТЕТУ НУЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КАЧЕСТВЕННЫМ ПИТЬЕВЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПОСЕЛКОВ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА.