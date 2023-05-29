В барнаульском посёлке Спутник проверили качество воды после жалоб

Специалисты взяли пробы на врезках для экспертизы

29 мая 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском посёлке Спутник не обнаружили загрязнения воды во время проверки качества водоснабжения, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ранее жители посёлка заявили, что даже после строительства водоочистительной станции из кранов бежит грязная вода, из-за этого приходится постоянно менять забившиеся фильтры и запасаться чистой водой.

29 мая первый замглавы Индустриального района Денис Пачковский и директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов провели поадресный обход.

"Факт загрязнённой воды подтверждён не был. Специалисты взяли пробы на врезках для экспертизы. Также рассмотрен факт низкого давления в системе водоснабжения в индивидуальных жилых домах. По итогу установлено, что проблема носит точечный характер и связана с забитыми врезками", – отметили в компании.

Также предположили, что некачественное водоснабжение может быть связано с проведением работ на сетях по подключению новых абонентов, из-за промывки системы.

Жители посёлка в случае возникновения проблем могут позвонить по телефону 500-101.