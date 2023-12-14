Как в Барнауле выбрали новую королеву и короля красоты Сибири
Конкурс красоты организовало модельное агентство Татьяны Жилиной
14 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Конкурс красоты и талантов "Королева красоты Сибири 2023" и "Мистер Сибири 2023" прошел в Барнауле. Мероприятие состоялось 2 декабря, а его организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.
В финал конкурса в этом году попали шесть прекрасных женщин, а также четыре красивых и талантливых парня. Первое место заняла Виктория Тулина. Звание вице-мисс жюри присудило Марианне Бахрушиной.
"Мистером Сибири" стал Антон Воронин, который опередил своих соперников. Студент одного из колледжей отправится представлять наш регион на другие престижные конкурсы.
Как поясняют организаторы, все финалисты конкурса по-настоящему зажигали, показали свои таланты, выступили ярко и артистично в творческих номерах, а также представили на суд жюри выход в национальных костюмах и поразили всех в конце вечера шикарным выходом в вечерних нарядах. Также не обошлось в этом году без конкурса "Речевая визитка", где участники рассказали о себе, и традиционного интеллектуального конкурса с вопросами от членов жюри.
Как прошел конкурс, смотрите в большом фоторепортаже.
07:09:13 14-12-2023
Это что за уж..с?
13:29:01 14-12-2023
Гость (07:09:13 14-12-2023) Это что за уж..с?... Бабки-шоу!
07:15:45 14-12-2023
господи, что за мрак.... "колхоз" в самом плохом смысле слова....
07:21:23 14-12-2023
Посмотрел фото… Этот шабаш у меня почему то ассоциируется с визуализацией вечера «кому за 45» в сельском ДК. Какие то голимые люди собрались в голимом месте, где в первую очередь бросается табличка оповещения «выход». И вот сидят они за столом с бутылками дешевой газированной бурдамаги, и типа выбирают красоту. Я молчу про тело с агрессивными разводами на лице и надписями чернилами по всему старческому телу с губищами, которое в жюри заседало. Но как можно было людей преклонного возраста заставлять кривляться на сцене - это уже просто не гуманно.
08:18:06 14-12-2023
..... - "Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди,"..... Сарафаны и тату, и ботакс на губах.....
08:27:25 14-12-2023
сделайте мне развидеть или мама роди меня обратно!!! кто такая в белом платье и вся в партаках? она что то в красоте понимает? если посмотреть на нее, то вряд ли.
08:39:35 14-12-2023
Гость (08:27:25 14-12-2023) сделайте мне развидеть или мама роди меня обратно!!! кто так... Да там все такие) все эти одногодки смерти Сталина давно пропахли нафталином) просто эта в белом у них рулит всем обозом) потому ее надписями и выделили - чтобы типа прочитали и поняли кто здесь главный. А для тех кто читать не умеет, или уже зрение не позволяет (а таких там процентов 80 как видим) ей нанесли раскраску на ту область, что у людей лицом называется.
12:13:54 14-12-2023
Гость (08:27:25 14-12-2023) сделайте мне развидеть или мама роди меня обратно!!! кто так... кажется это транс
13:32:17 14-12-2023
Гость (08:27:25 14-12-2023) сделайте мне развидеть или мама роди меня обратно!!! кто так... Она просто шпоры после экзамена еще не свела!...
08:36:08 14-12-2023
цирк с конями в местном сельпо
08:42:16 14-12-2023
Мощщные бабищи... И все хотят быть красивыми, хотят быть королевами...
08:51:17 14-12-2023
Мдаааа..... "Королевы красоты"..... Собралась кучка людей, сами себя поразвлекали, сами себе выбрали "королеву". А по-настоящему красивые и достойные живут себе спокойно, работают, занимаются своими семьями. На фотографиях нет ни одного свежего, здорового лица, на которое было бы приятно посмотреть. Мне в принципе все равно на этот сброд. Но раз уж это "событие" освещают в новостной ленте, высказала свое мнение.
09:23:36 14-12-2023
Почему " королевы"? Какого королевства? Женщина , которая почти в неглиже, но с крестом на руке- тоже из " королев"? Ну , а что? Нормальный шабаш , правда, не на Лысой горе🤣
09:44:30 14-12-2023
В белом "платье", если этот кусочек ткани можно назвать платьем, кто это??? Пластика и силикон в губах... Это не красиво...На транса похоже.
11:38:05 14-12-2023
Гость (09:44:30 14-12-2023) В белом "платье", если этот кусочек ткани можно назвать плат... Сообщу вам по секрету, что это и есть то самое "Татьяна Жилина", чье Огенство проводило этот шабаш)
15:15:18 14-12-2023
Гость (11:38:05 14-12-2023) Сообщу вам по секрету, что это и есть то самое "Татьяна Жили... ну вообще-то нет, в белом - это не Жилина. Жилина - на втором фото с мальчуганами телами трется..
11:26:41 14-12-2023
В каком зале проходило это эпохальное событие?
11:32:35 14-12-2023
А что за мальчики в светлых "костюмах" и рыхлых тельцах? Тоже короли? Бррр...
14:12:30 14-12-2023
Гость (11:32:35 14-12-2023) А что за мальчики в светлых "костюмах" и рыхлых тельцах? Тож... про остальной кринж написали уже. А толстенькие ребята в распашонках доставили особо
12:01:11 14-12-2023
А мне вот нравится деятельность организатора Татьяны Жилиной. Меня ее конкурсы развлекают. Мне это напоминает сцену из Калины красной по Шукшину, где собирают местный бомонд . Так и хочется продолжить :"народ для разврата собрался!" Ну а помоложе покрасивше тут искать не приходится-другая публика)
12:18:34 14-12-2023
это то ли смех, то ли плач... как в истории про Аронову и купальник.
16:10:04 14-12-2023
Ужас... испанский стыд...
22:37:40 15-12-2023
А по-моему всё дело в не профессионализме фотографа! Сложилось мнение, что у него личная неприязнь ко всем участникам и ко всему происходящему на данном мероприятии.
21:24:48 16-12-2023
Сколько злобных, завистливых, неудовлетворенных, несчастных женщин и неверенных мужчин. Печальненько. Конкурс был яркий, красивый, современный! Женщины успешные, уверенные, умеющие себя красиво представить на сцене, в жизни, в семье, в работе. Молодцы! Так держать! Не обращайте внимания на нытиков, всепропальщиков, завистников. Всем всего доброго!