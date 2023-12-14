Как в Барнауле выбрали новую королеву и короля красоты Сибири

Конкурс красоты организовало модельное агентство Татьяны Жилиной

14 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

"Королева красоты Сибири 2023" и "Мистер Сибири 2023"

Конкурс красоты и талантов "Королева красоты Сибири 2023" и "Мистер Сибири 2023" прошел в Барнауле. Мероприятие состоялось 2 декабря, а его организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

В финал конкурса в этом году попали шесть прекрасных женщин, а также четыре красивых и талантливых парня. Первое место заняла Виктория Тулина. Звание вице-мисс жюри присудило Марианне Бахрушиной.

"Мистером Сибири" стал Антон Воронин, который опередил своих соперников. Студент одного из колледжей отправится представлять наш регион на другие престижные конкурсы.

Как поясняют организаторы, все финалисты конкурса по-настоящему зажигали, показали свои таланты, выступили ярко и артистично в творческих номерах, а также представили на суд жюри выход в национальных костюмах и поразили всех в конце вечера шикарным выходом в вечерних нарядах. Также не обошлось в этом году без конкурса "Речевая визитка", где участники рассказали о себе, и традиционного интеллектуального конкурса с вопросами от членов жюри.

Как прошел конкурс, смотрите в большом фоторепортаже.