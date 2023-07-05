Как в Барнауле открылся единственный бесплатный пляж. Фоторепортаж

Пляж на острове Помазкин официально открыли для всех желающих

05 июля 2023, 06:15, ИА Амител













































































Городской пляж / Фото: amic.ru

В первых числах июля в Барнауле официально разрешили отдыхать на городском пляже. Вторая волна паводка внесла коррективы в работу зоны отдыха и весь первый месяц лета пляж был закрыт (небезопасен) для горожан.

Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна, сообщает пресс-служба мэрии. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа.

Несмотря на то, что открылся пляж в будний день, желающих погреться на солнышке и охладиться в Оби нашлось достаточно. Мы съездили на городской пляж и привезли небольшой фоторепортаж.