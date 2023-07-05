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Как в Барнауле открылся единственный бесплатный пляж. Фоторепортаж

Пляж на острове Помазкин официально открыли для всех желающих

05 июля 2023, 06:15, ИА Амител

В первых числах июля в Барнауле официально разрешили отдыхать на городском пляже. Вторая волна паводка внесла коррективы в работу зоны отдыха и весь первый месяц лета пляж был закрыт (небезопасен) для горожан. 

Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна, сообщает пресс-служба мэрии. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа. 

Несмотря на то, что открылся пляж в будний день, желающих погреться на солнышке и охладиться в Оби нашлось достаточно. Мы съездили на городской пляж и привезли небольшой фоторепортаж.

Барнаул фоторепортажи Хорошие новости пляж

Комментарии 9

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Гость

06:48:44 05-07-2023

-Как водичка? -"Парное молоко "

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Наблюдающий за небом.

07:11:15 05-07-2023

Температура воды на сегодня, среда, 05 июля 2023, в городе Барнаул, Алтайский край, в среднем составляет 18.07°C и сегодня находится в такой воде не закаленным людям не рекомендуется, такая вода еще считается прохладной и длительное пребывание в ней может вызвать потерю сознания, «маргинальная зона»

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Лафайет

07:35:30 05-07-2023

По ощущениям - какая-то помойка.

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АУУУУУ ПРОКУРОРСКИЕ )))

07:37:06 05-07-2023

С какой стати "Водой мир" и "Пионерское" на Булыгино платные ??? Это природные водоёмы.

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Гость

09:30:19 05-07-2023

Подъедте с другой стороны от водного мира и будет вам бесплатно

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Гость

09:49:18 05-07-2023

ну попы можно было не публиковать... :-)

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Гость

10:07:37 05-07-2023

Гость (09:49:18 05-07-2023) ну попы можно было не публиковать... :-)... Наоборот!

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Гость

16:57:46 05-07-2023

Гость (09:49:18 05-07-2023) ну попы можно было не публиковать... :-)... можете ещё на глаза шоры надеть, чтобы уж точно никого не видеть

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Гость

12:30:41 07-07-2023

Оператор знает, какие ракурсы выбирать!

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