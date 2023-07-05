Как в Барнауле открылся единственный бесплатный пляж. Фоторепортаж
Пляж на острове Помазкин официально открыли для всех желающих
05 июля 2023, 06:15, ИА Амител
В первых числах июля в Барнауле официально разрешили отдыхать на городском пляже. Вторая волна паводка внесла коррективы в работу зоны отдыха и весь первый месяц лета пляж был закрыт (небезопасен) для горожан.
Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна, сообщает пресс-служба мэрии. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа.
Несмотря на то, что открылся пляж в будний день, желающих погреться на солнышке и охладиться в Оби нашлось достаточно. Мы съездили на городской пляж и привезли небольшой фоторепортаж.
06:48:44 05-07-2023
-Как водичка? -"Парное молоко "
07:11:15 05-07-2023
Температура воды на сегодня, среда, 05 июля 2023, в городе Барнаул, Алтайский край, в среднем составляет 18.07°C и сегодня находится в такой воде не закаленным людям не рекомендуется, такая вода еще считается прохладной и длительное пребывание в ней может вызвать потерю сознания, «маргинальная зона»
07:35:30 05-07-2023
По ощущениям - какая-то помойка.
07:37:06 05-07-2023
С какой стати "Водой мир" и "Пионерское" на Булыгино платные ??? Это природные водоёмы.
09:30:19 05-07-2023
Подъедте с другой стороны от водного мира и будет вам бесплатно
09:49:18 05-07-2023
ну попы можно было не публиковать... :-)
10:07:37 05-07-2023
Гость (09:49:18 05-07-2023) ну попы можно было не публиковать... :-)... Наоборот!
16:57:46 05-07-2023
Гость (09:49:18 05-07-2023) ну попы можно было не публиковать... :-)... можете ещё на глаза шоры надеть, чтобы уж точно никого не видеть
12:30:41 07-07-2023
Оператор знает, какие ракурсы выбирать!