Рассказываем, где можно безопасно искупаться и позагорать в столице Алтайского края, а также напоминаем правила поведения на воде

04 июля 2023, 09:22, ИА Амител

Жара вернулась в Алтайский край и многие барнаульцы, чтобы искупаться, устремятся к воде. При этом в мэрии напоминают, что на территории города 25 мест признаны опасными для купания: в 2022 году утонули десять человек, еще четверых удалось спасти. Купаться здесь запрещено. Чтобы не случилось беды, для отдыха нужно выбирать оборудованные пляжи и бассейны. Собрали их все для вас с указанием адресов, времени работы и актуальных цен 2023 года в нашей инфографике.

Всего в Барнауле и его окрестностях к работе допущено пять пляжей, включая муниципальный. Он бесплатный, на остальных цена за вход для взрослых колеблется от 200 до 550 рублей. Дополнительно напрокат можно взять флайборды, сапборды, гидроциклы и плюшки.

На всех этих объектах перед началом сезона провели обследование дна, взяли анализы песка, воды, установили буи. В обязательном порядке функционируют посты, на которых несут дежурство спасатели.

Однако и самим купающимся нужно строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Не стоит слишком далеко заплывать от берега даже на оборудованных пляжах, всегда рассчитывайте силы на обратный маршрут. Чтобы не произошло беды, от игр в воде, связанных с захватами, а также от заплыва подшофе настоятельно рекомендуем отказаться. Помните, что в первую очередь спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Если до пляжа добираться вам неудобно, можно отдохнуть в одном из открытых бассейнов. В 2023 году в краевой столице таковых функционирует 10. На них оборудованы раздевалки, установлены шезлонги и зонтики, а также работают кафе. Цены за вход для взрослых варьируют от 450 до 1000 рублей, на некоторых предусмотрены скидки. И предупредим сразу: ни в один из них со своей едой и напитками вас не пустят.

Вопросам безопасности на водных объектах в Барнауле сейчас уделяют повышенное внимание. Еще в начале июня глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание, на котором поручил усилить контроль за территориями, опасными для купания. Всего в краевой столице таких мест 25 и устраивать заплывы на них – опасно для жизни, предостерегают в мэрии.

А еще предупреждают, что там проходят регулярные рейды по выявлению нарушителей. Полиция совместно с МЧС патрулируют водоемы как с береговой линии, так и по воде.

На особом контроле дети и подростки, купающиеся без присмотра взрослых. По закону Алтайского края № 99, несовершеннолетним находиться на водных объектах без сопровождения взрослых нельзя. Это грозит не только печальными последствиями, но и влечет административную ответственность для родителей.

Предусмотрены административные штрафы и даже арест до 15 суток за плескание в городских фонтанах и пруду в парке "Изумрудный". Такие объекты выполняют исключительно декоративную функцию, купаться в них небезопасно. Вода не обеззараживается и из-за высоких температур в ней активно размножаются микроорганизмы – человек может "поймать" в них острую кишечную инфекцию или конъюнктивит.

Высока и вероятность травмирования. В пруду могут быть осколки стекла. А дно у фонтанов покрывается тонким слоем ила, на котором легко поскользнуться. Представляют опасность и части металлических конструкций и системы подачи воды.