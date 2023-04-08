Как в барнаульском парке "Изумрудный" освятили церковь. Фоторепортаж

Ранее в этом здании располагался планетарий

08 апреля 2023, 11:30, ИА Амител



















































































Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" в Лазареву субботу, 8 апреля, состоялось Великое освящение Крестовоздвиженской церкви, в здании которой более полувека располагался планетарий. Чин возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. С этого дня в церкви проводят регулярные богослужения, однако до конца года там также будет идти ремонт.

Как прошла Божественная литургия и как выглядит вновь открытый храм изнутри – смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, Крестовоздвиженский храм построили в 1908 году. Однако в советское время здание сначала отдали под избу-читальню библиотеки, а потом полностью переделали в библиотеку. Затем там разместили общественную столовую, макаронно-лапшевую фабрику и мастерскую. В 1950-м здесь стал работать барнаульский планетарий, который в 2019 году решили переместить в бывший кинотеатр "Родина", а это здание вернули РПЦ.