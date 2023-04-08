Как в барнаульском парке "Изумрудный" освятили церковь. Фоторепортаж
Ранее в этом здании располагался планетарий
08 апреля 2023, 11:30, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" в Лазареву субботу, 8 апреля, состоялось Великое освящение Крестовоздвиженской церкви, в здании которой более полувека располагался планетарий. Чин возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. С этого дня в церкви проводят регулярные богослужения, однако до конца года там также будет идти ремонт.
Как прошла Божественная литургия и как выглядит вновь открытый храм изнутри – смотрите в нашем фоторепортаже.
Напомним, Крестовоздвиженский храм построили в 1908 году. Однако в советское время здание сначала отдали под избу-читальню библиотеки, а потом полностью переделали в библиотеку. Затем там разместили общественную столовую, макаронно-лапшевую фабрику и мастерскую. В 1950-м здесь стал работать барнаульский планетарий, который в 2019 году решили переместить в бывший кинотеатр "Родина", а это здание вернули РПЦ.
11:50:12 08-04-2023
Для здоровых людей это был и остаётся планетарий.
12:48:33 08-04-2023
Гуляю в этом парке вечерами и часто вижу, как служители церкви на своих автомобилях ездят по пешеходным дорожкам и плитке. А там, между прочим дети гуляют. Буквально несколько дней назад пронеслись мимо двухлетнего малыша! Да и плитка не предназначена для такой нагрузки. Неужели святыми ногами нельзя топтать бренную землю и дойти 100 метров от стоянки ПЕШКОМ? Буду обращаться в администрацию парка и ГИБДД.
12:50:11 08-04-2023
Я очень надеюсь, что представители РПЦ прочтут мой предыдущий комментарий и ответят.
14:39:15 08-04-2023
Элен без ребят, за слова свои ты будешь предан анафеме и осужден за дискредитацию СВО.