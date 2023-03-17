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Когда откроется церковь на месте планетария в барнаульском парке "Изумрудный"?

Барнаульцы смогут посетить храм уже 8 апреля

17 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

Крестовоздвиженская церковь в здании бывшего барнаульского планетария в парке "Изумрудный" откроется 8 апреля. В этот день храм освятят, там начнутся регулярные богослужения. Однако ремонт продолжится до конца 2023 года. Об этом amic.ru рассказал настоятель церкви отец Иларион.

К чему приурочат открытие?

Дата 8 апреля выбрана неслучайно – в этот день верующие отмечают Лазареву субботу (праздник перед Вербным воскресеньем – входом Господним в Иерусалим).

Буквально через неделю после открытия, 16 апреля, в храме собираются отпраздновать Пасху.

Сколько продлится ремонт?

Ремонт будет продолжаться весь 2023 год. Рабочие заменят окна, оштукатурят и покрасят стены, установят основной иконостас, пояснил отец Иларион.

Кроме внутренней отделки верхнего этажа храма, планируется реконструировать зал приходских советов и воскресной школы на цокольном этаже. Основные работы в церкви должны завершиться к 27 сентября – к празднику Крестовоздвижение, однако до конца 2023 года реконструкция ещё будет продолжаться.

Отметим, что в 2022 году около здания снесли колонны, на крыше храма установили крест с куполом, обновили систему отопления и заменили электропроводку. Вместо старых полов положили новые, утеплённые, затем в церкви шла отделка стен.

Что будет в храме?

Церковники хотят расписать храм. Сейчас этот вопрос ещё согласуется с властями, ведь Крестовоздвиженская церковь – исторический объект и охраняется государством. Отец Иларион надеется, что священникам удастся договориться с чиновниками.

К открытию храма там установят сначала временный, а потом и фаянсовый иконостас, отметил священник.

"Красивый фаянсовый иконостас долго изготавливается, так как производится только в Екатеринбурге. У нас в городе такие иконостасы есть в храме Иоанна Предтечи в Нагорном парке и в Александро-Невском соборе на Антона Петрова", – отметил отец Иларион.

В церкви будет много икон. Их в храм уже привезли – некоторые изображения (например, Божьей Матери и отца Спиридона) прислали "московские благодетели", рассказал отец Иларион. Причём, подчеркнул он, большинство икон "писаные, большие и достойные". Сейчас церковь принимает и старинные иконы от прихожан и "будет только благодарна, если кто-то пожертвует такие для храма", подчеркнул священник.

Почему церковь "заняла" здание планетария?

Потому что исторически там была именно церковь. Крестовоздвиженский храм построили в далёком 1908 году. Однако в советское время здание сначала отдали под избу-читальню библиотеки, а потом полностью переделали в библиотеку. Затем там разместили общественную столовую, макаронно-лапшевую фабрику и мастерскую. В 1950 году здесь стал работать барнаульский планетарий.

Только в 2019 году помещение снова вернули Русской православной церкви, а планетарий решили переместить в бывший кинотеатр "Родина". Однако переезд сильно затянулся. "Родину" несколько лет занимал театр кукол "Сказка", здание которого долго ремонтировали. Когда в 2022 году театралы вернулись на прежнее место, планетарий разместился в "Родине", а Крестовоздвиженский храм передали РПЦ.

Авторы: Марина Оськина, Мария Карташова

Комментарии 36

  • Церковь вместо планетария!? Вера вместо науки!? Как по современному это звучит!!!???
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да есть уже планетарий в городе - в помещении бывшего кинотеатра Родина. Вскоре там еще и реконструкция будет. Достаточно одного планетария, он и так не заполняется.
    17 марта, Гость   Ответить
  • При Царе были бары и церкви, при коммунистах библиотеки и столовые, при капиталистах церкви и бары...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да-да-да !!! Церква полезнее , однозначно! Хе-хе
    17 марта, Гость   Ответить
  • А в церквях прям давка ? Хе-хе
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Планетарий заполняется. Все зависит от родителей и школы. Если вместо планетария родители тащут ребенка в ТЦ, то это вопрос к родителям. Это церкви не заполняются, и их количество более чем достаточно. Только на праздниках несколько раз в год храмы заполняются захожанами, которые свечку поставят да кулич освятят. В остальное время стоит церкви стоят практически пустые.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А если у РПЦ нет Томоса - не является ли она сектой? А если это секта, то на каком основании ей позволяют строить/отжимать храмы?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Хочется понять, как будут сосуществовать летние зоны отдыха и купания и чувства верующих ? Ведь практически моментально появятся о запрете появления людей в купальниках и шортах РЯДОМ с храмом.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Больше церквей на месте планетариев))) Можно также вместо школ и больниц. Как там намедни писали - закрыть пивнушки, и врачи не понадобятся? Ну так открыть церкви - и тоже не понадобятся. Молитвой надо лечиться.
    17 марта, Гость   Ответить
  • людей в купальниках и шортах РЯДОМ с храмом - там еще и велодорожка недалече. Харам.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Когда дела в экономике не ладятся, опиум для народа, широко шагает по стране. Почему СССР была вторая экономика мира, да потому, что как бы сказал батька Лукашенко - попы сидели под веником.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вот к чему она в парке? Кто-нибудь подумал, когда передавали здание церкви? Нет , конечно. В парке более уместен был планетарий и карусели. Закрытие планетария в парке абсолютная глупость. В СССР думали о людях, о том, что им нужно где-то отдыхать с детьми, гулять, развлекаться. Сейчас не думают ни о чем. Делают не пойми что. Эти церкви все пустые стоят. Парки все , все зеленые зоны уже поотбирали, сейчас площадь Сахарова застроят, никого не слушают, главное деньги. Много унесете на тот свет? Ни копейки!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Церковь имени ю. Гагарина или церковь космос, поп в скафандре....
    17 марта, Гость   Ответить
  • или церковь космос---- из "Бригады"
    17 марта, Гость   Ответить
  • какой был душевный планетарий... часто хожу мимо и чуть не плачу. и парк на ВДНХ тоже. ни ногой туда теперь. я за космос и науку!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "он и так не заполняется" а знаете почему он не заполняется? потому что ему там не место. ах, да... в планетарии должен быть купол, как не крути. а смотреть на натяжной потолок неинтересно от слова вообще.
    17 марта, Гость   Ответить
  • а батюшка даст в телескоп посмотреть?
    17 марта, Гость   Ответить
  • и посмотреть и подержаться
    17 марта, Гость   Ответить
  • У нас уже ест "Ленинская" церковь, построенная вместо снесенного памятника В.И.Ленину (нагорный парк) будет теперь и Планетарная! Будем теперь ходить ставить свечку за туманность Андромеды и Млечный путь!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Зря вы. На ВДНХ сейчас очень уютно . Я конечно не видела , что там было лет 30 назад. Но вот в 2004 г. это было жалкое зрелище
    17 марта, Гость   Ответить
  • Беру свои слова обратно. Нашла фото ВДНХ 1960-1980 гг. Прекрасное место было , судя по всему. У меня вопрос: а водоем-то куда делся?
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Потому что исторически там была именно церковь" - и что? Исторически было крестьян продавать и подтиратся лопухами так что теперь?
    17 марта, Гость   Ответить
  • На ВДНХ сейчас очень уютно . - Ага, и половину территории оттяпали) И стелу эту жуткую впихнули. И еще, судя по всему, собираются не менее жуткий мемориал кропать. Отличное место получилось)
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Потому что исторически там была именно церковь" - до революции в Барнауле и окрестностях было 33, что ли, церкви. Давайте сделаем все, как было? Заодно и все исторические здания восстановим. Машины уберем, будем на телегах ездить. Исторически.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Потому что исторически там была именно церковь" и что? Давайте теперь и вместо парков кладбища восстановим! Самое то, в центре-то города!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Лучше бы там планетарий оставался. Церквей и так хватает.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Церковь лезет везде, куда не нужно. Занимает места планетариев, больниц, санаториев. Якобы возвращает свое имущество. А у людей спросили, нужно им это? Для кого они эти церкви открывают? Потом удивляются, что церкви пустые стоят. Чему удивляться, если такое отношение к людям. Народ поверил в 90е, но потом , видя поведение церковнослужителей и отношение к людям, отвернулись от церкви. Никому она в парке Изумрудном не нужна! Верните людям планетарий! И карусели.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Церковь на том месте была нужна до революции, так как там было кладбище. Сейчас там кладбища нет, и в любом случае, свидетельство о смерти сейчас выдает не церковь. Сейчас там парк! Ну это же очевидно, что необходимость в церкви на том месте пропала. Она там не нужна абсолютно. Делают что попало, не задумываясь. Весь город угробили. И ведь никого не слушают, свое долбят и все.
    17 марта, Гость   Ответить
  • И стелу эту жуткую впихнули.--- блин, я про стеллу забыла. В последний раз я там была еще ДО появления стеллы.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мне не ловко спрашивать, я не очень знакома с историей города. Там прям кладбище было? А когда парк делали , что с захоронениями стало? Перезахоронили или просто перекопали?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Там ничего не перекапывали, так как захоронения на глубине. Просто убрали памятники и сделали парк.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Слава Богу, снова будет церковь! Ждем открытия.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Там ничего не перекапывали, так как захоронения на глубине. Просто убрали памятники и сделали парк. - А потом, когда строили нынешнюю церковь, повыкидывали кости... Ее, церковь эту, так и прозвали - "на костях".
    17 марта, Гость   Ответить
  • Все на место встало) до революции отпевальня была , потом с приходом красных планетарий ) , а сейчас опять церьковь)
    17 марта, Гость   Ответить
  • При царе в нашем селе были церковь и кабак. При Советах этого не стало. Но появились школа, больница, клуб, библиотека. Сейчас этого ничего нет. Но теперь будет церковь и кабак.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А 14 поликлинику когда откроют?
    18 марта, Гость   Ответить
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