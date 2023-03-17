Когда откроется церковь на месте планетария в барнаульском парке "Изумрудный"?

Барнаульцы смогут посетить храм уже 8 апреля

17 марта 2023, 06:15, ИА Амител









































































Реконструкция Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный"

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

Крестовоздвиженская церковь в здании бывшего барнаульского планетария в парке "Изумрудный" откроется 8 апреля. В этот день храм освятят, там начнутся регулярные богослужения. Однако ремонт продолжится до конца 2023 года. Об этом amic.ru рассказал настоятель церкви отец Иларион.

К чему приурочат открытие?

Дата 8 апреля выбрана неслучайно – в этот день верующие отмечают Лазареву субботу (праздник перед Вербным воскресеньем – входом Господним в Иерусалим).

Буквально через неделю после открытия, 16 апреля, в храме собираются отпраздновать Пасху.

Сколько продлится ремонт?

Ремонт будет продолжаться весь 2023 год. Рабочие заменят окна, оштукатурят и покрасят стены, установят основной иконостас, пояснил отец Иларион.

Кроме внутренней отделки верхнего этажа храма, планируется реконструировать зал приходских советов и воскресной школы на цокольном этаже. Основные работы в церкви должны завершиться к 27 сентября – к празднику Крестовоздвижение, однако до конца 2023 года реконструкция ещё будет продолжаться.

Отметим, что в 2022 году около здания снесли колонны, на крыше храма установили крест с куполом, обновили систему отопления и заменили электропроводку. Вместо старых полов положили новые, утеплённые, затем в церкви шла отделка стен.

Что будет в храме?

Церковники хотят расписать храм. Сейчас этот вопрос ещё согласуется с властями, ведь Крестовоздвиженская церковь – исторический объект и охраняется государством. Отец Иларион надеется, что священникам удастся договориться с чиновниками.

К открытию храма там установят сначала временный, а потом и фаянсовый иконостас, отметил священник.

"Красивый фаянсовый иконостас долго изготавливается, так как производится только в Екатеринбурге. У нас в городе такие иконостасы есть в храме Иоанна Предтечи в Нагорном парке и в Александро-Невском соборе на Антона Петрова", – отметил отец Иларион.

В церкви будет много икон. Их в храм уже привезли – некоторые изображения (например, Божьей Матери и отца Спиридона) прислали "московские благодетели", рассказал отец Иларион. Причём, подчеркнул он, большинство икон "писаные, большие и достойные". Сейчас церковь принимает и старинные иконы от прихожан и "будет только благодарна, если кто-то пожертвует такие для храма", подчеркнул священник.

Почему церковь "заняла" здание планетария?

Потому что исторически там была именно церковь. Крестовоздвиженский храм построили в далёком 1908 году. Однако в советское время здание сначала отдали под избу-читальню библиотеки, а потом полностью переделали в библиотеку. Затем там разместили общественную столовую, макаронно-лапшевую фабрику и мастерскую. В 1950 году здесь стал работать барнаульский планетарий.

Только в 2019 году помещение снова вернули Русской православной церкви, а планетарий решили переместить в бывший кинотеатр "Родина". Однако переезд сильно затянулся. "Родину" несколько лет занимал театр кукол "Сказка", здание которого долго ремонтировали. Когда в 2022 году театралы вернулись на прежнее место, планетарий разместился в "Родине", а Крестовоздвиженский храм передали РПЦ.

Авторы: Марина Оськина, Мария Карташова