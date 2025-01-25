Как в центре Барнауле сносят старый дом, который почти 10 лет "прятался" за баннером. Фото

Дом на проспекте Красноармейском не дожил до своего столетия пять лет

25 января 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

Еще один старый дом в центре Барнаула отправился под снос. Деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на проспекте Красноармейском, 34, пострадал от большого пожара в 2016 году, после чего был признан аварийным. Долгое время здание было закрыто баннером.

Отметим, что соседний с домом участок уже зарезервирован под строительство небольшого административного здания. Объединив две площадки, инвестор планирует возвести более масштабный объект.