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Как в центре Барнауле сносят старый дом, который почти 10 лет "прятался" за баннером. Фото

Дом на проспекте Красноармейском не дожил до своего столетия пять лет

25 января 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

Еще один старый дом в центре Барнаула отправился под снос. Деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на проспекте Красноармейском, 34, пострадал от большого пожара в 2016 году, после чего был признан аварийным. Долгое время здание было закрыто баннером.

Отметим, что соседний с домом участок уже зарезервирован под строительство небольшого административного здания. Объединив две площадки, инвестор планирует возвести более масштабный объект.

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Комментарии 2

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Гость

00:06:23 26-01-2025

класс, старые бревна порастащить и сделать всякие дизайнерские штуки можно!! и что там в фундаменте, на чердаке...класс

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александр

16:19:54 26-01-2025

для этого и сожгли его, "инвесторы", ха-ха-ха

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