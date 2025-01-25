Как в центре Барнауле сносят старый дом, который почти 10 лет "прятался" за баннером. Фото
Дом на проспекте Красноармейском не дожил до своего столетия пять лет
25 января 2025, 07:00, ИА Амител
Снос дома на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru
Еще один старый дом в центре Барнаула отправился под снос. Деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на проспекте Красноармейском, 34, пострадал от большого пожара в 2016 году, после чего был признан аварийным. Долгое время здание было закрыто баннером.
Отметим, что соседний с домом участок уже зарезервирован под строительство небольшого административного здания. Объединив две площадки, инвестор планирует возвести более масштабный объект.
00:06:23 26-01-2025
класс, старые бревна порастащить и сделать всякие дизайнерские штуки можно!! и что там в фундаменте, на чердаке...класс
16:19:54 26-01-2025
для этого и сожгли его, "инвесторы", ха-ха-ха