Градсовет не разрешил строить офисник в Барнауле рядом с "Оперой" и сгоревшим домом

Небольшое здание должно появиться на Пролетарской, на пересечении с Красноармейским проспектом

26 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Проект здания в Барнауле по адресу Пролетарская, 123

Небольшое двухэтажное офисное здание планируют построить в Барнауле по адресу улица Пролетарская, 123, на пересечении с проспектом Красноармейским. Рядом расположен бар-ресторан "Опера", торговый комплекс "Сити-центр", а также знаменитый деревянный дом, который практически полностью уничтожил пожар в 2016 году. Проект административного здания рассмотрели 25 апреля на заседании градсовета. Архитектор Владимир Золотов представил несколько вариантов того, как вписать офисное здание в окружающую среду. Однако ни один из них не устроил экспертов.

Каким будет офисное здание?

Офисник хотят построить на земельном участке площадью 370 квадратных метров. Само здание предполагается площадью 276 квадратных метров. Запланирована парковка на пять автомобилей. Представлявший проект Владимир Золотов рассказал, что его творческая команда проанализировала окружающую застройку. Будущий объект станет реверансом ТРЦ "Пассаж" на проспекте Ленина и Государственному архитектурно-строительному колледжу.

Владимир Золотов пояснил, что в перспективе офисник можно будет расширить. Территория граничит с участком на пр. Красноармейском, 34, где находятся руины двухэтажного деревянного дома. Пожар, почти уничтоживший его, произошел в 2016-м.

Инвестор готов выкупить эту землю. Но учитывая, что рядом с улицей Пролетарской находится несколько объектов культурного наследия, по закону строить на данном участке здание выше двух этажей запрещено.

В итоге на выбор градсовета Владимир Золотов представил несколько вариантов того, как может выглядеть будущее здание: в светлых и в серых тонах.

Что думают о проекте эксперты?

Барнаульские архитекторы единогласно отметили, что будущее здание кажется слишком маленьким на данном участке. Депутат городской думы Сергей Струченко предложил не торопиться и объединить два участка в один, чтобы построить на этом месте действительно хорошее здание.

"Мне кажется, что мы просто спешим в этом вопросе", – уверен Струченко.

С ним согласился и архитектор Сергей Шадрин.

"Такое ощущение, что мы просто кусок от торта отрезали", – пояснил эксперт.

Однако объединить два участка в один пока сложно: здание, пострадавшее при пожаре в 2016 году, считается аварийным, но снести его можно будет, когда всех жителей дома переселят.

Известный архитектор Сергей Боженко предложил рассматривать архитектурную ситуацию на перспективу и выбрать за основу варианты здания с использованием серого цвета. По его мнению, оно лучше впишется в окружающую среду, учитывая расположенные по соседству бар-ресторан "Опера" и ТРЦ "Сити-центр".

При этом эксперты практически единогласно сошлись во мнении, что на данном участке должно быть более современное и интересное здание. Ни один из вариантов не понравился архитекторам. Также авторам проекта предложили представить план перспективной застройки данной части Барнаула.

"Вы сделали за свою карьеру тысячи таких зданий. Может быть, сделаете еще одно", – обратился к Владимиру Золотову его коллега Сергей Шадрин.

В итоге проект единогласно отправили на доработку.