Градсовет не разрешил строить офисник в Барнауле рядом с "Оперой" и сгоревшим домом
Небольшое здание должно появиться на Пролетарской, на пересечении с Красноармейским проспектом
26 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Небольшое двухэтажное офисное здание планируют построить в Барнауле по адресу улица Пролетарская, 123, на пересечении с проспектом Красноармейским. Рядом расположен бар-ресторан "Опера", торговый комплекс "Сити-центр", а также знаменитый деревянный дом, который практически полностью уничтожил пожар в 2016 году. Проект административного здания рассмотрели 25 апреля на заседании градсовета. Архитектор Владимир Золотов представил несколько вариантов того, как вписать офисное здание в окружающую среду. Однако ни один из них не устроил экспертов.
Каким будет офисное здание?
Офисник хотят построить на земельном участке площадью 370 квадратных метров. Само здание предполагается площадью 276 квадратных метров. Запланирована парковка на пять автомобилей. Представлявший проект Владимир Золотов рассказал, что его творческая команда проанализировала окружающую застройку. Будущий объект станет реверансом ТРЦ "Пассаж" на проспекте Ленина и Государственному архитектурно-строительному колледжу.
Владимир Золотов пояснил, что в перспективе офисник можно будет расширить. Территория граничит с участком на пр. Красноармейском, 34, где находятся руины двухэтажного деревянного дома. Пожар, почти уничтоживший его, произошел в 2016-м.
Инвестор готов выкупить эту землю. Но учитывая, что рядом с улицей Пролетарской находится несколько объектов культурного наследия, по закону строить на данном участке здание выше двух этажей запрещено.
В итоге на выбор градсовета Владимир Золотов представил несколько вариантов того, как может выглядеть будущее здание: в светлых и в серых тонах.
Что думают о проекте эксперты?
Барнаульские архитекторы единогласно отметили, что будущее здание кажется слишком маленьким на данном участке. Депутат городской думы Сергей Струченко предложил не торопиться и объединить два участка в один, чтобы построить на этом месте действительно хорошее здание.
"Мне кажется, что мы просто спешим в этом вопросе", – уверен Струченко.
С ним согласился и архитектор Сергей Шадрин.
"Такое ощущение, что мы просто кусок от торта отрезали", – пояснил эксперт.
Однако объединить два участка в один пока сложно: здание, пострадавшее при пожаре в 2016 году, считается аварийным, но снести его можно будет, когда всех жителей дома переселят.
Известный архитектор Сергей Боженко предложил рассматривать архитектурную ситуацию на перспективу и выбрать за основу варианты здания с использованием серого цвета. По его мнению, оно лучше впишется в окружающую среду, учитывая расположенные по соседству бар-ресторан "Опера" и ТРЦ "Сити-центр".
При этом эксперты практически единогласно сошлись во мнении, что на данном участке должно быть более современное и интересное здание. Ни один из вариантов не понравился архитекторам. Также авторам проекта предложили представить план перспективной застройки данной части Барнаула.
"Вы сделали за свою карьеру тысячи таких зданий. Может быть, сделаете еще одно", – обратился к Владимиру Золотову его коллега Сергей Шадрин.
В итоге проект единогласно отправили на доработку.
08:50:47 26-04-2024
- "Такое ощущение, что мы просто кусок от торта отрезали", – пояснил эксперт." До чего красивое сравнение "Иксперт" подобрал.
09:36:35 26-04-2024
не проще ли было сформировать отдельный деревянный квартал в городе и перевезти туда все деревянные старые дома памятники? и там их проще будет восстанавливать, поддерживать, сохранять. А в этом квартале просто спланировать высотки. И все довольны будут и город развивается. А деревянный квартал надо сделать где сейчас сереброплавильный завод, поближе к оби дома деревянные ставить
10:18:32 26-04-2024
Добрый день! Центр города больше нуждается в месте для прогулок и парковой зоне, чем в ещё одном офисном здании,выходящем прямо на проезжую часть и без парковок ( 5 мест уже даже не смешно!). Погуляйте по старому центру, посмотрите по сторонам....масса вывесок "сдам в аренду офисное помещение"...
16:41:33 26-04-2024
Инга (10:18:32 26-04-2024) Добрый день! Центр города больше нуждается в месте для прогу... И ни один из этих офисов не подходит для долгосрочной аренды фирме с 50 сотрудниками (да, мы принципиально не покупаем недвижку). Всё, что сдаётся — это в большинстве своём либо ноготочки (без туалетов и тем более душевых), либо огромные опен-спейсы. Так, чтобы по кабинетам рассадить сотрудников, по проектным группам — фигушки. Либо есть хорошие варианты, но район такой, что добираться с 2-3 пересадками.
10:32:36 26-04-2024
Ракшину вжать высотку на территории запредельно плотной застройки на Первомайском позволили, а здесь призадумались. О высоком, о красоте . Молодцы принципиальные сразу видно. О благополучии жителей раздумья держат. Не стыдно за них.
18:03:22 26-04-2024
гость (10:32:36 26-04-2024) Ракшину вжать высотку на территории запредельно плотной заст... Так наоборот, они последовательны. Говорят нельзя маленькое здание строить, застройка должна быть плотной.
10:38:04 26-04-2024
"Но учитывая, что рядом с улицей Пролетарской находится несколько объектов культурного наследия, по закону строить на данном участке здание выше двух этажей запрещено." Объектов культурного наследия это только для кого надо объект. А для кого надо "культурное наследие " легким взмахом руки голосующих упрлномоченных лиц превращается в здание подлежащие сносу. Прокуратура специалист по подобным превращениям можно с ними проконсультироваться. Захотели построить себе офис на мести памятника архитектуры и построили.
13:23:15 26-04-2024
С маленького здания мало заносят, с большого здания много занесут. Не кусок, а торт целиком.
16:43:23 26-04-2024
Выглядит как, кхм, старое-престарое паровозье депо. К чему эти полукруглые окна? Рядом Колизей (а-ля конструктивизм в тряпочке) да Сити-центр (хай-тек из 90-х, новый ЦУМ). Ну не смотрится же