Как в Госдуме хотят упростить для россиян покупки в зарубежных онлайн-магазинах?

Процедуру, которая сейчас обязательна, намерены отменить

02 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении закон об упрощении онлайн-покупок. Поправки в законодательство касаются шопинга в иностранных магазинах. Предполагается, что россияне смогут совершать недорогие покупки проще и быстрее.

О том, что депутаты предлагают изменить и как это упростит онлайн-покупки, – в материале amic.ru.

1 Что за закон об упрощении онлайн-покупок в зарубежных магазинах? На самом деле это не самостоятельный документ, а лишь поправки в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Изменения касаются той части, где речь идёт о совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Сейчас в законодательстве существует разница между шопингом в отечественных и иностранных магазинах: во втором случае расплатиться будет сложнее.

2 Как в Госдуме предлагают упростить онлайн-покупки? Депутаты предлагают уравнять условия для покупки в отечественных и зарубежных магазинах. Дело в том, что при онлайн-покупке у иностранных продавцов россияне обязательно должны проходить процедуру идентификации: подтвердить свою личность. В одних банках это можно сделать упрощённо, но есть и те, которые требуют личной явки в отделение. Поправки в законодательство отменяют эту процедуру и для иностранных магазинов. Поэтому россиянам будет без разницы, где они приобретают товар: идентификация в любом случае не понадобится.

3 Для каких покупок не потребуется идентификация? Речь идёт о покупках на сумму до 15 тысяч рублей. Если лимит превышен, идентификация в любом случае потребуется: но это правило касается и российских онлайн-магазинов.