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Как в Госдуме хотят упростить для россиян покупки в зарубежных онлайн-магазинах?

Процедуру, которая сейчас обязательна, намерены отменить

02 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении закон об упрощении онлайн-покупок. Поправки в законодательство касаются шопинга в иностранных магазинах. Предполагается, что россияне смогут совершать недорогие покупки проще и быстрее.

О том, что депутаты предлагают изменить и как это упростит онлайн-покупки, – в материале amic.ru.

1

Что за закон об упрощении онлайн-покупок в зарубежных магазинах?

На самом деле это не самостоятельный документ, а лишь поправки в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Изменения касаются той части, где речь идёт о совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
Сейчас в законодательстве существует разница между шопингом в отечественных и иностранных магазинах: во втором случае расплатиться будет сложнее.
2

Как в Госдуме предлагают упростить онлайн-покупки?

Депутаты предлагают уравнять условия для покупки в отечественных и зарубежных магазинах. Дело в том, что при онлайн-покупке у иностранных продавцов россияне обязательно должны проходить процедуру идентификации: подтвердить свою личность. В одних банках это можно сделать упрощённо, но есть и те, которые требуют личной явки в отделение.
Поправки в законодательство отменяют эту процедуру и для иностранных магазинов. Поэтому россиянам будет без разницы, где они приобретают товар: идентификация в любом случае не понадобится.
3

Для каких покупок не потребуется идентификация?

Речь идёт о покупках на сумму до 15 тысяч рублей. Если лимит превышен, идентификация в любом случае потребуется: но это правило касается и российских онлайн-магазинов.
4

Когда закон вступит в силу?

Пока неизвестно. Закон приняли только во втором чтении. Впереди – третье чтение и подпись президента. Но поскольку инициатива практически не встретила критики отдельных депутатов, велика вероятность, что поправки примут в самое ближайшее время.
Иллюстрации: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 3

  • А что случилось? Зачем дорогим россиянам покупки в загнивающих недружественных зарубежных магазинах? А главное, тогда, когда картой там в принципе расплатиться проблема. Молодцы)
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну надо же было хоть что-то разрешить, а то одни запреты, вот и разрешили.
    02 марта, Гость   Ответить
  • интересно, в каких таких магазинах? беларуси и монголии?
    02 марта, Гость   Ответить
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