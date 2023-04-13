Как в космосе: "Ростелеком" построил скоростные линии связи ещё в 10 алтайских сёлах

Жители получили скоростной интернет, а также безлимитный трафик и возможность подключать по одной линии несколько цифровых услуг

13 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Строительство цифровой сети / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" построил современную цифровую сеть ещё в 10 населённых пунктах Алтайского края. Теперь оператор предоставляет услуги ещё более чем пяти тысячам домов. Доступ к скоростному интернету получили жители сёл и посёлков:

Вылково;

Бориха;

Анисимово;

Паутово;

Новообинка;

Соловьиха;

Баюновские Ключи;

Порошино;

Мирный;

Тягун.

Компания организовала самую протяжённую сеть: 806 домов в Вылково, 680 – в Мирном и 494 – в Анисимово. В каждом из остальных сёл возможность подключения цифровых услуг оператора появилась в среднем у трёхсот семей.

Во всех 10 населённых пунктах доступен интернет со скоростью 200 Мбит/с по специальной тарифной линейке "Частный дом", который предусматривает рассрочку на два года за установку услуги и приобретение оборудования. В одном пакете с домашним интернетом абонент может подключить интерактивное телевидение Wink*, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. На базе цифровой сети компания предоставляет сервис "Лицей", антивирусные программы и другие популярные продукты.

"Ростелеком" активно ведёт замену медных линий связи на оптические в сельских территориях. С начала года мы построили новую сеть в 23 населённых пунктах. Теперь у сельчан равные возможности с горожанами. Уверен, что они высоко оценят преимущества современной технологии PON*: высокую скорость соединения, безлимитный трафик и возможность подключать по одной линии несколько цифровых услуг", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Всего с начала 2023 года "Ростелеком" охватил оптикой восемь тысяч домов Алтайского края.

*Wink ("Винк") – цифровой видеосервис компании "Ростелеком"; PON (аббр. от англ. Passive optical network ("ПОН")) – пассивная оптическая сеть.

ПАО "Ростелеком"

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