Как в космосе: "Ростелеком" построил скоростные линии связи ещё в 10 алтайских сёлах
Жители получили скоростной интернет, а также безлимитный трафик и возможность подключать по одной линии несколько цифровых услуг
13 апреля 2023, 12:00, ИА Амител
"Ростелеком" построил современную цифровую сеть ещё в 10 населённых пунктах Алтайского края. Теперь оператор предоставляет услуги ещё более чем пяти тысячам домов. Доступ к скоростному интернету получили жители сёл и посёлков:
- Вылково;
- Бориха;
- Анисимово;
- Паутово;
- Новообинка;
- Соловьиха;
- Баюновские Ключи;
- Порошино;
- Мирный;
- Тягун.
Компания организовала самую протяжённую сеть: 806 домов в Вылково, 680 – в Мирном и 494 – в Анисимово. В каждом из остальных сёл возможность подключения цифровых услуг оператора появилась в среднем у трёхсот семей.
Во всех 10 населённых пунктах доступен интернет со скоростью 200 Мбит/с по специальной тарифной линейке "Частный дом", который предусматривает рассрочку на два года за установку услуги и приобретение оборудования. В одном пакете с домашним интернетом абонент может подключить интерактивное телевидение Wink*, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. На базе цифровой сети компания предоставляет сервис "Лицей", антивирусные программы и другие популярные продукты.
"Ростелеком" активно ведёт замену медных линий связи на оптические в сельских территориях. С начала года мы построили новую сеть в 23 населённых пунктах. Теперь у сельчан равные возможности с горожанами. Уверен, что они высоко оценят преимущества современной технологии PON*: высокую скорость соединения, безлимитный трафик и возможность подключать по одной линии несколько цифровых услуг", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Всего с начала 2023 года "Ростелеком" охватил оптикой восемь тысяч домов Алтайского края.
*Wink ("Винк") – цифровой видеосервис компании "Ростелеком"; PON (аббр. от англ. Passive optical network ("ПОН")) – пассивная оптическая сеть.
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