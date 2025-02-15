Как в новостройках Барнаула возводят самую большую школу в городе. Фото

Стройку на днях посетил мэр краевой столицы

15 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Строительство школы на Попова, 130. Февраль 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле в квартале 2033 по адресу ул. Попова, 130, полным ходом идет строительство новой школы. Она станет самой большой в столице края. Четырехэтажное здание общей площадью более 18 тысяч квадратных метров сможет принять 1100 учеников. Особенностью проекта станет разделение потоков учащихся: для начальной школы будет сделан отдельный вход, а для среднего звена и старшеклассников – доступ через вестибюльную группу центрального входа.

В здании, помимо учебных классов и гардеробов, разместятся:

пищеблок на 550 посадочных мест;

актовый зал на 463 посадочных места;

физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами, раздельными раздевалками, душевыми и санитарными узлами;

бассейн размером 7 на 24 метра глубиной от 0,9 до 1,8 метра;

зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой;

тренажерный зал.

На сегодняшний день завершены разработка котлована, вертикальная планировка и забивка свай. Подрядчик приступил к устройству ростверка, монтажу стен подвала и первого этажа, гидроизоляции. Общий процент готовности составляет 10%. Строительство школы обойдется более чем в 1,875 млрд рублей, 80% из которых выделено из краевого бюджета.

Этот масштабный проект реализуется в рамках ФП "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". В августе 2024 года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "Спецстрой". Завершение работ и открытие школы запланировано на 1 ноября 2027 года.

Как идет большая стройка – в нашей фотоленте.