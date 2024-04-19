Как в России изменятся экзамены для мигрантов?

Рособрнадзор намерен изменить балльную систему экзаменов для мигрантов и включить в него проверку устной речи

19 апреля 2024, 14:10, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/JESHOOTS.COM

Иностранцам в России станет сложнее оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ. Дело в том, что экзамен на знание русского языка для мигрантов решили ужесточить, при этом коммерческие организации, которые выдают сертификаты, из этой цепочки исключат. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Коммерческим организациям запретят проводить экзамены для мигрантов?

Да, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Также их отстранят от выдачи сертификатов мигрантам. Такими полномочиями будут наделены только государственные вузы, с которыми заключат договоры. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет ТАСС.

При этом экзамен на знание русского языка, который сдают иностранцы для получения вида на жительства или гражданства, станет сложнее.

Что изменится при сдаче экзамена по русскому языку для иностранцев?

Рособрнадзор предлагает на экзамене для получения патента и разрешения на работу ввести оценку владения устной речью. В ведомстве пояснили, что во время пребывания в нашей стране иностранцам часто приходится вступать с россиянами в устную коммуникацию. При этом поступает много жалоб, когда, например, таксист-иностранец или продавец ни слова не понимает на русском.

Кроме того, на экзамене по русскому языку для мигрантов, которые хотят оформить ВНЖ или получить гражданство РФ, увеличат минимальный проходной балл, сообщает "Коммерсант". В интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что порог нужно повысить с 50 до 80 баллов (из 100).

Такие корректировки продиктованы большой коррумпированностью при выдаче иностранцами сертификатов. Коммерческие организации предлагают им платную помощь. И с каждым годом оборот рынка этих теневых услуг только увеличивается. По словам главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расценки за экзамен всем известны и "фактически должностные лица признают, что коррупцию здесь победить невозможно, но это неправильно".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции.