"Не нужно думать, что это плохие люди". Нужен ли Алтаю запрет на работу мигрантов?
Эксперты – о плохо разговаривающих на русском языке таксистах, теневой занятости и рекордно низкой безработице
19 апреля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова
Рост преступности среди мигрантов и теракт в "Крокусе" заставили властей задуматься: а не пора ли навести порядок в миграционной политике и усилить контроль за гостями из ближнего зарубежья? Ряд российских регионов, в частности соседний с Алтайским краем Новосибирск, уже пошли по этому пути и ввели ограничения на работу мигрантов во многих отраслях, в том числе такси.
В Алтайском крае пока к такой жесткой мере прибегать не будут, заявили власти. Все потому, что число занятых на предприятиях иностранцев и так минимально (даже ниже квоты). Однако некоторые эксперты не согласны с таким мягким решением властей. Почему – рассказываем в материале.
"Агрегаторам все равно, кто у них работает"
Сфера общественных перевозок должна стать одной из первых, к которой нужно закрыть доступ трудовым мигрантам, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.
"Мы давно ждали этих ограничений. По всей России происходят конфликты пассажира и водителя, мигранты не знают правил дорожного движения, из-за этого высокая аварийность на дорогах. Не говорю уже о криминале, изнасилованиях и наркотиках. Они труднообучаемые, плохо владеют русским языком, ориентируются по городу на уровне "включили навигатор и поехали". Эти лица подвержены влиянию своих диаспор и делают то, что им скажут. А старшие товарищи могут сказать что угодно. Пример "Крокуса" показал, что террористы проникли и в эту сферу", – сообщил amic.ru Андрей Попков.
С его слов, сегодня в целом по России в сфере такси работают 50-60% мигрантов. В Алтайском крае, учитывая низкие по сравнению с другими регионами заработные платы (например, Новосибирская область), число работающих иностранцев может быть меньше. Однако запрет нужен везде, считает эксперт.
"Если хочешь работать в такси – получай российское гражданство и права. Не хочешь – чемодан, вокзал. Транспорт – это не игрушки. Если мы хотим жить спокойно, нужно запретить работать мигрантам в сфере пассажирских перевозок", – добавил эксперт.
Сейчас в такси со своими правами (без пересдачи) могут работать только граждане Казахстана, Белоруссии и Киргизии. По факту же большая часть водителей – граждане Таджикистана и Узбекистана, говорит собеседник. И основная причина тому – кадровая политика самого агрегатора. Попков напомнил, что приток мигрантов в сферу начался с 2010-2011 года – как раз в то время, когда на рынок зашел крупнейший сегодня агрегатор такси.
"Сегодня никаких препятствий, чтобы устроиться на работу мигранту, нет. Взял машину в аренду и поехал. Агрегаторам-бизнесменам все равно, кто у них работает. Им нужен поток водителей, которые не будут возникать, и прибыль", – возмутился собеседник.
По его мнению, необходимо серьезно усилить требования к набору таксистов. Водители должны от и до знать правила дорожного движения, матчасть и этикет.
А вот по мнению главы комитета Алтайского Заксобрания по социальной защите и занятости населения Ирины Солнцевой, запрет на работу мигрантов Алтайскому краю не нужен. А все потому, что иностранцев, которые работают на предприятиях региона, и так немного.
"По закону мы имеем право задействовать на нашем рынке труда до 2% иностранцев. По факту у нас приняты на работу 0,9%. Такого количества мигрантов просто нет. Они устраиваются, но не через центр занятости, а неофициально. Но теневую занятость мы серьезно и жестко отслеживаем. Более того, идет жесткий отбор по профессиям, которые могут занять иностранные граждане. Отбираются специалисты только на вакансии низкого профиля. Тех, кто занимает высококвалифицированные места – единицы", – говорит Солнцева.
По ее словам, ограничения в отношении приезжих актуальны для крупных регионов: соседнего Новосибирска, Москвы и других. Именно в них должны "жестко" подходить к заходу мигрантов на отечественный рынок труда, особенно в сфере такси. Но не в Алтайском крае.
"Я сама пользуюсь постоянно такси. Мне ни разу не попадался водитель из других республик", – поделилась депутат.
Однако ужесточить контроль в отношении приезжающих на заработки мигрантов все-таки следует – как со стороны миграционных служб, так и правоохранителей, подчеркивает народная избранница.
Депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев тоже не согласен, что на улицах Барнаула резко выросло число мигрантов (правда, он признался, что статистику – сколько мигрантов находится в регионе – не изучал). А потому вводить запрет на работу гостей из ближнего зарубежья, по его мнению, не стоит. И вот почему.
"На некоторых территориях сконцентрировано достаточно много низкоквалифицированных работников-мигрантов. Некоторые сферы от них сильно зависят. Насколько мы готовы сегодня закрывать эти отрасли своими трудовыми ресурсами? Робот, искусственный интеллект пока этого сделать не может", – говорит Огнев.
Однако усилить надзор над этой сферой все же нужно. По мнению парламентария, все трудовые мигранты должны проходить "жесткое" тестирование на знание русского языка и законов страны.
"Если человек хорошо знает русский язык, понимает нашу культуру, законодательство, то, наверное, не стоит считать, что это нехороший человек, который предрасположен к каким-то преступлениям", – уверен народный избранник.
"Закроем дыры"
Практически все сферы в Алтайском крае сегодня испытывают серьезный кадровый дефицит, и прием на работу мигрантов позволяет частично закрыть "дыры", говорит заместитель генерального директора по экономике АО АПЗ "Ротор", член Общественного совета при управлении Алтайского края по труду и занятости населения, доктор экономических наук Ирина Цомаева.
"По официальным данным, сейчас в Алтайском крае открыто более девяти тысяч вакансий. При этом у нас нет людей, которые могут их восполнить, потому что на рынке труда безработных не заявлено. Все специалисты уже заняты. С учетом этого я бы рассматривала все возможности привлечения любого персонала, в том числе мигрантов", – говорит Цомаева.
Более активное использование труда иностранцев алтайскими предприятиями будет стимулировать представителей титульной национальности, занятых во "вспомогательных" сферах, к повышению квалификации. В результате такие работники займут более высококвалифицированные места, считает она.
"Сегодня у нас существует множество образовательных проектов, оплачиваемых государством, работодателем, с помощью которых можно повысить свою квалификацию и перейти на новый уровень. Условно, те, кто мели улицы, будут уже учиться на токаря", – привела пример собеседница.
При этом она согласна, что требования к набору мигрантов на работу стоит серьезно пересмотреть. Сегодня они выполняются лишь формально, говорит она. "В нашем регионе расположено много важных стратегических объектов. Мы представляем интерес для "врагов" – это 100%. Поэтому никакого попустительства здесь не должно быть", – отмечает Цомаева.
В том, что контроль за потоком мигрантов нужно ужесточать, уверена и депутат АКЗС Евгения Боровикова.
"В прошлом году более двух миллионов трудовых мигрантов въехало в Россию, 640 тыс. из них получили патенты на работу. То есть 2/3 приехали под видом работы. Но где они находятся на самом деле – непонятно. Именно отсюда появились те люди, которые устроили ужасный теракт в "Крокус Сити Холле". Один из террористов не помнит, где зарегистрирован. Это как так? С какой целью тогда приехал? И таких миллионы. России необходимо усилить контроль за трудовыми мигрантами на всей территории. При современных средствах можно учитывать каждого. Для таких лиц должна быть обязательная привязка к работодателю. И как только отработал – добро пожаловать домой".
Сколько в Алтайском крае трудовых мигрантов?
Как сообщили amic.ru в управлении по труду и занятости населения, в 2023 году на территории края трудились более 11 тысяч иностранцев. Практически все они заняты на остродефицитных или низковостребованных местах. Всего было выдано более семи тысяч патентов на осуществление трудовой деятельности гражданам Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Также привлекли 273 специалиста из стран с визовым въездом в РФ. На 2024 год квота – 359 иностранцев.
В управлении напомнили, что сейчас на федеральном уровне вносятся изменения в миграционное законодательство, которые позволят закрепить иностранного работника за конкретным работодателем (подробнее об этом мы писали здесь). Изменения будут способствовать усилению контроля за деятельностью трудовых мигрантов.
В каких регионах России ограничили работу трудовых мигрантов?
Уже несколько российских регионов ввели запреты на работу мигрантов. Так, в начале апреля в Якутии иностранцев отстранили от работы в 10 отраслях экономики, в том числе в сферах торговли, общественного питания, строительства и других. До этого в республике запретили привлекать иностранцев к пассажирским перевозкам. В Крыму мигранты не смогут работать в 35 сферах деятельности: административно-хозяйственной, складской, розничной торговле, а также в обслуживании зданий и территорий. Похожее постановление недавно приняли в Приамурье: там иностранцев не будут принимать по патентам на работу в сферах пассажирских перевозок и такси, оптовой и розничной торговли и других. Нарушителям грозят штрафы – от 800 тысяч до 1 млн рублей.
А что Алтайский край?
В Алтайском крае пока не планируют вводить запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах, сообщили amic.ru в пресс-службе правительства региона.
"У нас в крае минимальный процент иностранных работников, запрет на их работу в настоящее время не рассматривается. Ситуация находится на контроле управления по труду и занятости, в случае возникновения необходимости будут приняты дополнительные решения", – прокомментировали в кабмине.
Такая инициатива не рассматривается на данный момент и в АКЗС. Потому в ближайшее время ужесточения миграционной политики на уровне региона, судя по всему, ждать не стоит.
07:23:33 19-04-2024
Бессовестные власти, гнаиь их вместе с мигрантами, даже совесть пподали. Кто им квартиры сдает, дети в школы, детские сады оформлены. Они не нужны нам. И видеть, и жить рядом с ними мы не хотим.
07:25:15 19-04-2024
Ваша же статья: -В Москве иностранец убил мотоциклиста за замечание и скрылся на двух автомобилях. Иностранец, как вы понимаете, не немец.
07:42:18 19-04-2024
Гость (07:25:15 19-04-2024) Ваша же статья: -В Москве иностранец убил мотоциклиста за за... а как он один на двух машинах уехал?
09:44:32 19-04-2024
Гость (07:42:18 19-04-2024) а как он один на двух машинах уехал?... А вы, батенька, статью прочитайте и не умничайте.
07:32:01 19-04-2024
Если для властей они хорошие, то пусть себе их забирают на чинушачьи должности. А нам людей погибших и покалеченых в Крокусе жалко. И за женщин наших и детей страшно.
07:48:12 19-04-2024
"запрет" ----- у нас, ...., или черное, или белое. А мир не черно-белый. Сразу запрет это чтобы дискредитировать идею ограничения. Это провокация. Речь не о запрете, а об об ограничении. Чтобы всякой хрени тут не было. Своей хватает
07:51:30 19-04-2024
Капитализм - первопричина всех проблем .
08:12:41 19-04-2024
Мигранты вам не нужны, а кто работать то будет не подумали.
08:34:17 19-04-2024
Гость (08:12:41 19-04-2024) Мигранты вам не нужны, а кто работать то будет не подумали.... А что работать не кому?
13:17:40 19-04-2024
Гость (08:34:17 19-04-2024) А что работать не кому?... Представь не кому, ты же не едешь работать на производство и за руль маршрутки не хочешь садиться.
14:59:24 19-04-2024
Гость (13:17:40 19-04-2024) Представь не кому, ты же не едешь работать на производство и... а причина то в чем,что не хотят идти на производство и за руль маршрутки?
16:22:37 19-04-2024
гость (14:59:24 19-04-2024) а причина то в чем,что не хотят идти на производство и за ру... не маленькие ЗП, как бы вы хотели думать. там работа тяжелая, в офисе чище и легче.
20:43:33 19-04-2024
Элен без ребят (16:22:37 19-04-2024) не маленькие ЗП, как бы вы хотели думать. там работа тяжелая... у шахтеров явно работа не легкая и не чистая-но работать то идут
08:37:53 19-04-2024
Гость (08:12:41 19-04-2024) Мигранты вам не нужны, а кто работать то будет не подумали.... Платите нормальную ЗП, тогда и работать будет кому. А выезжать за счет бармалеев, в ущерб местному населению не выход!
10:23:18 19-04-2024
Гость (08:37:53 19-04-2024) Платите нормальную ЗП, тогда и работать будет кому. А выезжа... интересно за какую ЗП вы готовы пойти дворы мести, на склады маркетплейсов или асфальт летом укладывать?
15:59:34 19-04-2024
Элен без ребят (10:23:18 19-04-2024) интересно за какую ЗП вы готовы пойти дворы мести, на склады... у нас в районе нет ни одного мигранта дворника - все местные - русские , разного возраста , а то уже заталдычились - кто улицы мести будет, кто улицы мести будет... Они их только в Москве метут , за большие зарплаты , где их диаспоры лоббируют , а наших не берут .
10:01:38 19-04-2024
Гость (08:12:41 19-04-2024) Мигранты вам не нужны, а кто работать то будет не подумали.... Тебе жалование поднимут
18:48:31 19-04-2024
Гость (08:12:41 19-04-2024) Мигранты вам не нужны, а кто работать то будет не подумали.... зарплату поднять в 2 раза проблем с кадрами не будет
08:32:47 19-04-2024
Мир действительно не черно-белый, и среди любых национальностей есть плохие и хорошие. Ужесточение требований при приеме на работу, контроль за нелегальным пересечением границы, социальная адаптация беженцев и вынужденных переселенцев, работа с теми-же диаспорами могут решить множество проблем или не создать их.
08:50:13 19-04-2024
Гость-я (08:32:47 19-04-2024) Мир действительно не черно-белый, и среди любых национальнос... Диаспор быть просто не должно! Россияне здесь титульная нация, и не наоборот!
08:49:06 19-04-2024
В Москве иностранец убил мотоциклиста за замечание и скрылся на двух автомобилях
08:49:07 19-04-2024
Должно быть организовано соблюдение закона! Должна ощущаться приезжими титульная нация, а не так , что они толпой делают, потом одного двух вышлют! Пусть они такое же в Тайланде попробуют начудить, они там и останутся гнить в тюрьмах! А мы мягкотелые амёбы, и это ещё капитализм только растет, скоро уже будем на равных с мигрантами за плошку риса работать! С Москвы заказы именно такие и приходят, там не прибыль , а плошка риса за работу нам, сибирякам в их планах.
09:10:00 19-04-2024
Прежде чем ставить вопрос о нужности мигрантов, стоит поставить вопрос, а нужны ли нам такие депутаты, которые заботятся о мигрантах, а не о гражданах России? Про то, что не хватает работников - да не хватает, но определенный процент граждан пошли бы работать на эти места, если бы работодатели платили нормальную зарплату. Вместо этого берут мигрантов, которые готовы работать за гроши. Получается мигранты еще негативно влияют на уровень зарплаты по региону. В такси из 10 поездок 7 приезжают мигранты. Нужно отменить упрощенное получение гражданства мигрантами из Средней Азии. Раньше типа бывшие соотечественники были и им по упрощенке делали. Но соотечественники давно там кончились, там новая поросль чуждых нам ментально людей. Надо брать пример с Саудовской Аравии - мигранты приезжают, делают работу и уезжают к себе. Никто им гражданство не дает, им даже просто так в город выйти запрещено. Нельзя привозить семьи и т.д. Зачем нам нагрузка на социальную сферу? Как получают гражданство лица, которые по-русски сказать двух слов не могут? Нужно давать сроки, как за торговлю наркотой, по 20 лет тем, кто прописывает мигрантов в "резиновых" квартирах, кто дает гражданство тем, кто даже по-русски не говорит. За любое правонарушение мигранта - депортация на родину вместе с семьей, если успел привезти. Тем, кто получил гражданство и совершил преступление - лишение гражданства и депортация на историческую родину вместе с семьей. Ввести обязательные экзамены на знание русского языка, истории и культуры России, тем кто хочет гражданство получить. Признать диаспоры преступными сообществами.
10:10:28 19-04-2024
ыть (09:10:00 19-04-2024) Прежде чем ставить вопрос о нужности мигрантов, стоит постав... во многом с вами соглашусь, но вот в такси ни одного мигранта никогда не видела в Брн., хотя пользуюсь такси раза три - четыре в неделю последние лет двадцать точно.
16:05:25 19-04-2024
Элен без ребят (10:10:28 19-04-2024) во многом с вами соглашусь, но вот в такси ни одного мигрант... с мужем коснулись однажды - таксист мигрант, ни слова по русски, мужа госпитализировали в больницу и нужно было успеть вовремя - мало того , что этот таксист ничего не понимал - поехал по навигатору и попали в пробку. Итог - опоздали.. Еслиб был наш водитель - он бы хотябы понимал значение образования пробки на дорогах, и поехал бы другим, более выгодным путем, а так- ни языка, ни города не знает, я думаю что и ПДД не знает...
09:30:04 19-04-2024
Проблема ведь не в мигрантах как таковых. Проблема в черных и серых схемах наших же барыг от бизнеса и власти, когда под прикрытием квот и патентов ввозят массу не пойми кого да еще и с семьями.
09:31:23 19-04-2024
1 работающий из Средней Азии тащит с собой человек 10 жён, детей, престарелых родителей. Всех их содержим мы, а отнюдь не этот трудяга. Пусть госпожа с истинно русской фамилией Цомаева посчитает экономический эффект и экономическую же нагрузку от привлечения иммигрантов. Кстати, едут сюда не самый умные и одарённые- своими глазами вимдел, как в помойке рылись 2 тётки в спцифической восточной одежде... Мало нам своих бомжей?
11:03:32 19-04-2024
Гость (09:31:23 19-04-2024) 1 работающий из Средней Азии тащит с собой человек 10 жён, д... Каким образом конкретно ВЫ их содержите? Кормите, одеваете, одежду покупаете?
11:55:32 19-04-2024
Гость (11:03:32 19-04-2024) Каким образом конкретно ВЫ их содержите? Кормите, одеваете, ... Конкретно я - плачу со своей немаленькой зарплаты всякие поборы в виде отчислений и налогов. Не напрямую плачу, государство узурпировало моё право распоряжаться моими доходами по моему усмотрению.
15:54:23 19-04-2024
Гость (11:55:32 19-04-2024) Конкретно я - плачу со своей немаленькой зарплаты всякие поб... и что? государство на ваши деньги хлебушек мигрантам покупает?
17:58:56 19-04-2024
Гость (15:54:23 19-04-2024) и что? государство на ваши деньги хлебушек мигрантам покупае... Интересно, а кто омс пользуется, материнские капиталы получает за многочисленных детей? Именно новые русские.
09:52:43 19-04-2024
Да куда мы катимся. Мы в своей стране боимся на улицу выйти, сделать им замечание. Они агрессивные, хабалистые. Езжайте к себе, там ведите себя как хотите. Я не хочу видеть в своем городе МИГРАНТОВ, НЕ ХОЧУ,
09:58:47 19-04-2024
горожанка (09:52:43 19-04-2024) Да куда мы катимся. Мы в своей стране боимся на улицу выйти,... я дам вам парабеллум (с)
12:27:52 19-04-2024
горожанка (09:52:43 19-04-2024) Да куда мы катимся. Мы в своей стране боимся на улицу выйти,... Подписываюсь под каждым словом. Отвратительно гыркают на своём на всю округу большими компаниями.
10:17:07 19-04-2024
В 90-е выгнали всех русских из Средней Азии. А сейчас к нам, чтобы за счет России содержать всех своих родственников.
10:58:40 19-04-2024
Все просто получилось, за те деньги которые хотят платить за работу -наши не пойдут, а мигранты пойдут. И это единственный фактор почему они у нас. Капиталистический так сказать, да вот беда то получается Россия то становится не для русских. Питер , Москва вообще мрак.
11:09:00 19-04-2024
Гость (10:58:40 19-04-2024) Все просто получилось, за те деньги которые хотят платить за... У меня знакомый 70 лет на 2-х участках дворником работает. Таджики за такие деньги не будут работать.
12:04:38 19-04-2024
Гость (10:58:40 19-04-2024) Все просто получилось, за те деньги которые хотят платить за... Это всё враньё про их трудолюбие и невысокие запросы по з/п. Имел опыт нанять бригаду из 5 узбеков... Я, честно, лучше с русскми "бездельниками и алкашами"...
11:22:29 19-04-2024
не вижу ничего плохого. У нас всегда селились мигранты из средней азии, потому что рядом. Надо контролировать просто лучше кто где и чем занимается
надо иметь досье на людей, отпечатки пальцев, днк и так далее, иметь базу МВД по ним. Если человек работает и его труд здесь востребован и в досье у него только трудовая деятельность то пусть работает и дальше, если криминал то подлежит выдворению. В США такая служба даже проверяет если мигрант и мигранша женаты то спят ли они вместе если нет то анулируют вид и выдворяют
11:34:16 19-04-2024
вот как мы бывших братьев по СССР от нацизма отучаем, но прежде сортируем. мы ведь титульная нация! )))
12:07:33 19-04-2024
Гость (11:34:16 19-04-2024) вот как мы бывших братьев по СССР от нацизма отучаем, но пре... Мы у себя дома, а из своих недореспублик (а по сути ханств) эти "братья" русских выкинули в 90-е, уже забыл? Неплохо, кстати, в те же годы с ними помогли разобраться бандиты...
12:09:19 19-04-2024
Гость (11:34:16 19-04-2024) вот как мы бывших братьев по СССР от нацизма отучаем, но пре... +100
16:23:27 19-04-2024
Гость (11:34:16 19-04-2024) вот как мы бывших братьев по СССР от нацизма отучаем, но пре... нет уже бывших братьев более 30 лет как нет, Это уже новые люди , совершенно с другим менталитетом и агрессивные по отношению к русским. Это уже не те дружественные южане из кавказской пленницы - это дикари со своей идеологией и своими законами , которые они пытаются внедрить здесь, даже против воли коренных жителей.
12:13:42 19-04-2024
Если бы они приехали - зарегистрировались и работали - это одно, а они приезжают нелегалами и болтаются тут , непонятно чем заняты. Тем более что нелегально устраиваются - это надо предприятия строго наказывать , чтоб было невыгодно нелегалов на работу брать, и делать все официально, чтоб работадатель в первую очередь нес ответственность . Они сами по себе и отпадут, эти "ценные специалисты" . А так и будут эти тараканы к нам ползти и беспределить на нашей земле.
16:38:53 19-04-2024
гость (12:13:42 19-04-2024) Если бы они приехали - зарегистрировались и работали - это о... Ты прямо уверен, что где-то есть твоя земля?
15:24:05 19-04-2024
гость (14:59:24 19-04-2024) а причина то в чем,что не хотят идти на производство и за ру... Ты реально думаешь, как только запретят мигрантов тебе владелец начнет платить тебе 200 тысяч в месяц при средней в алтайском крае в 60 тыс, а за полтинник желающих работать на производстве не наблюдается, может ты всё-таки научишься логические цепочки выстраивать и винить в маленьких зарплатах не предпринимателей, которые еле-еле вывозят бизнес и дают работу населению, а государство которое ведёт неэффективную экономическую политику.
16:43:12 19-04-2024
Гость (15:24:05 19-04-2024) Ты реально думаешь, как только запретят мигрантов тебе владе... Очень согласна с вами