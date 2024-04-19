"Не нужно думать, что это плохие люди". Нужен ли Алтаю запрет на работу мигрантов?

Эксперты – о плохо разговаривающих на русском языке таксистах, теневой занятости и рекордно низкой безработице

19 апреля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова

Мигранты. Миграционная политика / Фото: pixabay.com

Рост преступности среди мигрантов и теракт в "Крокусе" заставили властей задуматься: а не пора ли навести порядок в миграционной политике и усилить контроль за гостями из ближнего зарубежья? Ряд российских регионов, в частности соседний с Алтайским краем Новосибирск, уже пошли по этому пути и ввели ограничения на работу мигрантов во многих отраслях, в том числе такси.

В Алтайском крае пока к такой жесткой мере прибегать не будут, заявили власти. Все потому, что число занятых на предприятиях иностранцев и так минимально (даже ниже квоты). Однако некоторые эксперты не согласны с таким мягким решением властей. Почему – рассказываем в материале.

"Агрегаторам все равно, кто у них работает"

Сфера общественных перевозок должна стать одной из первых, к которой нужно закрыть доступ трудовым мигрантам, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

"Мы давно ждали этих ограничений. По всей России происходят конфликты пассажира и водителя, мигранты не знают правил дорожного движения, из-за этого высокая аварийность на дорогах. Не говорю уже о криминале, изнасилованиях и наркотиках. Они труднообучаемые, плохо владеют русским языком, ориентируются по городу на уровне "включили навигатор и поехали". Эти лица подвержены влиянию своих диаспор и делают то, что им скажут. А старшие товарищи могут сказать что угодно. Пример "Крокуса" показал, что террористы проникли и в эту сферу", – сообщил amic.ru Андрей Попков.

С его слов, сегодня в целом по России в сфере такси работают 50-60% мигрантов. В Алтайском крае, учитывая низкие по сравнению с другими регионами заработные платы (например, Новосибирская область), число работающих иностранцев может быть меньше. Однако запрет нужен везде, считает эксперт.

"Если хочешь работать в такси – получай российское гражданство и права. Не хочешь – чемодан, вокзал. Транспорт – это не игрушки. Если мы хотим жить спокойно, нужно запретить работать мигрантам в сфере пассажирских перевозок", – добавил эксперт.

Сейчас в такси со своими правами (без пересдачи) могут работать только граждане Казахстана, Белоруссии и Киргизии. По факту же большая часть водителей – граждане Таджикистана и Узбекистана, говорит собеседник. И основная причина тому – кадровая политика самого агрегатора. Попков напомнил, что приток мигрантов в сферу начался с 2010-2011 года – как раз в то время, когда на рынок зашел крупнейший сегодня агрегатор такси.

"Сегодня никаких препятствий, чтобы устроиться на работу мигранту, нет. Взял машину в аренду и поехал. Агрегаторам-бизнесменам все равно, кто у них работает. Им нужен поток водителей, которые не будут возникать, и прибыль", – возмутился собеседник.

По его мнению, необходимо серьезно усилить требования к набору таксистов. Водители должны от и до знать правила дорожного движения, матчасть и этикет.

А вот по мнению главы комитета Алтайского Заксобрания по социальной защите и занятости населения Ирины Солнцевой, запрет на работу мигрантов Алтайскому краю не нужен. А все потому, что иностранцев, которые работают на предприятиях региона, и так немного.

"По закону мы имеем право задействовать на нашем рынке труда до 2% иностранцев. По факту у нас приняты на работу 0,9%. Такого количества мигрантов просто нет. Они устраиваются, но не через центр занятости, а неофициально. Но теневую занятость мы серьезно и жестко отслеживаем. Более того, идет жесткий отбор по профессиям, которые могут занять иностранные граждане. Отбираются специалисты только на вакансии низкого профиля. Тех, кто занимает высококвалифицированные места – единицы", – говорит Солнцева.

По ее словам, ограничения в отношении приезжих актуальны для крупных регионов: соседнего Новосибирска, Москвы и других. Именно в них должны "жестко" подходить к заходу мигрантов на отечественный рынок труда, особенно в сфере такси. Но не в Алтайском крае.

"Я сама пользуюсь постоянно такси. Мне ни разу не попадался водитель из других республик", – поделилась депутат.

Однако ужесточить контроль в отношении приезжающих на заработки мигрантов все-таки следует – как со стороны миграционных служб, так и правоохранителей, подчеркивает народная избранница.

Депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев тоже не согласен, что на улицах Барнаула резко выросло число мигрантов (правда, он признался, что статистику – сколько мигрантов находится в регионе – не изучал). А потому вводить запрет на работу гостей из ближнего зарубежья, по его мнению, не стоит. И вот почему.

"На некоторых территориях сконцентрировано достаточно много низкоквалифицированных работников-мигрантов. Некоторые сферы от них сильно зависят. Насколько мы готовы сегодня закрывать эти отрасли своими трудовыми ресурсами? Робот, искусственный интеллект пока этого сделать не может", – говорит Огнев.

Однако усилить надзор над этой сферой все же нужно. По мнению парламентария, все трудовые мигранты должны проходить "жесткое" тестирование на знание русского языка и законов страны.

"Если человек хорошо знает русский язык, понимает нашу культуру, законодательство, то, наверное, не стоит считать, что это нехороший человек, который предрасположен к каким-то преступлениям", – уверен народный избранник.

"Закроем дыры"

Практически все сферы в Алтайском крае сегодня испытывают серьезный кадровый дефицит, и прием на работу мигрантов позволяет частично закрыть "дыры", говорит заместитель генерального директора по экономике АО АПЗ "Ротор", член Общественного совета при управлении Алтайского края по труду и занятости населения, доктор экономических наук Ирина Цомаева.

"По официальным данным, сейчас в Алтайском крае открыто более девяти тысяч вакансий. При этом у нас нет людей, которые могут их восполнить, потому что на рынке труда безработных не заявлено. Все специалисты уже заняты. С учетом этого я бы рассматривала все возможности привлечения любого персонала, в том числе мигрантов", – говорит Цомаева.

Более активное использование труда иностранцев алтайскими предприятиями будет стимулировать представителей титульной национальности, занятых во "вспомогательных" сферах, к повышению квалификации. В результате такие работники займут более высококвалифицированные места, считает она.

"Сегодня у нас существует множество образовательных проектов, оплачиваемых государством, работодателем, с помощью которых можно повысить свою квалификацию и перейти на новый уровень. Условно, те, кто мели улицы, будут уже учиться на токаря", – привела пример собеседница.

При этом она согласна, что требования к набору мигрантов на работу стоит серьезно пересмотреть. Сегодня они выполняются лишь формально, говорит она. "В нашем регионе расположено много важных стратегических объектов. Мы представляем интерес для "врагов" – это 100%. Поэтому никакого попустительства здесь не должно быть", – отмечает Цомаева.

В том, что контроль за потоком мигрантов нужно ужесточать, уверена и депутат АКЗС Евгения Боровикова.

"В прошлом году более двух миллионов трудовых мигрантов въехало в Россию, 640 тыс. из них получили патенты на работу. То есть 2/3 приехали под видом работы. Но где они находятся на самом деле – непонятно. Именно отсюда появились те люди, которые устроили ужасный теракт в "Крокус Сити Холле". Один из террористов не помнит, где зарегистрирован. Это как так? С какой целью тогда приехал? И таких миллионы. России необходимо усилить контроль за трудовыми мигрантами на всей территории. При современных средствах можно учитывать каждого. Для таких лиц должна быть обязательная привязка к работодателю. И как только отработал – добро пожаловать домой".

Сколько в Алтайском крае трудовых мигрантов?

Как сообщили amic.ru в управлении по труду и занятости населения, в 2023 году на территории края трудились более 11 тысяч иностранцев. Практически все они заняты на остродефицитных или низковостребованных местах. Всего было выдано более семи тысяч патентов на осуществление трудовой деятельности гражданам Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Также привлекли 273 специалиста из стран с визовым въездом в РФ. На 2024 год квота – 359 иностранцев.

В управлении напомнили, что сейчас на федеральном уровне вносятся изменения в миграционное законодательство, которые позволят закрепить иностранного работника за конкретным работодателем (подробнее об этом мы писали здесь). Изменения будут способствовать усилению контроля за деятельностью трудовых мигрантов.

В каких регионах России ограничили работу трудовых мигрантов?

Уже несколько российских регионов ввели запреты на работу мигрантов. Так, в начале апреля в Якутии иностранцев отстранили от работы в 10 отраслях экономики, в том числе в сферах торговли, общественного питания, строительства и других. До этого в республике запретили привлекать иностранцев к пассажирским перевозкам. В Крыму мигранты не смогут работать в 35 сферах деятельности: административно-хозяйственной, складской, розничной торговле, а также в обслуживании зданий и территорий. Похожее постановление недавно приняли в Приамурье: там иностранцев не будут принимать по патентам на работу в сферах пассажирских перевозок и такси, оптовой и розничной торговли и других. Нарушителям грозят штрафы – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

А что Алтайский край?

В Алтайском крае пока не планируют вводить запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах, сообщили amic.ru в пресс-службе правительства региона.

"У нас в крае минимальный процент иностранных работников, запрет на их работу в настоящее время не рассматривается. Ситуация находится на контроле управления по труду и занятости, в случае возникновения необходимости будут приняты дополнительные решения", – прокомментировали в кабмине.

Такая инициатива не рассматривается на данный момент и в АКЗС. Потому в ближайшее время ужесточения миграционной политики на уровне региона, судя по всему, ждать не стоит.