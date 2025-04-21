Вскоре в Сикстинской капелле соберут конклав, где и будут решать, кто возглавит Римско-католическую церковь после Франциска

21 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: пользователь lorenzogallo на pixabay.com

Папы римского Франциска не стало 21 апреля 2025 года. Понтифик так и не смог оправиться после продолжительной болезни – еще в феврале у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Глава Римско-католической церкви появился на публике на Пасху – благословил верующих и призвал к миру. А уже на следующий день он скончался.

Но долго престол вакантным не будет. Согласно канону, уже в ближайшее время в Ватикане соберут конклав, где выберут преемника Франциска. О том, как проходят выборы нового папы римского, – в материале amic.ru.

1 Как объявляют выборы нового папы римского? После смерти папы римского (или его отречения) наступает sede vacante – так называемый период вакантного престола. Но перед этим проводится обязательная процедура – кардинал-камерленго должен удостовериться в смерти папы. Раньше для этого он трижды ударял папу римского в лоб серебряным молоточком и призывал его восстать. Если ответа не было, он произносил фразу: Vere Papa mortuus est ("Папа действительно мертв"). Сейчас традиция несколько изменилась, но суть остается той же: камерленго накрывает мертвого понтифика вуалью и уничтожает его "кольцо рыбака" (символ папской власти), после чего подписывает медицинское заключение. После этого кардинал-камерленго опечатывает папские покои и начинает организацию похорон. Он же помогает с организацией конклава – той самой процедуры, в результате которой должен быть выбран новый глава Римско-католической церкви.

2 Кто исполняет обязанности папы римского до проведения выборов? Пока престол вакантен, обязанности папы выполняет камерленго совместно с тремя другими высокопоставленными кардиналами. Это временное руководство занимается лишь текущими делами Церкви – никакие знаковые и поворотные решения в этот период приниматься не могут. С 2019 года титул камерленго носит ирландско-американский кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.

3 Что такое конклав и как он проходит? Конклав – традиционная процедура выборов нового папы римского, которая проходит по жесткому регламенту и в условиях строжайшей секретности. За нарушение некоторых норм и традиций выборщики могут понести суровое наказание. Выборы назначают на день не раньше 15-го и не позднее 18-го дня с момента смерти предыдущего папы. Название процедуры в переводе с латинского означает "запертый на ключ", потому что все проходит за закрытыми дверями. Выборщики собираются в Сикстинской капелле, где и остаются на протяжении всего конклава. Комнату, где проходит голосование, действительно закрывают на ключ изнутри. Внутрь запрещено проносить любые средства связи: если информация о ходе выборов утечет в СМИ, провинившегося выборщика вполне могут лишить церковного сана. Нового папу римского выбирают тайным голосованием. Выборщик пишет имя кандидата на специальном бланке и кладет его в урну. После того как все сделают свой выбор, голоса подсчитываются. Но если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, все бланки сжигаются, а процедура начинается заново. Туры голосования проходят по строгому регламенту. Так, в первый день конклава разрешено проголосовать лишь один раз. Если выбрать папу не удалось, в последующие дни проводится по четыре тура голосования – два утром и два вечером. Но при этом после каждого седьмого тура объявляется перерыв на один день для молитв и обращения к выборщикам старейших. Если же выборщики не пришли к единому мнению и после 34-го тура, то они могут выбрать один из двух вариантов упрощения процедуры: либо определить папу абсолютным большинством голосов, либо сократить количество кандидатов до двух. На протяжении всех туров выборщики не имеют права покидать Ватикан без уважительной причины. Они живут в гостинице при Доме Святой Марфы, которая на время голосования закрыта для всех остальных посетителей.

4 Кто выбирает нового папу римского? Выборщики – это католические кардиналы, которые съезжаются в Ватикан со всего мира. По правилам, в конклаве может принимать участие не более 120 человек. При этом возраст выборщика не должен превышать 80 лет.

5 Кто может участвовать в выборах нового папы римского? Формально папой римским может стать любой неженатый мужчина-католик, у которого нет детей. Нет даже четких указаний, что он обязательно должен быть священником. Но фактически нового лидера Римско-католической церкви уже давно выбирают из числа кардиналов. Причем приоритет отдают тем кандидатурам, которых считал наиболее перспективными предыдущий папа.

6 Когда конклав считается состоявшимся? Выборы считаются состоявшимися, если один из кандидатов набрал не менее двух третей от общего количества голосов. Второй вариант – если выборщики после 34 неудачных попыток упростили процедуру и выбрали нового папу абсолютным большинством.