Как в Ватикане будут проходить выборы нового папы римского?
Вскоре в Сикстинской капелле соберут конклав, где и будут решать, кто возглавит Римско-католическую церковь после Франциска
21 апреля 2025, 18:30, ИА Амител
Фото: пользователь lorenzogallo на pixabay.com
Папы римского Франциска не стало 21 апреля 2025 года. Понтифик так и не смог оправиться после продолжительной болезни – еще в феврале у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Глава Римско-католической церкви появился на публике на Пасху – благословил верующих и призвал к миру. А уже на следующий день он скончался.
Но долго престол вакантным не будет. Согласно канону, уже в ближайшее время в Ватикане соберут конклав, где выберут преемника Франциска. О том, как проходят выборы нового папы римского, – в материале amic.ru.
1
Как объявляют выборы нового папы римского?
После смерти папы римского (или его отречения) наступает sede vacante – так называемый период вакантного престола.
Но перед этим проводится обязательная процедура – кардинал-камерленго должен удостовериться в смерти папы. Раньше для этого он трижды ударял папу римского в лоб серебряным молоточком и призывал его восстать. Если ответа не было, он произносил фразу: Vere Papa mortuus est ("Папа действительно мертв"). Сейчас традиция несколько изменилась, но суть остается той же: камерленго накрывает мертвого понтифика вуалью и уничтожает его "кольцо рыбака" (символ папской власти), после чего подписывает медицинское заключение.
После этого кардинал-камерленго опечатывает папские покои и начинает организацию похорон. Он же помогает с организацией конклава – той самой процедуры, в результате которой должен быть выбран новый глава Римско-католической церкви.
2
Кто исполняет обязанности папы римского до проведения выборов?
Пока престол вакантен, обязанности папы выполняет камерленго совместно с тремя другими высокопоставленными кардиналами. Это временное руководство занимается лишь текущими делами Церкви – никакие знаковые и поворотные решения в этот период приниматься не могут.
С 2019 года титул камерленго носит ирландско-американский кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.
3
Что такое конклав и как он проходит?
Конклав – традиционная процедура выборов нового папы римского, которая проходит по жесткому регламенту и в условиях строжайшей секретности. За нарушение некоторых норм и традиций выборщики могут понести суровое наказание.
Выборы назначают на день не раньше 15-го и не позднее 18-го дня с момента смерти предыдущего папы. Название процедуры в переводе с латинского означает "запертый на ключ", потому что все проходит за закрытыми дверями. Выборщики собираются в Сикстинской капелле, где и остаются на протяжении всего конклава. Комнату, где проходит голосование, действительно закрывают на ключ изнутри. Внутрь запрещено проносить любые средства связи: если информация о ходе выборов утечет в СМИ, провинившегося выборщика вполне могут лишить церковного сана.
Нового папу римского выбирают тайным голосованием. Выборщик пишет имя кандидата на специальном бланке и кладет его в урну. После того как все сделают свой выбор, голоса подсчитываются. Но если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, все бланки сжигаются, а процедура начинается заново.
Туры голосования проходят по строгому регламенту. Так, в первый день конклава разрешено проголосовать лишь один раз. Если выбрать папу не удалось, в последующие дни проводится по четыре тура голосования – два утром и два вечером. Но при этом после каждого седьмого тура объявляется перерыв на один день для молитв и обращения к выборщикам старейших.
Если же выборщики не пришли к единому мнению и после 34-го тура, то они могут выбрать один из двух вариантов упрощения процедуры: либо определить папу абсолютным большинством голосов, либо сократить количество кандидатов до двух.
На протяжении всех туров выборщики не имеют права покидать Ватикан без уважительной причины. Они живут в гостинице при Доме Святой Марфы, которая на время голосования закрыта для всех остальных посетителей.
4
Кто выбирает нового папу римского?
Выборщики – это католические кардиналы, которые съезжаются в Ватикан со всего мира. По правилам, в конклаве может принимать участие не более 120 человек. При этом возраст выборщика не должен превышать 80 лет.
5
Кто может участвовать в выборах нового папы римского?
Формально папой римским может стать любой неженатый мужчина-католик, у которого нет детей. Нет даже четких указаний, что он обязательно должен быть священником. Но фактически нового лидера Римско-католической церкви уже давно выбирают из числа кардиналов. Причем приоритет отдают тем кандидатурам, которых считал наиболее перспективными предыдущий папа.
6
Когда конклав считается состоявшимся?
Выборы считаются состоявшимися, если один из кандидатов набрал не менее двух третей от общего количества голосов. Второй вариант – если выборщики после 34 неудачных попыток упростили процедуру и выбрали нового папу абсолютным большинством.
7
Как весь мир узнает о том, что конклав выбрал нового папу римского?
По дыму. Это древняя традиция, которая сильна до сих пор. Когда бюллетени бросают в печь, добавляются специальные вещества, окрашивающие дым в определенный цвет. Если выбор не сделан, об этом сообщает черное облако над Сикстинской капеллой. Но когда из трубы начнет "валить" белый дым", это будет означать долгожданное избрание нового папы.
Как правило, возле Сикстинской капеллы во время конклава собирается огромное количество верующих. Увидев белый дым, они собираются перед собором Святого Петра. Избранный папа в традиционных одеждах выходит на балкон со своим первым официальным обращением. Там же он сообщает и свое имя, под которым будет именоваться во главе папского престола. С этого момента вся власть Ватикана и Римско-католической церкви переходит к нему.
22:13:36 21-04-2025
Резоннее жребий бросать (кому быть понтификом?), чем подменять выбор самого Господа Бога (в форме подвластного Ему "случая") выбором смертных людей!