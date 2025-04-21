Отказался от роскоши и боролся с бюрократией. Чем запомнился папа римский Франциск
Первый в истории понтифик из Латинской Америки скончался в возрасте 88 лет
21 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
Папа римский Франциск / Фото: пользователь Annett_Klingner на pixabay.com
В Ватикане 21 апреля скончался папа римский Франциск, который тяжело болел с середины февраля. О кончине понтифика сообщила служба печати Святого престола. Он стал не только первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки, но и запомнился как реформатор, многое поменявший в привычном религиозном укладе.
О том, как Франциск долго и постепенно шел к папскому престолу и каким образом он "воевал" с католической бюрократией, – в материале amic.ru.
1
Химик, ставший папой
Хорхе Марио Бергольо (так в миру звали папу Франциска) родился 17 декабря 1936 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Его семья была выходцами из Италии, бежавшими от фашистского режима Муссолини. Отец Хорхе был железнодорожным рабочим. Будучи юношей, Бергольо выучился на техника-химика и даже успел немного поработать в местной лаборатории. Также до прихода в Церковь трудился уборщиком и вышибалой в ночном клубе. Лишь сменив несколько профессий, будущий папа поступил в семинарию.
Свое образование Франциск продолжил в Чили, а в 1963 году получил степень лиценциата философии в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле. В 60-е Франциск работал в нескольких католических колледжах Аргентины – преподавал литературу, философию и теологию.
Путь Хорхе Марио Бергольо к папскому престолу был долгим – в сан священника его рукоположили в 1969-м. После этого он успел сменить несколько постов в иезуитском монашеском ордене Аргентины, пожить в нескольких странах (Испании, Великобритании и Германии) и послужить в Кордовской архиепископии.
В 1992 году Бергольо назначили викарным епископом Буэнос-Айреса, в 1997-м – коадъютором архиепископа, а в 1998-м – архиепископом Буэнос-Айреса. Этот пост он занимал до 13 марта 2013 года. Уже тогда Бергольо отличался от многих других высокопоставленных священников тем, что наотрез отказывался от причитающихся ему материальных благ. Он продолжал жить в небольшой квартире и продолжал ездить на общественном транспорте.
В 2001-м папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы, после чего назначал его на различные посты в Римской курии.
2
Боролся с коррупцией и бюрократией
13 марта 2013 года Бергольо избрали 266-м главой Римско-католической церкви. Это был первый случай истории, когда понтификом стал человек из Латинской Америки. Кроме того, Франциск стал первым папой-иезуитом: даже свое имя он взял в честь Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев.
Став папой, Франциск объявил войну коррупции и бюрократии. В первые годы его правления был взят курс на повышение прозрачности деятельности главных ведомств Ватикана. Были привлечены крупнейшие международные компании, которые проводили аудиторские проверки в организациях, занимающихся финансами и недвижимостью. Саму структуру Римской курии Франциск упростил, а большая часть ватиканского бюрократического аппарата была сокращена. Также при нем впервые в истории на ряд высоких постов Ватикана начали назначать женщин. В частности, представительницы слабого пола заняли должности заместителя секретаря по отношениям с государствами и директора Ватиканских музеев. Раньше такого нельзя было даже вообразить.
Многие публицисты, тесно связанные с Ватиканом, убеждены, что Франциску удалось провести "тихую революцию" в католической церкви, сделав ее более открытой для общества. Кризис, связанный с сексуальными скандалами и подозрении в коррупции, разразившийся при предыдущем понтифике, был преодолен.
А вот в вопросах интимной жизни 266-й римский папа был предельно ортодоксальным. В частности, он жестко критиковал "гендерное многообразие", которое активно продвигается в ряде западных стран. Франциск продолжал придерживаться традиционных устоев по большинству вопросов, включая тему абортов. Но в ряде моментов понтифик все же пошел на уступки современному обществу. В частности, разведенных и повторно вступивших в брак впервые стали допускать к церковным таинствам, а людям нетрадиционной ориентации разрешили креститься и самим быть крестными родителями.
А вот в вопросах интимной жизни 266-й римский папа был предельно ортодоксальным. В частности, он жестко критиковал "гендерное многообразие", которое активно продвигается в ряде западных стран. Франциск продолжал придерживаться традиционных устоев по большинству вопросов, включая тему абортов. Но в ряде моментов понтифик все же пошел на уступки современному обществу. В частности, разведенных и повторно вступивших в брак впервые стали допускать к церковным таинствам, а людям нетрадиционной ориентации разрешили креститься и самим быть крестными родителями.
В остальном же Франциск старался быть "на одной волне" с современностью. Так, в пандемию он разрешил проповеди онлайн, а сам активно вел соцсети, где за ним следили миллионы людей со всего мира.
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Сам отказывался от роскоши
Также папа римский Франциск запомнился как человек, ни на шаг не отступающий от данного им обета бедности. Его девизом были слова "бедная церковь для бедных людей".
В частности, он отказался от своих апартаментов в Апостольском дворце – вместо этого он жил в одном из номеров гостевого дома Святой Марты. А летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо понтифик распорядился переоборудовать в музей. Франциск отказался даже от традиционных символов папской власти – золотых креста и кольца.
Во время зарубежных поездок папа римский всегда выбирал не дорогие и бронированные суперкары, а скромные и экономичные автомобили (зачастую – итальянского производства). При этом дорогие подарки он принимал, но лишь затем, чтобы выставить их на аукцион, а деньги направить на благотворительность: так было с подаренными Франциску мотоциклом Harley-Davidson и суперкаром Lamborghin Huracan.
Многие проповеди 266-го папы римского также были адресованы именно к обездоленным. Он критиковал "дикий капитализм" и призывал богатых жертвовать деньги бедным.
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Встречался с другими религиозными лидерами и всегда взывал к миру
Франциск стал первым папой римским почти за тысячу лет, который встретился с лидером Православной церкви. Знаковая встреча с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года на Кубе.
А в марте 2021-го Франциск пообщался с духовным лидером иракских шиитов – эта встреча также стала первой в истории. Понтифик неоднократно подчеркивал, что прочный мир возможен лишь при помощи открытого диалога представителей разных религий.
Кстати, папа римский трижды встречался и с российским президентом Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах.
Франциск неоднократно высказывал свое мнение по поводу крупных международных конфликтов, всегда взывая стороны к миру. Он неоднократно комментировал и ситуацию на Украине. Интересно, что позиция понтифика заметно отличалась от той, которую высказывали на Западе. Он был убежден, что напряженность между братскими государствами спровоцировали со стороны.
"Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. На Украине другие создали конфликт", – сказал Франциск.
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Любил футбол и танцы
Папе римскому были не чужды и простые человеческие радости и увлечения. Еще в детстве он всем сердцем полюбил футбольный клуб "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса. И это при том, что последние 30 лет жизни Франциск не смотрел телевизор – он дал соответствующий обет Деве Марии. О результатах матчей любимой команды понтифик узнавал от гвардейцев, охраняющих Ватикан.
Как и любой аргентинец, папа Франциск обожал парные танцы. Он был большим поклонником танго и милонги. Даже после принятия сана священника он частенько заглядывал в одно из столичных аргентинских кафе, где наблюдал за танцующими парами. А в 2014-м, на 78-й день рождения понтифика, в Риме устроили грандиозный флешмоб: сотни людей разбились на пары и исполнили для Франциска его любимый танец.
7
От чего умер папа римский Франциск?
Папа римский тяжело болел с зимы. 14 февраля его госпитализировали в римскую клинику с респираторной инфекцией, а 19 февраля стало известно, что у него двусторонняя пневмония. Понтифик был в критическом состоянии – его несколько раз подключали к аппарату ИВЛ. В итоге Франциск смог победить болезнь и даже появился на публике, но его здоровье было уже в значительной степени подорвано.
В Пасху Франциск благословил прихожан с балкона собора Святого Петра, призвав к миру, а уже на следующий день его не стало.
Известно, что 266-й папа римский был подвержен легочным заболеваниям с молодых лет. Еще в 20-летнем возрасте он перенес плеврит, из-за чего врачи были вынуждены удалить ему часть легкого. Да и в последние годы неоднократно сообщалось о проблемах понтифика со здоровьем.
16:48:28 21-04-2025
Патриарх от роскоши не отказывается
22:27:14 21-04-2025
Зато наш Кирилл от роскоши без ума!