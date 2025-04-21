Первый в истории понтифик из Латинской Америки скончался в возрасте 88 лет

21 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Папа римский Франциск / Фото: пользователь Annett_Klingner на pixabay.com

В Ватикане 21 апреля скончался папа римский Франциск, который тяжело болел с середины февраля. О кончине понтифика сообщила служба печати Святого престола. Он стал не только первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки, но и запомнился как реформатор, многое поменявший в привычном религиозном укладе.

О том, как Франциск долго и постепенно шел к папскому престолу и каким образом он "воевал" с католической бюрократией, – в материале amic.ru.

1 Химик, ставший папой Хорхе Марио Бергольо (так в миру звали папу Франциска) родился 17 декабря 1936 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Его семья была выходцами из Италии, бежавшими от фашистского режима Муссолини. Отец Хорхе был железнодорожным рабочим. Будучи юношей, Бергольо выучился на техника-химика и даже успел немного поработать в местной лаборатории. Также до прихода в Церковь трудился уборщиком и вышибалой в ночном клубе. Лишь сменив несколько профессий, будущий папа поступил в семинарию. Свое образование Франциск продолжил в Чили, а в 1963 году получил степень лиценциата философии в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле. В 60-е Франциск работал в нескольких католических колледжах Аргентины – преподавал литературу, философию и теологию. Путь Хорхе Марио Бергольо к папскому престолу был долгим – в сан священника его рукоположили в 1969-м. После этого он успел сменить несколько постов в иезуитском монашеском ордене Аргентины, пожить в нескольких странах (Испании, Великобритании и Германии) и послужить в Кордовской архиепископии. В 1992 году Бергольо назначили викарным епископом Буэнос-Айреса, в 1997-м – коадъютором архиепископа, а в 1998-м – архиепископом Буэнос-Айреса. Этот пост он занимал до 13 марта 2013 года. Уже тогда Бергольо отличался от многих других высокопоставленных священников тем, что наотрез отказывался от причитающихся ему материальных благ. Он продолжал жить в небольшой квартире и продолжал ездить на общественном транспорте. В 2001-м папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы, после чего назначал его на различные посты в Римской курии.

2 Боролся с коррупцией и бюрократией 13 марта 2013 года Бергольо избрали 266-м главой Римско-католической церкви. Это был первый случай истории, когда понтификом стал человек из Латинской Америки. Кроме того, Франциск стал первым папой-иезуитом: даже свое имя он взял в честь Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев. Став папой, Франциск объявил войну коррупции и бюрократии. В первые годы его правления был взят курс на повышение прозрачности деятельности главных ведомств Ватикана. Были привлечены крупнейшие международные компании, которые проводили аудиторские проверки в организациях, занимающихся финансами и недвижимостью. Саму структуру Римской курии Франциск упростил, а большая часть ватиканского бюрократического аппарата была сокращена. Также при нем впервые в истории на ряд высоких постов Ватикана начали назначать женщин. В частности, представительницы слабого пола заняли должности заместителя секретаря по отношениям с государствами и директора Ватиканских музеев. Раньше такого нельзя было даже вообразить. Многие публицисты, тесно связанные с Ватиканом, убеждены, что Франциску удалось провести "тихую революцию" в католической церкви, сделав ее более открытой для общества. Кризис, связанный с сексуальными скандалами и подозрении в коррупции, разразившийся при предыдущем понтифике, был преодолен.

А вот в вопросах интимной жизни 266-й римский папа был предельно ортодоксальным. В частности, он жестко критиковал "гендерное многообразие", которое активно продвигается в ряде западных стран. Франциск продолжал придерживаться традиционных устоев по большинству вопросов, включая тему абортов. Но в ряде моментов понтифик все же пошел на уступки современному обществу. В частности, разведенных и повторно вступивших в брак впервые стали допускать к церковным таинствам, а людям нетрадиционной ориентации разрешили креститься и самим быть крестными родителями. В остальном же Франциск старался быть "на одной волне" с современностью. Так, в пандемию он разрешил проповеди онлайн, а сам активно вел соцсети, где за ним следили миллионы людей со всего мира.

3 Сам отказывался от роскоши Также папа римский Франциск запомнился как человек, ни на шаг не отступающий от данного им обета бедности. Его девизом были слова "бедная церковь для бедных людей". В частности, он отказался от своих апартаментов в Апостольском дворце – вместо этого он жил в одном из номеров гостевого дома Святой Марты. А летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо понтифик распорядился переоборудовать в музей. Франциск отказался даже от традиционных символов папской власти – золотых креста и кольца. Во время зарубежных поездок папа римский всегда выбирал не дорогие и бронированные суперкары, а скромные и экономичные автомобили (зачастую – итальянского производства). При этом дорогие подарки он принимал, но лишь затем, чтобы выставить их на аукцион, а деньги направить на благотворительность: так было с подаренными Франциску мотоциклом Harley-Davidson и суперкаром Lamborghin Huracan. Многие проповеди 266-го папы римского также были адресованы именно к обездоленным. Он критиковал "дикий капитализм" и призывал богатых жертвовать деньги бедным.

4 Встречался с другими религиозными лидерами и всегда взывал к миру Франциск стал первым папой римским почти за тысячу лет, который встретился с лидером Православной церкви. Знаковая встреча с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года на Кубе. А в марте 2021-го Франциск пообщался с духовным лидером иракских шиитов – эта встреча также стала первой в истории. Понтифик неоднократно подчеркивал, что прочный мир возможен лишь при помощи открытого диалога представителей разных религий. Кстати, папа римский трижды встречался и с российским президентом Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах. Франциск неоднократно высказывал свое мнение по поводу крупных международных конфликтов, всегда взывая стороны к миру. Он неоднократно комментировал и ситуацию на Украине. Интересно, что позиция понтифика заметно отличалась от той, которую высказывали на Западе. Он был убежден, что напряженность между братскими государствами спровоцировали со стороны. "Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. На Украине другие создали конфликт", – сказал Франциск.

6 Любил футбол и танцы Папе римскому были не чужды и простые человеческие радости и увлечения. Еще в детстве он всем сердцем полюбил футбольный клуб "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса. И это при том, что последние 30 лет жизни Франциск не смотрел телевизор – он дал соответствующий обет Деве Марии. О результатах матчей любимой команды понтифик узнавал от гвардейцев, охраняющих Ватикан. Как и любой аргентинец, папа Франциск обожал парные танцы. Он был большим поклонником танго и милонги. Даже после принятия сана священника он частенько заглядывал в одно из столичных аргентинских кафе, где наблюдал за танцующими парами. А в 2014-м, на 78-й день рождения понтифика, в Риме устроили грандиозный флешмоб: сотни людей разбились на пары и исполнили для Франциска его любимый танец.