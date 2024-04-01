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Как выглядит алтайское село Санниково, где дома очень быстро подтопило талой водой

Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров

01 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Село Санниково затопило под Барнаулом. Река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине, в итоге часть домов оказалась подтоплена, сообщает корреспондент amic.ru.

"Основная часть подтопленных домов находится на проезде Водный, рядом с проездом Пляжный", - уточнил наш корреспондент.

Местные жители просят о помощи, так как попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.

В селе Санниково талые воды подтопили дома / Фото: amic.ru
Паводок в Алтайском крае / Фото: Инцидент Барнаул

Затопленные дома, размытые дороги. Как Алтайский край тонет в талых водах

В регионе затоплено 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Паводок
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Комментарии 10

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гость

12:50:19 01-04-2024

говорящие названия улиц

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Гость

19:27:28 01-04-2024

гость (12:50:19 01-04-2024) говорящие названия улиц... Назвали проезд Водный - получите.

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Гость

13:02:44 01-04-2024

отличное место для застройки!

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Гость

13:46:07 01-04-2024

В том месте, где проезд Водный , Пляжный и другие топило всегда. Когда мост был деревянный, даже закрывали дорогу в Фирсово. Жаль тех, кто вложил в это место деньги, но случаи подтопления этих мест были регулярно.

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Гость

14:09:41 01-04-2024

Вот это видео сохраните и вставляйте в каждую рекламу "комфортабельных пригородных коттеджных поселков, с развитой инфраструктурой" особенно за мостом которые.

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Гость

14:16:36 01-04-2024

Нафиг-нафиг все эти коттеджи, я уж лучше на своей Балтийской буду поживать.

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гость

14:33:52 01-04-2024

пострились где-то в низине на полубалоте, теперь страдают

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Гость

19:51:52 01-04-2024

А почему Санниково то, если Лосины остров в 100 метрах от Фирсово?

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Гость

21:13:45 01-04-2024

Гость (19:51:52 01-04-2024) А почему Санниково то, если Лосины остров в 100 метрах от Фи... Фирсово - это Санниково

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Гость

11:23:14 02-04-2024

Кому-то сейчас очень обидно. А будет еще интереснее.

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