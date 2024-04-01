Как выглядит алтайское село Санниково, где дома очень быстро подтопило талой водой
Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров
01 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
Село Санниково затопило под Барнаулом. Река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине, в итоге часть домов оказалась подтоплена, сообщает корреспондент amic.ru.
"Основная часть подтопленных домов находится на проезде Водный, рядом с проездом Пляжный", - уточнил наш корреспондент.
Местные жители просят о помощи, так как попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.
В селе Санниково талые воды подтопили дома / Фото: amic.ru
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12:50:19 01-04-2024
говорящие названия улиц
19:27:28 01-04-2024
гость (12:50:19 01-04-2024) говорящие названия улиц... Назвали проезд Водный - получите.
13:02:44 01-04-2024
отличное место для застройки!
13:46:07 01-04-2024
В том месте, где проезд Водный , Пляжный и другие топило всегда. Когда мост был деревянный, даже закрывали дорогу в Фирсово. Жаль тех, кто вложил в это место деньги, но случаи подтопления этих мест были регулярно.
14:09:41 01-04-2024
Вот это видео сохраните и вставляйте в каждую рекламу "комфортабельных пригородных коттеджных поселков, с развитой инфраструктурой" особенно за мостом которые.
14:16:36 01-04-2024
Нафиг-нафиг все эти коттеджи, я уж лучше на своей Балтийской буду поживать.
14:33:52 01-04-2024
пострились где-то в низине на полубалоте, теперь страдают
19:51:52 01-04-2024
А почему Санниково то, если Лосины остров в 100 метрах от Фирсово?
21:13:45 01-04-2024
Гость (19:51:52 01-04-2024) А почему Санниково то, если Лосины остров в 100 метрах от Фи... Фирсово - это Санниково
11:23:14 02-04-2024
Кому-то сейчас очень обидно. А будет еще интереснее.