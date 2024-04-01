Как выглядит алтайское село Санниково, где дома очень быстро подтопило талой водой

Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров

01 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Село Санниково затопило под Барнаулом. Река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине, в итоге часть домов оказалась подтоплена, сообщает корреспондент amic.ru.

"Основная часть подтопленных домов находится на проезде Водный, рядом с проездом Пляжный", - уточнил наш корреспондент.

Местные жители просят о помощи, так как попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.

В селе Санниково талые воды подтопили дома / Фото: amic.ru