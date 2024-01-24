Как выглядит барнаульский дом, который экстренно обследовали из-за трещин

На состояние дома на пр. Ленина, 161, пожаловались жители, однако специалисты угрозу для людей не увидели

24 января 2024, 15:00, ИА Амител

Дом на пр. Ленина, 161 / Фото: Антон Дегтярев

22 января жители дома на проспекте Ленина, 161, пожаловались на плохое состояние здания. После этого к объекту приехали специалисты, осмотрели его, но угроз для людей не выявили. Amic.ru посмотрел, как выглядит этот дом.

О проблеме рассказал участник сообщества "Барнаул 22" Андрей. Он написал, что дом "периодически трясет" и толчки становятся сильнее.

"По наружной стороне дома появляются трещины, доходящие от крыши и практически до основания. УК никак не реагирует, только обещают и кормят завтраками", – написал Андрей.

Сразу после жалобы дом осмотрели сотрудники администрации Октябрьского района, городского комитета ЖКХ, а также специалисты экспертной организации. Они нашли повреждения отделки в районе второго подъезда – неглубокую вертикальную трещину от цоколя до карниза.

Дом на пр. Ленина, 161/ Фото: amic.ru

Как со стороны проспекта Ленина, так и со двора ее ширина менее 0,5 см, сообщили в Центре управления регионом. При этом жители рассказали специалистам, что трещина на фасаде образовалась более восьми лет назад и с тех пор не увеличивалась.

"Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений не установлено", – сообщили в администрации Октябрьского района.

На внутренней стене дома специалисты трещин не нашли. В итоге они решили, что безопасности жильцов дома ничего не угрожает. Районные власти взяли ситуацию на контроль.

Жители дома на пр. Ленина, 161, комментировать действующую ситуацию отказались.