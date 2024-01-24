Как выглядит барнаульский дом, который экстренно обследовали из-за трещин
На состояние дома на пр. Ленина, 161, пожаловались жители, однако специалисты угрозу для людей не увидели
24 января 2024, 15:00, ИА Амител
22 января жители дома на проспекте Ленина, 161, пожаловались на плохое состояние здания. После этого к объекту приехали специалисты, осмотрели его, но угроз для людей не выявили. Amic.ru посмотрел, как выглядит этот дом.
О проблеме рассказал участник сообщества "Барнаул 22" Андрей. Он написал, что дом "периодически трясет" и толчки становятся сильнее.
"По наружной стороне дома появляются трещины, доходящие от крыши и практически до основания. УК никак не реагирует, только обещают и кормят завтраками", – написал Андрей.
Сразу после жалобы дом осмотрели сотрудники администрации Октябрьского района, городского комитета ЖКХ, а также специалисты экспертной организации. Они нашли повреждения отделки в районе второго подъезда – неглубокую вертикальную трещину от цоколя до карниза.
Как со стороны проспекта Ленина, так и со двора ее ширина менее 0,5 см, сообщили в Центре управления регионом. При этом жители рассказали специалистам, что трещина на фасаде образовалась более восьми лет назад и с тех пор не увеличивалась.
"Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений не установлено", – сообщили в администрации Октябрьского района.
На внутренней стене дома специалисты трещин не нашли. В итоге они решили, что безопасности жильцов дома ничего не угрожает. Районные власти взяли ситуацию на контроль.
Жители дома на пр. Ленина, 161, комментировать действующую ситуацию отказались.
15:30:14 24-01-2024
Очень напоминает рассказ Михаила Зощенко "Печка". Сидим, нюхаем. Печка не дымит. Причин для беспокойства не видим. Жить можно!
16:07:38 24-01-2024
Будем ждать когда начнут увеличиватся трещины. Видимо тогда что-то да увидят, найдут.
16:15:46 24-01-2024
В городе не снесены ещё деревянные дома, а этот дом отличный.
16:45:29 24-01-2024
Хорошо выглядит в-общем. Ещё 100 лет простоит.
18:00:18 24-01-2024
Вашми картинки ни о чём, а почто не сфотали трещину, на которую жалуются жители?
20:47:22 24-01-2024
Гость (18:00:18 24-01-2024) Вашми картинки ни о чём, а почто не сфотали трещину, на кото... Машку из 2го подъезда что-ли?
12:24:31 25-01-2024
Гость (18:00:18 24-01-2024) Вашми картинки ни о чём, а почто не сфотали трещину, на кото... На 5 снимке, если приглядеться. ММ. может меньше.
09:49:04 25-01-2024
Селф крышу делал - да плохо, вот и трещины пошли....Ха-ха, много расселять, легче дома на Партизанской снести да Локомотив с Речным, а эНтот дом и не нужОн ни кому.