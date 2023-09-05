Как выглядит долгожданная школа, которую открыли в поселке Спутник в Барнауле

Школу № 138 торжественно открыли в День знаний

05 сентября 2023, 06:28, ИА Амител





































































































































Новая школа в поселке Спутник / Фото: amic.ru, администрация города Барнаула

В Барнауле 1 сентября открыли новую школу в поселке Спутник. В ней будут учиться более 1 тысячи детей с 1 по 10 класс. Директор учебного заведения Алексей Семенченко на торжественной линейке поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края, администрацию города Барнаула и ООО "Селф" за новое образовательное учреждение.

Напомним, что объект построен в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. На строительство и оснащение направлено 985,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 594 млн рублей, краевого – 263,6 млн рублей, городского – 127,9 млн рублей, сообщает мэрия Барнаула.

Как выглядит долгожданная школа – в нашей фотоленте.