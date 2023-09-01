О чем шутят и перешептываются в День знаний дети и их родители

01 сентября 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День знаний — один из самых светлых праздников в году: как минимум, из-за белоснежных рубашек и бантов, в которых дети 1 сентября спешат на школьные линейки. По первоклашкам видно - они еще не до конца понимают, куда и зачем идут. Ну а старшеклассники, которым всё это не впервой, ведут себя спокойно и даже вальяжно.

Такую картину можно наблюдать ежегодно. Но в этот раз корреспонденты amic.ru посетили особенную линейку: в поселке Спутник 1 сентября открылась долгожданная школа. Поэтому День знаний стал огромным событиям для всего микрорайона.

Ну а мы заодно подслушали, о чем на школьной линейке перешептываются школьники, их родители и учителя. Самые яркие и забавные фразы — в нашей традиционной рубрике "Подслушано".

Первоклашка дедушке: "Не хочу сидеть в школе и учиться".

Дедушка: "Хитрый, а! Школа это не армия, от нее не откосишь".

Первоклассник отцу, глядя на сотрудников полиции: "А полицейские теперь всегда возле школы стоять будут?".

Отец: "Нет, на линейке подежурят и уйдут".

Первоклассник: "Фух, хоть побегать можно будет".

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Разговор двух мамочек

Первая: "А где ваш папа?".

Вторая: "Работает".

Первая: "А что, отпроситься нельзя было?".

Вторая: "Да мы столько на школу потратили, что пусть лучше работает".

Первоклассник маме: "А где они старшеклассников взяли, если школа новая?".

Мама: "Перевели из других школ".

Первоклассник: "То есть, они просто взяли и украли каких-то старшеклассников?".

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Родители выискивают своего сына в ряду первоклассников на линейке.

Мама: "Вон он. Блин, он у нас самый маленький в классе".

Папа: "Кормить надо было лучше, а теперь поздно уже".

Отец за руку подводит дошкольника к черте, у которой стояли первоклассники на линейке: "Вот видишь, Ваня на этом месте стоял. Через два года и ты будешь так стоять".

Мальчик: "Я что, тоже будут 1Б?"

Отец: "Ну почему? Может, и в 1А будешь".

Мальчик: "Я в 1А буду, я лучше Вани".

Мама стоит на линейке с коляской.

Её знакомая: "А что, малую не с кем было оставить?"

Мама: "Пусть заранее привыкает. У нее выбора нет, скоро сама сюда придет".

Фото: amic.ru

Бабушка вся в слезах от радости, ведет внучку за руку: "Тебе хоть понравилось?".

Внучка: "Да, очень. Было интересно".

Бабушка: "Тогда почему ты такая грустная?".

Внучка: "Потому что ты расплакалась".

Мужчина с маленьким сыном на руках просто пришел посмотреть на линейку.

Отец: "Ну как, нравится тебе тут?".

Сын: "Нет".

Отец: "Ну и пойдем отсюда. Через несколько лет придем".

Как прошла самая первая линейка в новой барнаульской школе, смотрите в фоторепортаж на amic.ru.