"Они что, украли старшеклассников?" Подслушано на школьной линейке в Барнауле
О чем шутят и перешептываются в День знаний дети и их родители
01 сентября 2023, 14:37, ИА Амител
День знаний — один из самых светлых праздников в году: как минимум, из-за белоснежных рубашек и бантов, в которых дети 1 сентября спешат на школьные линейки. По первоклашкам видно - они еще не до конца понимают, куда и зачем идут. Ну а старшеклассники, которым всё это не впервой, ведут себя спокойно и даже вальяжно.
Такую картину можно наблюдать ежегодно. Но в этот раз корреспонденты amic.ru посетили особенную линейку: в поселке Спутник 1 сентября открылась долгожданная школа. Поэтому День знаний стал огромным событиям для всего микрорайона.
Ну а мы заодно подслушали, о чем на школьной линейке перешептываются школьники, их родители и учителя. Самые яркие и забавные фразы — в нашей традиционной рубрике "Подслушано".
Первоклашка дедушке: "Не хочу сидеть в школе и учиться".
Дедушка: "Хитрый, а! Школа это не армия, от нее не откосишь".
Первоклассник отцу, глядя на сотрудников полиции: "А полицейские теперь всегда возле школы стоять будут?".
Отец: "Нет, на линейке подежурят и уйдут".
Первоклассник: "Фух, хоть побегать можно будет".
Разговор двух мамочек
Первая: "А где ваш папа?".
Вторая: "Работает".
Первая: "А что, отпроситься нельзя было?".
Вторая: "Да мы столько на школу потратили, что пусть лучше работает".
Первоклассник маме: "А где они старшеклассников взяли, если школа новая?".
Мама: "Перевели из других школ".
Первоклассник: "То есть, они просто взяли и украли каких-то старшеклассников?".
Родители выискивают своего сына в ряду первоклассников на линейке.
Мама: "Вон он. Блин, он у нас самый маленький в классе".
Папа: "Кормить надо было лучше, а теперь поздно уже".
Отец за руку подводит дошкольника к черте, у которой стояли первоклассники на линейке: "Вот видишь, Ваня на этом месте стоял. Через два года и ты будешь так стоять".
Мальчик: "Я что, тоже будут 1Б?"
Отец: "Ну почему? Может, и в 1А будешь".
Мальчик: "Я в 1А буду, я лучше Вани".
Мама стоит на линейке с коляской.
Её знакомая: "А что, малую не с кем было оставить?"
Мама: "Пусть заранее привыкает. У нее выбора нет, скоро сама сюда придет".
Бабушка вся в слезах от радости, ведет внучку за руку: "Тебе хоть понравилось?".
Внучка: "Да, очень. Было интересно".
Бабушка: "Тогда почему ты такая грустная?".
Внучка: "Потому что ты расплакалась".
Мужчина с маленьким сыном на руках просто пришел посмотреть на линейку.
Отец: "Ну как, нравится тебе тут?".
Сын: "Нет".
Отец: "Ну и пойдем отсюда. Через несколько лет придем".
Как прошла самая первая линейка в новой барнаульской школе, смотрите в фоторепортаж на amic.ru.
16:03:34 01-09-2023
Сама придумала "подслушанный разговор"?
17:38:29 01-09-2023
Abc. (16:03:34 01-09-2023) Сама придумала "подслушанный разговор"?... Приколы из 'одноклассников'