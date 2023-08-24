Уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

С 2019 года девушка выступает за сборную Германии

24 августа 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: МОК

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева победила в двух упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Варфоломеева выиграла в упражнениях с мячом и обручем. Эти победы сделали ее трехкратной чемпионкой мира.

Спортсменка в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.

Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменок от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.