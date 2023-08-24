Уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
С 2019 года девушка выступает за сборную Германии
24 августа 2023, 19:05, ИА Амител
Фото: МОК
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева победила в двух упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.
Варфоломеева выиграла в упражнениях с мячом и обручем. Эти победы сделали ее трехкратной чемпионкой мира.
Спортсменка в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.
Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменок от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
19:17:36 24-08-2023
хотела порадоваться за землячку, но нет. пусть фрау унд херры юбелнят.
17:42:29 25-08-2023
Элен без ребят (19:17:36 24-08-2023) хотела порадоваться за землячку, но нет. пусть фрау унд хер... Да , нет . Есть чем гордиться , какую молодец воспитали , каких в Германии дефицит с их воспитанием , для побед на олимпиадах .
20:12:20 25-08-2023
Гость (17:42:29 25-08-2023) Да , нет . Есть чем гордиться , какую молодец воспитали , ка... Зеленский в детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, где работал отец. Окончил там первый класс, после чего Владимир с матерью вернулись в Кривой Рог[37]. (википедия) ---- Надо было в первом классе в волосы Зеленскому жвачку закатать , чтоб что попало не делал в будущем . Может даже жвачка закатанная Зеленскому в волосы изменила бы ход истории всей на всей планете ?
19:30:39 24-08-2023
Сходите на кладбище, посмотрите сколько там барнаульских мальчишек убито НАТОвским оружием(в том числе немецким). Поэтому радуйтесь за эту барнаулку
21:41:24 24-08-2023
Гость (19:30:39 24-08-2023) Сходите на кладбище, посмотрите сколько там барнаульских мал... Так вот именно. Она честь Германии остаивала, чему тут гордиться нам...
09:18:08 25-08-2023
Она не наша, она обычная сбежавшая крыса...
10:01:04 25-08-2023
Гость (09:18:08 25-08-2023) Она не наша, она обычная сбежавшая крыса...... Девочку увезли в Германию в 12 лет по согласованию с нашими тренерами. В 2018 году Дарья прошла просмотр у Натальи Раскиной и главного тренера сборной Германии Изабель Саваде. Это стало возможно по нескольким причинам. Во-первых, у Дарьи немецкие корни. Дедушка по маминой линии – немец, да и мама гимнастки имеет гражданство. Во-вторых, Елена Наумова уже отправляла своих воспитанниц в Германию, например, Елену Гейфнидер, которая стала серебряным призёром чемпионата Германии в групповых упражнениях. В-третьих, Варфоломеева никогда не выступала за сборную России, поэтому оформить переход в немецкую команду не составило проблем.
13:07:55 25-08-2023
Бийчанин (10:01:04 25-08-2023) Девочку увезли в Германию в 12 лет по согласованию с нашими ... Так и зачем нам тогда эти новости? Девочка давно не гражданка России, выступает не за Россию и т.д.
10:22:13 25-08-2023
Не пишите таких новостей....Она не наша....Радоваться нечему... И не будем...
10:26:32 25-08-2023
Сходите на кладбище, посмотрите сколько там барнаульских мальчишек убито НАТОвским оружием(в том числе немецким). Поэтому радуйтесь за эту барнаулку========Вот именноо... Наши это те кто патриоты....Кто ценой своей жизни сейчас "там" защищает или уже которых нет в живых. Про них нужно говорить, а не про таких крыс, которые за доллары и евро бегут... Но знайте... Это временное явление.. Пройдет совсем не много времени и ваша лучезарная улыбка превратится в разачирование... История вас нечему не учит.
11:51:12 25-08-2023
Девочку увезли в Германию в 12 лет по согласованию с нашими тренерами. В 2018 году Дарья прошла просмотр у Натальи Раскиной и главного тренера сборной Германии Изабель Саваде. Это стало возможно по нескольким причинам. Во-первых, у Дарьи немецкие корни. Дедушка по маминой линии – немец, да и мама гимнастки имеет гражданство. Во-вторых, Елена Наумова уже отправляла своих воспитанниц в Германию, например, Елену Гейфнидер, которая стала серебряным призёром чемпионата Германии в групповых упражнениях. В-третьих, Варфоломеева никогда не выступала за сборную России, поэтому оформить переход в немецкую команду не составило проблем.=====У меня один вопрос? Почему таких звезд готовят у нас, а как выступать, то не за нашу страну?
12:06:17 25-08-2023
Гость (11:51:12 25-08-2023) Девочку увезли в Германию в 12 лет по согласованию с нашими ... А Виктор Ан урожденныый русак.
12:32:59 25-08-2023
Если бы наши были там, то достойное 10-е место она бы заняла, а так. после 15 места в 2019 году в Москве, чемпионкой стать может только когда ты сам с собой соревнуешься