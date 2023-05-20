Как выглядит коммунальный мост в Бийске, который частично перекрыли на капремонт
Переправу будут ремонтировать до конца сентября
20 мая 2023, 11:59, ИА Амител
Фото: amic.ru
В конце апреля в Бийске на капремонт частично перекрыли коммунальный мост, по которому туристы едут в Белокуриху и Горный Алтай. Переправу через Бию отремонтируют до конца сентября за 170 миллионов рублей. В это время проезд по ней осуществляется в реверсивном режиме.
Как выглядит коммунальный мост в наукограде сегодня – в фотографиях amic.ru.
16:45:09 20-05-2023
>В это время проезд по ней осуществляется в реверсивном режиме. Полудуплекс :)
18:08:35 20-05-2023
Рабочих то не видно. Вяло как-то
00:12:06 22-05-2023
Рабочие были позади фотографа мы застали это время шли по мосту мы понимаем что требуется ремонт но вот куда то уехать просто нереально и битком автобусы давка уехать в нид в город очень сложно когда стоят автобусы пока их пропустят .пешком сильно не находишься