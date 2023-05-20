Как выглядит коммунальный мост в Бийске, который частично перекрыли на капремонт

Переправу будут ремонтировать до конца сентября

20 мая 2023, 11:59, ИА Амител

































Фото: amic.ru

В конце апреля в Бийске на капремонт частично перекрыли коммунальный мост, по которому туристы едут в Белокуриху и Горный Алтай. Переправу через Бию отремонтируют до конца сентября за 170 миллионов рублей. В это время проезд по ней осуществляется в реверсивном режиме.

Как выглядит коммунальный мост в наукограде сегодня – в фотографиях amic.ru.