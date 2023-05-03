Не хотите час провести в машине? Тогда есть выход

03 мая 2023, 08:45, Вячеслав Кондаков

Фото: правительство Алтайского края

Главный мост Бийска перекрыли в пятницу, 28 апреля. Переправу через Бию отремонтируют этим летом за 170 миллионов рублей. На время ремонтных работ движение по мосту частично перекроют, организовав реверсивное движение. Работы на объекте уже вызвали пробки в городе. Тем более именно по этому мосту туристы ездят отдыхать в соседнюю Республику Алтай. Рассказываем, как объехать город и не стоять в пробке.

Если я заехал в город, то как мне быть?

Ох, это вы зря. Тогда стойте в пробке на коммунальном мосту или пересаживайтесь на общественный транспорт. Для него власти города сделали приоритет. В качестве альтернативы можно использовать понтонный мост через Бию, который открыли в ноябре 2022 года. Переправа работает почти весь год. Её закрывают только на осенний период образования льда на реке и на время весеннего ледохода. Движение по понтонному мосту платное: для легковых автомобилей стоимость составляет 40 рублей, а для "Газелей" – 60 рублей.

Не хочу стоять в пробке. Есть вариант быстро объехать город?

Если вы направляетесь в сторону Республики Алтай или в Белокуриху на отдых, то вам будет проще избежать пробок, чем жителям города. Для этого вы можете воспользоваться обходом Бийска. Эта дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, вы в любом случае сэкономите время.

Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяжённость отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.

Что вообще известно о ремонте моста?

Коммунальный мост через Бию открыли в 1965 году. Он состоит из семи пролётов. В 1992 году переправу уже ремонтировали: меняли некоторые конструкции. Однако спустя десять лет вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.