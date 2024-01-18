Как выглядит крещенский городок в Барнауле за день до купаний

На Речном вокзале идут заключительные работы по подготовке к Крещению Господню

18 января 2024, 14:10, ИА Амител

Строительство крещенского городка в Барнауле / Фото: amic.ru

Уже завтра, 19 января, православные будут отмечать праздник Крещение Господне. В Барнауле к этому дню готовят две купели: на озере Пионерское (Борзовая Заимка) и возле бывшего речного вокзала. У последнего пройдет Чин великого освящения воды, а также крестный ход от Знаменского монастыря. После чего все желающие смогут окунуться в проруби на Оби.

Толщина льда, по сообщению МЧС, на реке составляет 45 сантиметров – этого достаточно для одновременного нахождения на льду 50 человек. Кроме того, были взяты пробы воды, она соответствуют санитарным нормам, но, как и всегда, не предназначена для питья. Искупаться в проруби можно будет с 12:00 до 23:00.

Как выглядит крещенский городок за день до праздника – в нашем фоторепортаже.