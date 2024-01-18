В 2024 году купели будут в пяти городах Алтайского края

18 января 2024, 08:00, ИА Амител

Купания на Крещение / Фото: amic.ru

Православный праздник Крещение отмечают 19 января. Традиционные крещенские купания в этом году также будут, они состоятся 18-19 января. Для этого в регионе обустроят более 40 иорданей. Самыми популярными они будут, конечно, в городах. Amic.ru рассказывает, где в крупнейших населенных пунктах края будут купели.

В каких городах будут купели?

В Барнауле один крещенский городок с купелью построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала на площади Баварина, 8, а также на озере Пионерское (Борзовая Заимка).

Примерное местроположение купели на озере Пионерское/ Фото: Яндекс. Карты

У Речного вокзала возведут снежную часовню, сделают ледяные кафедры и крест изо льда. Крестный ход состоится 19 января в 11:00 сразу после утренней службы. Он начнется от Знаменского монастыря, после этого воду на Оби освятят.

Примерное местроположение купели на Речном вокзале/ Фото: Яндекс. Карты

В Бийске купель построят на правом берегу Бии, справа от Коммунального моста. Воду в купели освятят 19 января в 11:30.

Примерное местроположение купели в Бийске/ Фото: Яндекс. Карты

В Новоалтайске купель будет в микрорайоне Белоярский на реке Малая Черемшанка в районе Храма в честь Иверской иконы Божьей Матери (вблизи ул. Белоярской, д. 152а). Основные мероприятия здесь пройдут 19 января с 10 до 24 часов.

Примерное местроположение купели в Новоалтайске/ Фото: Яндекс. Карты

В Заринске купель построят на реке Чумыш, в районе городского пляжа. Доступ к ней будет разрешен с 12 до 21 часа 19 января. В этот же день пройдет Крестный ход от храма Серафима Саровского до реки Чумыш, где будет освящена вода.

Примерное местроположение купели в Заринске/ Фото: Яндекс. Карты

Это официальные купели?

Да, это оборудованные купели. Около них будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Кроме того, там построены специальные спуски в воду, чтобы человек не смог уйти под лед.

В каких городах не будет купелей?

Купели не будет в Рубцовске. Газета "Местное время" пишет, что сотрудники городского Управления по делам ГОЧС сделали замеры льда на реке Алей и решили, что лед слишком тонкий и неоднородный для купели. В остальных городах (Алейск, Белокуриха, Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое), которые не указаны в списке, купелей также не будет.

Где еще в крае будут купели?

В Алтайском крае купели также будут в нескольких районах региона. Посмотреть их список можно здесь.

Можно ли построить купель самому?

Нет, делать несанкционированные купели нельзя, так как купание в ней может обернуться трагедией, ведь в них нет нормального спуска, а рядом не дежурят бригады скорой помощи и спасатели.

Как правильно купаться?

Чтобы избежать трагедии, МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности, а именно:

– купаться только в официально открытых, должным образом оборудованных купелях под присмотром спасателей;

– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– к проруби необходимо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую легко снять и надеть;

– нельзя находиться в проруби более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма;

– нельзя пить воду из проруби.

В случае происшествий следует обратиться по телефону 112.