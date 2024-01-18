Не только Барнаул. В каких городах Алтайского края и где появятся купели на Крещение
В 2024 году купели будут в пяти городах Алтайского края
18 января 2024, 08:00, ИА Амител
Православный праздник Крещение отмечают 19 января. Традиционные крещенские купания в этом году также будут, они состоятся 18-19 января. Для этого в регионе обустроят более 40 иорданей. Самыми популярными они будут, конечно, в городах. Amic.ru рассказывает, где в крупнейших населенных пунктах края будут купели.
В каких городах будут купели?
В Барнауле один крещенский городок с купелью построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала на площади Баварина, 8, а также на озере Пионерское (Борзовая Заимка).
У Речного вокзала возведут снежную часовню, сделают ледяные кафедры и крест изо льда. Крестный ход состоится 19 января в 11:00 сразу после утренней службы. Он начнется от Знаменского монастыря, после этого воду на Оби освятят.
В Бийске купель построят на правом берегу Бии, справа от Коммунального моста. Воду в купели освятят 19 января в 11:30.
В Новоалтайске купель будет в микрорайоне Белоярский на реке Малая Черемшанка в районе Храма в честь Иверской иконы Божьей Матери (вблизи ул. Белоярской, д. 152а). Основные мероприятия здесь пройдут 19 января с 10 до 24 часов.
В Заринске купель построят на реке Чумыш, в районе городского пляжа. Доступ к ней будет разрешен с 12 до 21 часа 19 января. В этот же день пройдет Крестный ход от храма Серафима Саровского до реки Чумыш, где будет освящена вода.
Это официальные купели?
Да, это оборудованные купели. Около них будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Кроме того, там построены специальные спуски в воду, чтобы человек не смог уйти под лед.
В каких городах не будет купелей?
Купели не будет в Рубцовске. Газета "Местное время" пишет, что сотрудники городского Управления по делам ГОЧС сделали замеры льда на реке Алей и решили, что лед слишком тонкий и неоднородный для купели. В остальных городах (Алейск, Белокуриха, Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое), которые не указаны в списке, купелей также не будет.
Где еще в крае будут купели?
В Алтайском крае купели также будут в нескольких районах региона. Посмотреть их список можно здесь.
Можно ли построить купель самому?
Нет, делать несанкционированные купели нельзя, так как купание в ней может обернуться трагедией, ведь в них нет нормального спуска, а рядом не дежурят бригады скорой помощи и спасатели.
Как правильно купаться?
Чтобы избежать трагедии, МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности, а именно:
– купаться только в официально открытых, должным образом оборудованных купелях под присмотром спасателей;
– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– к проруби необходимо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую легко снять и надеть;
– нельзя находиться в проруби более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма;
– нельзя пить воду из проруби.
В случае происшествий следует обратиться по телефону 112.
08:27:05 18-01-2024
В остальных городах (Алейск, Белокуриха, Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое), которые не указаны в списке, купелей также не будет.================ Слав Богу, дьявольщина обойдет эти города стороной?
08:38:04 18-01-2024
Никакого отношения к православию купание в проруби не имеет. Просто здоровая русская традиция и не более того.
09:06:40 18-01-2024
Гость (08:38:04 18-01-2024) Никакого отношения к православию купание в проруби не имеет.... Но при этом, там заводилы попы и воду разливают....
09:32:23 18-01-2024
Гость (09:06:40 18-01-2024) Но при этом, там заводилы попы и воду разливают....... Ну так, если не можешь предотвратить пьянку, надо ее возглавить! Т. е. если праздник или традицию нельзя отменить, надо их объявить каноническими и христианскими...
12:41:24 18-01-2024
Гость (09:32:23 18-01-2024) Ну так, если не можешь предотвратить пьянку, надо ее возглав... А это по Божески, мракобесие возглавлять? Гость, не путай огурцы с помидорами.
12:44:34 18-01-2024
Гость (12:41:24 18-01-2024) А это по Божески, мракобесие возглавлять? Гость, не путай ог... бизнес-не чего личного