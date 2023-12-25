Как выглядит новая дорожная техника, которую купили для сел и городов Алтайского края

За последние три года в покупку техники вложили около 5 миллиардов рублей

25 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Новая дорожная техника в Алтайском крае / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Последняя партия дорожной техники в 2023 году поступила в Алтайский край. В регион доставлено более 100 разных машин, которые после всех необходимых проверок передадут для работы краевым и муниципальным службам. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Какую технику купили?

В основном речь идет о многофункциональных спецмашинах, которые могут работать на дорогах и летом, и зимой. В общей сложности за последние два года больше 2,5 миллиарда рублей было направлено на обновление дорожной техники.

"Это необходимые вложения, чтобы улучшать комфорт и безопасность на наших дорогах при любой погоде, в том числе и во время снегопадов и дождей. Не сомневаюсь, что и новая партия будет востребована", – написал губернатор Виктор Томенко.

Отметим, в этом году для муниципалитетов края приобрели 23 единицы дорожной техники: фронтальные погрузчики, тяжелые автогрейдеры, а также тягач с краном-манипулятором. Еще в середине августа Виктор Томенко лично проверил работу одного из новеньких погрузчиков.

В этом году, сообщал губернатор, муниципалитеты подали заявки на покупку техники на 500 миллионов рублей. Ее будут приобретать постепенно: в течение нескольких лет. Например, для Бийска купили три тяжелых автогрейдера.

"Все эти вложения окупаются многократно. Жизнь в нашем крае становится комфортнее, логистика для бизнеса – эффективнее, а значит, Алтайский край становится все более привлекательным местом для инвестиций", – говорил ранее губернатор Виктор Томенко.

Сколько дорожной техники купили за последние годы?

В общей сложности власти региона с 2020 года приобрели больше 600 единиц дорожной техники на сумму около 5 миллиардов рублей, открыли в крае несколько асфальтобетонных заводов. Например, Славгороду с 2019 года передали девять единиц дорожной техники на общую сумму около 43,5 миллиона рублей. Среди них автогрейдер, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, трактор МТЗ с насадками, комбинированная уборочная машина МД-651, КамАЗ с отвалами и функцией разброса песка.

В Краснощековском районе за последние три года приобрели шесть единиц дорожной техники, потратив на нее почти 37 миллионов рублей. Целинный район за это время получил трактор МТЗ, грузовую машину КамАЗ с КДМ, экскаватор, грейдер, ассенизаторский автомобиль. До конца года ожидается поступление еще одного трактора на базе МТЗ, оборудованного КМУ, который тоже будет помогать чистить села от снега.

Также несколько десятков новеньких самосвалов и погрузчиков, которые позволяют бороться с последствиями снегопадов, за последние три года получил город Барнаул.