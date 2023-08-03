Как выглядит новый поезд, который начал ездить из Барнаула в сторону Новосибирска
Стоимость одного вагона составляет около 70 млн рублей
03 августа 2023, 07:15, ИА Амител
Как выглядит поезд Барнаул – Черепаново
С 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд, который будет курсировать из Барнаула до станции Черепаново в Новосибирской области. До конца года на пути выйдет еще один поезд, а в 2024 году – еще два.
Стоимость одного вагона – около 70 миллионов рублей, электропоезда – почти 700 миллионов. Внутри установлены мягкие кресла, есть зарядки для телефонов и удобный туалет.
Накануне запуска состава его осмотрел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Показываем, как выглядит вагон, который будет доставлять жителей Барнаула до станции Черепаново и обратно.
07:30:12 03-08-2023
Копия немецких региональ от сименса. Только в немецких ещё повсюду дисплеи стоят.
08:44:12 03-08-2023
Гость (07:30:12 03-08-2023) Копия немецких региональ от сименса. Только в немецких ещё п... Лучше бы вы завод построили. Построили завод. Не тот завод построили не там. Нытики
07:39:51 03-08-2023
Во сколько он ходит в восемь или в три?
08:42:57 03-08-2023
Гость (07:39:51 03-08-2023) Во сколько он ходит в восемь или в три?... В восемь
08:45:08 03-08-2023
Гость (07:39:51 03-08-2023) Во сколько он ходит в восемь или в три?... В восемь ходит. Но не всегда. По выходным часто старый состав.
08:06:39 03-08-2023
Ну не ужели трудно пустить до Новосиба, а не до Черепаново, ну что за бред такой, а в Черепаново пересаживаешься в грязную воньчюю электричку, скачаешь с чемоданом. Как две разных страны. Была же Ласточка, сел, вышел в Новосибе
09:21:49 03-08-2023
Пассажир (08:06:39 03-08-2023) Ну не ужели трудно пустить до Новосиба, а не до Черепаново, ... На это есть главная причина: в Алтайском крае переменный ток, а в Новосибирской области постоянный. А станция Черепаново станция стыкования. Решить эту проблему можно или закупкой состава, который может питаться и постоянным, и переменным током, например, как локомотив ЭП20. Или переводом типа тока к одному
11:36:05 03-08-2023
Гость (09:21:49 03-08-2023) На это есть главная причина: в Алтайском крае переменный ток... Зачем это знать пассажиру?
11:38:09 03-08-2023
Дмитрий (11:36:05 03-08-2023) Зачем это знать пассажиру?... да тебе намного проще голову в песок засунуть, чем хоть немного "повышать свое образование" (с)
11:45:09 03-08-2023
Дмитрий (11:36:05 03-08-2023) Зачем это знать пассажиру?... Чтобы не задавать дурацких вопросов про прямую электричку)
09:24:18 03-08-2023
Пассажир (08:06:39 03-08-2023) Ну не ужели трудно пустить до Новосиба, а не до Черепаново, ... Не трудно, а очень трудно. У нас с Новосибом разный род тока в контактной сети. Нужен электровоз, способный использовать и тот, и другой. Но увы...
09:26:35 03-08-2023
Пассажир (08:06:39 03-08-2023) Ну не ужели трудно пустить до Новосиба, а не до Черепаново, ... Ласточки не было. Были только пробные запуски. Ну а теперь уже и не будет.
10:34:28 03-08-2023
Гость (09:26:35 03-08-2023) Ласточки не было. Были только пробные запуски. Ну а теперь у... Были ласточки, ходили до 2008, приезжала в Новосиб в 11 ч утра
08:35:39 03-08-2023
Одобряем!
08:39:33 03-08-2023
Этот поезд никогда не сможет дойти до Новосибирска
08:49:55 03-08-2023
Бессмысленное мероприятие. Вряд ли есть много желающих ехать в Новосибирскую область с пересадками.
09:16:28 03-08-2023
Эксперт (08:49:55 03-08-2023) Бессмысленное мероприятие. Вряд ли есть много желающих ехать... Очень много едут.
09:21:45 03-08-2023
Эксперт (08:49:55 03-08-2023) Бессмысленное мероприятие. Вряд ли есть много желающих ехать... Что, простите?))) Да эти электрички забиты практически всегда. По выходным так точно. Эксперт...
11:36:20 03-08-2023
Гость (09:21:45 03-08-2023) Что, простите?))) Да эти электрички забиты практически всегд... Каждые два-три года появляется новость о запуске поезда Барнаул-Новосибирск. Отрапортуют, поезд поездит и пропадает. Если бы эти поезда действительно ездили битком, то их не отменяли бы, я так думаю
11:43:33 03-08-2023
Эксперт (11:36:20 03-08-2023) Каждые два-три года появляется новость о запуске поезда Барн... То есть мне не верить своим глазам, что ли? Или как? Еще раз - электричка идет заполненная практически всегда. И это, где и когда каждые три года запускают поезд, а потом отменяют? Можно пруфы? Езжу регулярно уже с десяток лет, и как-то эти запуски и отмены прошли мимо меня.
13:04:17 03-08-2023
Гость (11:43:33 03-08-2023) То есть мне не верить своим глазам, что ли? Или как? Еще раз... А на какой электричке вы ездите? А то ее только сейчас запустили, а вы, оказывается, уже на ней ездите
13:34:26 03-08-2023
Гость (13:04:17 03-08-2023) А на какой электричке вы ездите? А то ее только сейчас запус... Ой все... Ускоренная электричка ходит уже несколько лет как. Та самая, которая с пересадкой в Черепаново, и идет 4 часа. В восемь выходит из Барнаула, и в 12 ты на Новосибирске-Главном. Обратно скоростная идет в пять вечера. Просто конкретно этот новый состав на данный маршрут поставили не так давно. Но и не вчера - она ходит уже минимум месяц, конкретно эта. То есть вы спорите о том, что маршрут не востребован, даже не зная, что этому стыковочному маршруту уже несколько лет?.. Отлично.
16:30:17 03-08-2023
Гость (13:34:26 03-08-2023) Ой все... Ускоренная электричка ходит уже несколько лет как.... Мал-мал поправлю: всё лето ходила такая электричка, но сейчас появилась ещё одна. Вчера на одной ехал из Черепаново, другая попалась навстречу.
09:37:12 03-08-2023
Эксперт (08:49:55 03-08-2023) Бессмысленное мероприятие. Вряд ли есть много желающих ехать... На данный момент более удобной альтернативы просто нет. Поезда - дороже и их мало. Да и идут они дольше и в неудобное время. Автобус - без комментариев. Пробки, то есть рассчитать прибытие ко времени нереально. Некомфортно, дорого. Бла-бла-каром поедет не каждый, да и риск пробок ровно тот же, что и с автобусом. Так что...
09:20:21 03-08-2023
В заголовке указано что поезд в Новосибирск, а в самой новости - что только до Черепаново. Дак куда он идет-то ? Если до Черепаново - то он нафиг никуда не уперся такой.
09:25:36 03-08-2023
Гость (09:20:21 03-08-2023) В заголовке указано что поезд в Новосибирск, а в самой новос... Она стыковочная, электричка эта. Пересадка на скоростную до Н-ска, которая отправляется минут через десять от прибытия нашей.
09:54:25 03-08-2023
Приходится признать, что до сегодняшнего дня самым удобным решением поездки в Новосибирск была пряха из обычных пассажирских "общих" вагонов 15 лет назад, которую из Барнаула до Черепаново вёз алтайский электровоз, а из Черепново до Нска электровоз Новосибирский. В пути был ровно 4 часа. Не понимаю, почему это решение нельзя было использовать все эти 15 лет и не заниматься рукоблудие,как сейчас...
10:18:19 03-08-2023
Гость (09:54:25 03-08-2023) Приходится признать, что до сегодняшнего дня самым удобным р... По-моему, там были не обычные вагоны, а вполне себе сидячие, и даже делились на классы. И в пути этот поезд был что-то типа 3.30, с остановками в Тальменке и Черепаново, если мне память не изменяет. Но вот билеты на него были дороже, нежели на обычную электричку, которая чапала со всеми остановками и пересадкой в Черепаново. А ходили они примерно в одно и то же время. И поезд убрали.
10:33:40 03-08-2023
Где ласточка? Каждый год все обешает запустить.....
11:19:28 03-08-2023
Гость (10:33:40 03-08-2023) Где ласточка? Каждый год все обешает запустить..... ... Так нету Ласточки. Сименс из России ушел. Забудьте.
11:18:15 03-08-2023
Гость (10:34:28 03-08-2023) Были ласточки, ходили до 2008, приезжала в Новосиб в 11 ч ут... Нет) Это был поезд. А Ласточки вообще появились как класс в 2009 году)))
11:33:38 03-08-2023
В начале 2000-х в Новосибирск из Барнаула ходил поезд с тепловозом. По-моему это простое решение.
11:46:11 03-08-2023
Эксперт (11:33:38 03-08-2023) В начале 2000-х в Новосибирск из Барнаула ходил поезд с тепл... Еще лучше на лошадях
11:58:16 03-08-2023
Гость (11:46:11 03-08-2023) Еще лучше на лошадях... Проблема в том, что в Алтайском крае и в НСО разный ток в проводах на ж/д. Поэтому тепловоз - это выход. Но вы можете и на лошадях
12:02:16 03-08-2023
Эксперт (11:58:16 03-08-2023) Проблема в том, что в Алтайском крае и в НСО разный ток в пр... Решать задачи надо с помощью развития и прогресса. Но вам это не понять. Поэтому именно вы сегодня поедете на тепловозе, а завтра на лошадях.
16:32:37 03-08-2023
Эксперт (11:33:38 03-08-2023) В начале 2000-х в Новосибирск из Барнаула ходил поезд с тепл... В 2000-х поезда с тепловозом на этом маршруте не было.
11:59:52 03-08-2023
Барнаул - В сторону Новосибирска. Интересный маршрут
12:34:41 03-08-2023
На дальней станции сойду — Трава — по пояс, И хорошо, с былым наедине, Бродить в полях, Ничем, ничем не беспокоясь, По васильковой Синей тишине.
20:24:05 03-08-2023
Ездил я уже на этом поезде в прошлом месяце ещё. Ничего нового особенно в нём нет, вагоны почти такие же, что и на предыдущих электричках, , разве что есть где телефон зарядить. Но в выходные такой поезд в Черепаново не пускают, ибо в шести вагонах мест недостаточно, поэтому ходит он лишь в будние дни.
01:23:50 04-08-2023
Гость (09:24:18 03-08-2023) Не трудно, а очень трудно. У нас с Новосибом разный род тока... В Алтайском крае вечно какие то проблемы! И главное: найдутся отговорки! Да ходила прямая электричка до Новосибирска! И пассажиров действитель не должно интересовать какой ток используется! Как интересно ходят электрички в Москве и Московской области? Я даже представить себе не могу, чтобы пассажиры там бегали по перрону и пересаживались! И есть компетентные люди, которые должны решать проблемы. Если они действительно компетентны.