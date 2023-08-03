Как выглядит новый поезд, который начал ездить из Барнаула в сторону Новосибирска

Стоимость одного вагона составляет около 70 млн рублей

03 августа 2023, 07:15, ИА Амител

































Как выглядит поезд Барнаул – Черепаново

С 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд, который будет курсировать из Барнаула до станции Черепаново в Новосибирской области. До конца года на пути выйдет еще один поезд, а в 2024 году – еще два.

Стоимость одного вагона – около 70 миллионов рублей, электропоезда – почти 700 миллионов. Внутри установлены мягкие кресла, есть зарядки для телефонов и удобный туалет.

Накануне запуска состава его осмотрел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Показываем, как выглядит вагон, который будет доставлять жителей Барнаула до станции Черепаново и обратно.