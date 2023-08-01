Томенко: в Алтайском крае запустили новый электропоезд до Новосибирской области

Благодаря совместной с РЖД работе за последние три года в регионе почти полностью обновили парк "Алтай-Пригорода"

01 августа 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

С 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд до Новосибирской области. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале, до конца года на пути выйдет еще один, а в 2024 году – еще два.

Он подчеркнул, что благодаря совместной с РЖД работе за последние три года в регионе почти полностью обновили парк "Алтай-Пригорода". Вложения огромные, ведь стоимость одного вагона составляет около 70 млн рублей, а электропоезда – почти 700 млн рублей.

При этом сотрудничество с РЖД ограничивается не только пассажирскими грузоперевозками.

"Сегодня вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем заехали в ведомственный детский сад в Новоалтайске, где созданы все условия для развития детей. По краю у нас еще два таких садика", – заявил Томенко.

При этом в Алтайском крае также работают две ведомственные больницы РЖД. Томенко пообещал и дальше продолжать сотрудничество по всем направлениям, чтобы улучшать жизнь на Алтае вместе.