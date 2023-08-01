Томенко: в Алтайском крае запустили новый электропоезд до Новосибирской области
Благодаря совместной с РЖД работе за последние три года в регионе почти полностью обновили парк "Алтай-Пригорода"
01 августа 2023, 17:30, ИА Амител
С 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд до Новосибирской области. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале, до конца года на пути выйдет еще один, а в 2024 году – еще два.
Он подчеркнул, что благодаря совместной с РЖД работе за последние три года в регионе почти полностью обновили парк "Алтай-Пригорода". Вложения огромные, ведь стоимость одного вагона составляет около 70 млн рублей, а электропоезда – почти 700 млн рублей.
При этом сотрудничество с РЖД ограничивается не только пассажирскими грузоперевозками.
"Сегодня вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем заехали в ведомственный детский сад в Новоалтайске, где созданы все условия для развития детей. По краю у нас еще два таких садика", – заявил Томенко.
При этом в Алтайском крае также работают две ведомственные больницы РЖД. Томенко пообещал и дальше продолжать сотрудничество по всем направлениям, чтобы улучшать жизнь на Алтае вместе.
17:44:51 01-08-2023
но зачем мне в черепаново? я хочу в новосибирск!
19:00:11 01-08-2023
гость (17:44:51 01-08-2023) но зачем мне в черепаново? я хочу в новосибирск!... Не получится: у соседей в Черепаново и Артыште (и дальше в их регионах) совсем другой вид электроснабжения контактной сети. Алтай изолирован в этом вопросе от остальной Сибири...Никогда электропоезда не будут ходить из Барнаула в столицы соседних регионов без пересадки или смены в голове пассажирского состава на другой тип электровоза. Мы пока обречены на пересадки...
21:26:16 01-08-2023
Вася (19:00:11 01-08-2023) Не получится: у соседей в Черепаново и Артыште (и дальше в и... Есть (были) "двухтоковые" Ласточки, если поищите по Амику то Ласьочки до Нска запускают с 2008г, а теперь и вовсе не запустят, т.к импортные компоненты. А что мешало пустить Ласточки за 15 лет?
20:33:29 03-08-2023
Гость (21:26:16 01-08-2023) Есть (были) "двухтоковые" Ласточки, если поищите по Амику то... Состояние дорог. Ласточки по нашим дорогам невозможно пустить с той скоростью, чтобы была рентабельность.
09:22:01 03-08-2023
Вася (19:00:11 01-08-2023) Не получится: у соседей в Черепаново и Артыште (и дальше в и... Я лично ездил на поезде без пересадок из Барнаула в Нск, ходил одно время такой.
18:08:21 01-08-2023
Увы.... едем туда, куда везут.... печально
18:35:07 01-08-2023
Этот поезд запустили не перед выборами, он уже не первый месяц катается в Черепаново, ездил на нём не раз. Вот кабы настоящий поезд в Новосибирск запустили, чтобы часа за 2,5 доезжать, было б настоящее дело. Но тут кишка тонка.
18:35:37 01-08-2023
В то время, как во всём мире запускают скоростные поезда и люди преодолевают 300 километров за час-полтора, мы радуемся новой электричке. Прорыв, я щетаю!
21:18:36 03-08-2023
Алтайчанин (18:35:37 01-08-2023) В то время, как во всём мире запускают скоростные поезда и л... А как ты представляешь скорость в 300 км/ч с остановками через каждые 2-3 км?
21:47:21 01-08-2023
А я то думал что беспересадочную электричку пустили. А они только одежку на поезде по меняли - и всех делов то. А в заголовке туману напустили. Все под контролем.Да и не новость это- уже про электрички хозяин хвалился месяц-два назад.
07:25:57 02-08-2023
Там переменка и постоянка. Вот и меняют голову у состава.
08:11:38 02-08-2023
Ржу не могу...ну какой товарищ написал что ему нужен постоянный поезд? Он явно будет дольше идти. И такие есть, Новосибирск Бийск например. Другим не нравится пересадка, которая 10 минут максимум занимает. Постоянно пользуюсь данным электропоездом и это гораздо удобнее автобуса на мой взгляд. Единственное со стороны НСК электрички так себе. Кому быстрее нужно, добро пожаловат на самолет. А электричка и эта могла бы быстрее идти, и 10 летней давности, но остановок многовато на мой взгляд.
10:44:41 02-08-2023
Necto (08:11:38 02-08-2023) Ржу не могу...ну какой товарищ написал что ему нужен постоян... Не будет. Он был, время в пути, насколько помню, было 3 часа 30 минут. Без пересадок. Останавливался то ли раз, то ли два. Один раз на остановке, видимо, меняли электровоз, в силу озвученных выше причин. Немного дороже, чем электричка. А потом его отменили. Видимо, РЖД невыгодно.
10:57:57 02-08-2023
Necto (08:11:38 02-08-2023) Ржу не могу...ну какой товарищ написал что ему нужен постоян... Новосибирск -Бийск очень неудобен потому что он приходит в Барнаул ночью в 3 часа, ездил на нем неоднократно, а так идёт быстро 4,5 часа, лучше автобуса, можно полежать, положить вещи.
11:11:37 02-08-2023
Коля. (10:57:57 02-08-2023) Новосибирск -Бийск очень неудобен потому что он приходит в Б... Потому что это, скорее всего, Томск-Бийск, поезда Новосибирск-Бийск в расписании нет. И он рассчитан на нормальное время прибытия в Новосибирск и Бийск, а Барнаул уж как пришлось.