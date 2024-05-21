Как выглядит полуразрушенная Богадельня XIX века в Барнауле, которую продали с торгов

Здание продали на торгах 17 мая, и до 2030 года его должны реконструировать

21 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Здание Богадельни купца Пуртова в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Многострадальное здание XIX века на пересечении ул. Пушкина, 58, и проспекта Социалистического, 20, в Барнауле уже много лет стоит в удручающем виде: с облупившейся краской и трещинами. Его состояние оставляет желать лучшего, дом не используется и фактически заброшен. 17 мая здание продали на торгах и теперь его, наконец, реконструируют. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как сейчас выглядит исторический памятник Барнаула.

Здание на пересечении ул. Пушкина, 58, и проспекта Социалистического, 20, построили в начале XIX века (1807-1811 годы) как Богадельню по поручению купца Пуртова, архитектором был Андрей Молчанов (первый профессиональный архитектор на Алтае). Предназначалась она для пожилых, немощных и больных горожан. В Богадельне они получали полное содержание.

"Толк" писал, что затем там был клуб купцов и предпринимателей, Канцелярия переселенческого дела Томской губернии, фруктовая лавка, банк, магазины и так далее.

Здание Богадельни купца Пуртова в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Во время Первой мировой и Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь для солдат. После помещения занимали Краевая поликлиника и Главное бюро медико-социальной экспертизы. Затем объект оказался заброшенным и перешел региональному управлению Росимущества. Причем снести его нельзя, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Несколько раз дом пытались продать с аукциона, однако это удалось только 17 мая 2024 года. Компания "Сибирьконтакт плюс" купила его за 32,2 млн рублей. При этом специалисты посчитали, что объект находится в удовлетворительном техническом состоянии, а вот его внутреннюю отделку они назвали неудовлетворительной.

Компания "Сибирьконтакт плюс" должна будет провести в здании капремонт до 1 марта 2030 года. Скорее всего, у объекта затем будет общественно-деловое назначение. Подробнее об аукционе и обязанностях победителя торгов можно прочитать здесь.