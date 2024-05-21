Как выглядит полуразрушенная Богадельня XIX века в Барнауле, которую продали с торгов
Здание продали на торгах 17 мая, и до 2030 года его должны реконструировать
21 мая 2024, 07:14, ИА Амител
Многострадальное здание XIX века на пересечении ул. Пушкина, 58, и проспекта Социалистического, 20, в Барнауле уже много лет стоит в удручающем виде: с облупившейся краской и трещинами. Его состояние оставляет желать лучшего, дом не используется и фактически заброшен. 17 мая здание продали на торгах и теперь его, наконец, реконструируют. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как сейчас выглядит исторический памятник Барнаула.
Здание на пересечении ул. Пушкина, 58, и проспекта Социалистического, 20, построили в начале XIX века (1807-1811 годы) как Богадельню по поручению купца Пуртова, архитектором был Андрей Молчанов (первый профессиональный архитектор на Алтае). Предназначалась она для пожилых, немощных и больных горожан. В Богадельне они получали полное содержание.
"Толк" писал, что затем там был клуб купцов и предпринимателей, Канцелярия переселенческого дела Томской губернии, фруктовая лавка, банк, магазины и так далее.
Во время Первой мировой и Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь для солдат. После помещения занимали Краевая поликлиника и Главное бюро медико-социальной экспертизы. Затем объект оказался заброшенным и перешел региональному управлению Росимущества. Причем снести его нельзя, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Несколько раз дом пытались продать с аукциона, однако это удалось только 17 мая 2024 года. Компания "Сибирьконтакт плюс" купила его за 32,2 млн рублей. При этом специалисты посчитали, что объект находится в удовлетворительном техническом состоянии, а вот его внутреннюю отделку они назвали неудовлетворительной.
Компания "Сибирьконтакт плюс" должна будет провести в здании капремонт до 1 марта 2030 года. Скорее всего, у объекта затем будет общественно-деловое назначение. Подробнее об аукционе и обязанностях победителя торгов можно прочитать здесь.
08:54:48 21-05-2024
Помню когда в этом здании была бесплатная поликлиника с хорошими врачами.
09:02:50 21-05-2024
снести и построить новое здание. красивое. ремонтом не спасешь. только деньги рекой вливать.
09:29:03 21-05-2024
Гость (09:02:50 21-05-2024) снести и построить новое здание. красивое. ремонтом не спасе... Вам бы только сносить да уничтожать
10:21:16 21-05-2024
Сергей (09:29:03 21-05-2024) Вам бы только сносить да уничтожать... зачем уничтожать. построить новое , такое же , из современных материалов. будет дешевле чем ремонтировать. и надежнее.
10:46:50 21-05-2024
Гость (10:21:16 21-05-2024) зачем уничтожать. построить новое , такое же , из современн... даже гадать не нужно сколько вам лет. Не понимаете, что есть культурное наследие, память, и история. Вам бы только в гаджетах сидеть да избавляться от прошлого. Просраное поколение нулевых.
Вот хохлы тоже избавляются от исторических ценностей, Есть в вас чт ото хохляцкое.
11:03:07 21-05-2024
Гость (10:46:50 21-05-2024) даже гадать не нужно сколько вам лет. Не понимаете, что есть... вам бы к доктору сходить. только думаю специалистов вашего профиля в городе нет. осложнения слишком глубокий. несете чушь.
12:18:17 21-05-2024
Гость (11:03:07 21-05-2024) вам бы к доктору сходить. только думаю специалистов вашего... Точно жертва ЕГЭ. Вам бы русский подучить - конечно, в пределах ваших возможностей.
13:14:05 21-05-2024
Гость (12:18:17 21-05-2024) Точно жертва ЕГЭ. Вам бы русский подучить - конечно, в пред... чем вам мой русский плох ?
13:14:44 21-05-2024
Гость (12:18:17 21-05-2024) Точно жертва ЕГЭ. Вам бы русский подучить - конечно, в пред... главное , что мысль дошла . и хватит с вас.
13:57:16 22-05-2024
Гость (10:46:50 21-05-2024) даже гадать не нужно сколько вам лет. Не понимаете, что есть... В пещеру к неандертальцам не хочешь переехать? В память предков.
12:42:39 21-05-2024
Гость (10:21:16 21-05-2024) зачем уничтожать. построить новое , такое же , из современных материалов... То есть, из овна и палок? И сколько такое здание простоит? Эта богадельня стоит более 200 лет, и до сих пор, несмотря на заброшенность, находится в удовлетворительном состоянии. А по городу вовсю сносят жилые дома 1960-х, уже начинают 1970-х, в связи с аварийным состоянием (хотя, не в каждом случае факт, просто кому-то расположение земельного участка пришлось по душе). Новые, недавно отстроенные здания покрываются трещинами (ул. 6-я Нагорная, дв 15г/9), если рядом начинается еще одно строительство - вот ваши "современные" материалы (и соответствующие материалам технологии).
14:44:07 21-05-2024
Гость (10:21:16 21-05-2024) зачем уничтожать. построить новое , такое же , из современн... Ваше новое из современных материалов начнёт разваливаться уже через пять лет.
13:50:35 21-05-2024
Гость (09:02:50 21-05-2024) снести и построить новое здание. красивое. ремонтом не спасе...
уже снесли на октября....
09:58:26 21-05-2024
Минздрав и администрация края развалила, как раз зам губернатора , который курировал объекты культурного наследия - как еще не снесли, вслед за усадьбой Михайлова
13:39:54 21-05-2024
Гость (09:58:26 21-05-2024) Минздрав и администрация края развалила, как раз зам губерна... 15 лет назад здание было передано Росимуществу. Ни Минздрав ни администрация края не имеют к этому зданию отношения. Примите таблетку успокаивающего, болезный.
17:16:12 22-05-2024
Гость (13:39:54 21-05-2024) 15 лет назад здание было передано Росимуществу. Ни Минздрав ... Уважаемый Попов! Это здание Росимуществу Минздрав передавал уже в таком состоянии.
08:57:50 23-05-2024
Гость (17:16:12 22-05-2024) Уважаемый Попов! Это здание Росимуществу Минздрав передавал ... Потов какое отношение имеет к событиям 15-ти летней давности, болезная?
09:59:22 21-05-2024
Сгорит. А дальше схема отработанная.
11:45:31 21-05-2024
19 век купец смог построить по тем временам огромное здание для людей ,а мы сегодня не смогли его содержать ,печально и грустно все это .
14:07:14 21-05-2024
Да так выглядит почти весь центр города, никогда не было такой разрухи.
09:49:18 22-05-2024
Бедный провинциальный Барнаул.Тебе опять не везёт.
17:06:54 22-05-2024
Хорошо что реставрация будет, и как можно ближе
08:29:58 23-05-2024
судя по дизлайкам, всем классом школьники лайкали )))