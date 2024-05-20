Заброшенный дом-памятник XIX века в Барнауле купили на торгах и теперь отреставрируют

Объект приобрела компания "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей

20 мая 2024, 11:25, ИА Амител

Богадельня купца Пуртова/ Фото: amic.ru

Здание XIX века на улице Пушкина, 58 / проспекте Социалистическом, 20, известное как Богадельня купца Пуртова и признанное памятником архитектуры, продали с аукциона. Его приобрела компания "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей. Теперь она должна будет реставрировать объект. Информация об этом есть на портале "ГИС Торги".

Как прошел аукцион?

Срок подачи заявок на объект стартовал 8 апреля 2024 года и завершился 13 мая 2024 года. Торги провели 17 мая. Распорядителем объекта выступило краевое управление Росимущества. Единственным участником лота стала компания "Сибирьконтакт плюс", которую и признали победителем. Начальная цена была 32,2 млн рублей, она и стала итоговой. Задаток составит 3,2 млн рублей.

При этом участок площадью 0,36 га компания выкупить не могла, так как его приватизация запрещена.

В каком состоянии здание?

На странице торгов сказано, что специалисты сделали вывод об удовлетворительном техническом состоянии здания и неудовлетворительном состоянии его внутренней отделки. На момент оценки объект не эксплуатировался и не соответствовал требованиям. Эксперты отметили, что памятнику требуется капитальный ремонт.

Богадельня купца Пуртова/ Фото: torgi.gov.ru

Как могут использовать здание?

Использовать объект можно для коммерческих или административных целей, сказано в оценке рыночной стоимости здания.

"Учитывая локальное местоположение, объемно-планировочные решения объекта, оценщик пришел к выводу, что объект может быть позиционирован в секторе объектов коммерческого назначения. Здание поликлиники возможно использовать под административные функции после проведения капитального ремонта. На дату оценки объект не пригоден к использованию, не эксплуатируются", – написано в документации.

По мнению оценщика, единственным юридически допустимым вариантом использования является капремонт здания и последующая эксплуатация в качестве общественно-делового (административного) назначения.

Когда памятник отремонтируют?

В документации сказано, что проект реставрации объекта должен быть готов до 18 октября 2025 года, а саму реставрацию подрядчик обязан провести до 1 марта 2030 года.

Богадельня купца Пуртова / Фото: amic.ru

А Богадельню точно не снесут?

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому компания – победитель лота не сможет снести здание, ей позволено лишь использовать его для своих нужд. Кроме того, победителю торгов будет запрещено увеличивать его объемно-пространственные характеристики, возводить на этом месте объекты капитального и некапитального строительства, применять строительные технологии, которые негативно влияют на здание, прокладывать инженерные сети надземным способом, устанавливать все виды рекламных конструкций, вырубать ценные породы деревьев (за исключением санитарных рубок) и изменять характер рельефа.

Что это за здание?

Общая площадь здания – 2,7 тысячи квадратных метров. В нем три этажа, в том числе один подземный. В начале XIX века (1807-1811 годы) оно было построено на средства барнаульского купца Пуртова, архитектором был первый профессиональный архитектор Алтая Андрей Молчанов. В Великую Отечественную войну в здании размещался госпиталь для раненых. Затем долгое время в нем располагалась Краевая поликлиника. В 1970-х годах там надстроили второй этаж.

Отметим, что ранее памятник неоднократно выставляли на аукционы по продаже госимущества, однако его никто не покупал.