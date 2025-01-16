Как выглядит самая популярная новогодняя елка Барнаула?
Видео с барнаульской елкой набрало более четырех миллионов просмотров в соцсетях
16 января 2025, 07:00, ИА Амител
На праздниках новогодняя елка, установленная в барнаульском парке "Изумрудный", неожиданно для всех стала звездой социальных сетей. Видео с ней набрало более 4,5 миллиона просмотров в заблокированной в России соцсети TikTok, вызвав восторг и удивление пользователей со всей страны и даже мира. Сама автор видео сравнила нашу елочку с новогодней елью в Лондоне, которую в этом году раскритиковали за скромный вид.
Как сообщают "Вести Алтай", дерево высотой 30 метров растет в "Изумрудном" уже 60 лет. А для его украшения использовали 11 гирлянд по 100 метров каждая. Радовать гостей парка нарядная елка будет до конца января.
08:58:35 16-01-2025
Новость с рассказом о видеве которое не приложили?!
10:52:28 16-01-2025
намного красивее чем этот искуственный конус на сахарова в который вбухали кучу денег. выпендрились. Смотреть тошно. А тут живая ель, красота. и место опять же красивое.
11:25:00 16-01-2025
Гость (10:52:28 16-01-2025) намного красивее чем этот искуственный конус на сахарова в к... сто тыщ раз поддерживаю комментарий!
10:11:41 17-01-2025
В каждом парке нужно ёлки ставить и никогда не нужно их ставить посреди проезжей части на социалистическом и будет всё счастье.
18:08:50 17-01-2025
Ёлка установленная в парке? смеетесь что ли... она там растет!