Как выглядит самая популярная новогодняя елка Барнаула?

Видео с барнаульской елкой набрало более четырех миллионов просмотров в соцсетях

16 января 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодняя елка в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

На праздниках новогодняя елка, установленная в барнаульском парке "Изумрудный", неожиданно для всех стала звездой социальных сетей. Видео с ней набрало более 4,5 миллиона просмотров в заблокированной в России соцсети TikTok, вызвав восторг и удивление пользователей со всей страны и даже мира. Сама автор видео сравнила нашу елочку с новогодней елью в Лондоне, которую в этом году раскритиковали за скромный вид.

Как сообщают "Вести Алтай", дерево высотой 30 метров растет в "Изумрудном" уже 60 лет. А для его украшения использовали 11 гирлянд по 100 метров каждая. Радовать гостей парка нарядная елка будет до конца января.