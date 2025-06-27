Как выглядит территория на Южном в Барнауле, которую благоустроят в 2026 году. Фото
Территория стала лидером голосования в рамках национального проекта "Жильё и городская среда"
27 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Барнаульцы выбрали новую территорию для благоустройства в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
Жителям было предложено на выбор 37 объектов. Победу в голосовании одержало общественное пространство в микрорайоне "Южный" — в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Именно эта территория будет благоустроена в Барнауле в следующем году.
Здесь планируется обустройство пешеходных дорожек, установка нового фонтана, благоустройство мемориального комплекса, монтаж малых архитектурных форм и освещения, а также озеленение территории с высадкой деревьев.
Подготовительные работы начнутся уже в этом году.
"Пройдёт стратегическая сессия, на которой представители общественности совместно с экспертами обсудят, каким может быть будущее благоустройство. Результаты сессии будут использованы при создании эскизного проекта", — отметил председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.
Как выглядит территория сейчас — смотрите в нашей фотоленте.
Напомним, в этом году по нацпроекту благоустраивают будущий парк 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа".
07:35:53 27-06-2025
Раньше Южный в цветах утопал. А сейчас все клумбы в асфальт закатаны. Надеюсь решат и этот вопрос. Южный-Навсегда!!!
08:50:54 27-06-2025
Гость (07:35:53 27-06-2025) Раньше Южный в цветах утопал. А сейчас все клумбы в асфальт ... А еще раньше на Южном сгущенку продавали.
09:24:02 27-06-2025
Гость (08:50:54 27-06-2025) А еще раньше на Южном сгущенку продавали. ...
Это когда было? Я чёт не помню. Её сейчас продают.
09:13:38 27-06-2025
Запустить всё до крайности , а потом , через время забвения, начать с новым "энтузиазмом" всё приводить в порядок . Это такие методы или всё таки расчёт?
09:15:54 27-06-2025
Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес своим Камазом!
09:24:58 27-06-2025
Гость (09:15:54 27-06-2025) Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес ...
Точно. Мы на Бродвее пиво пили и ушли буквально минут за 10 до этого.
09:26:27 27-06-2025
Гость (09:15:54 27-06-2025) Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес ...
Справедливости ради добавлю. Камазист не само кафе снёс а справа от него строение типа склада.
10:45:25 27-06-2025
только бы деревья не вырубали . красивая аллея с круглыми ивами. А Южный очень хороший район
14:16:28 27-06-2025
Тут вроде и так всё нормально! А вот в центре зелёных зон явно не хватает