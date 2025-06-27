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Как выглядит территория на Южном в Барнауле, которую благоустроят в 2026 году. Фото

Территория стала лидером голосования в рамках национального проекта "Жильё и городская среда"

27 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Сквер в микрорайоне "Южный" / Фото: amic.ru

Барнаульцы выбрали новую территорию для благоустройства в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Жителям было предложено на выбор 37 объектов. Победу в голосовании одержало общественное пространство в микрорайоне "Южный" — в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Именно эта территория будет благоустроена в Барнауле в следующем году.

Здесь планируется обустройство пешеходных дорожек, установка нового фонтана, благоустройство мемориального комплекса, монтаж малых архитектурных форм и освещения, а также озеленение территории с высадкой деревьев.

Подготовительные работы начнутся уже в этом году.

"Пройдёт стратегическая сессия, на которой представители общественности совместно с экспертами обсудят, каким может быть будущее благоустройство. Результаты сессии будут использованы при создании эскизного проекта", — отметил председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.

Как выглядит территория сейчас — смотрите в нашей фотоленте.

Напомним, в этом году по нацпроекту благоустраивают будущий парк 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа". 

Барнаул Благоустройство фоторепортажи нацпроект

Комментарии 9

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Гость

07:35:53 27-06-2025

Раньше Южный в цветах утопал. А сейчас все клумбы в асфальт закатаны. Надеюсь решат и этот вопрос. Южный-Навсегда!!!

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Гость

08:50:54 27-06-2025

Гость (07:35:53 27-06-2025) Раньше Южный в цветах утопал. А сейчас все клумбы в асфальт ... А еще раньше на Южном сгущенку продавали.

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Гость

09:24:02 27-06-2025

Гость (08:50:54 27-06-2025) А еще раньше на Южном сгущенку продавали. ...
Это когда было? Я чёт не помню. Её сейчас продают.

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Гость

09:13:38 27-06-2025

Запустить всё до крайности , а потом , через время забвения, начать с новым "энтузиазмом" всё приводить в порядок . Это такие методы или всё таки расчёт?

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Гость

09:15:54 27-06-2025

Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес своим Камазом!

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Гость

09:24:58 27-06-2025

Гость (09:15:54 27-06-2025) Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес ...

Точно. Мы на Бродвее пиво пили и ушли буквально минут за 10 до этого.

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Гость

09:26:27 27-06-2025

Гость (09:15:54 27-06-2025) Пусть камазист восстановит домик кафе Теремок, который снес ...

Справедливости ради добавлю. Камазист не само кафе снёс а справа от него строение типа склада.

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гость

10:45:25 27-06-2025

только бы деревья не вырубали . красивая аллея с круглыми ивами. А Южный очень хороший район

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Гость

14:16:28 27-06-2025

Тут вроде и так всё нормально! А вот в центре зелёных зон явно не хватает

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