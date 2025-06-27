Как выглядит территория на Южном в Барнауле, которую благоустроят в 2026 году. Фото

Территория стала лидером голосования в рамках национального проекта "Жильё и городская среда"

27 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Сквер в микрорайоне "Южный" / Фото: amic.ru

Барнаульцы выбрали новую территорию для благоустройства в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Жителям было предложено на выбор 37 объектов. Победу в голосовании одержало общественное пространство в микрорайоне "Южный" — в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Именно эта территория будет благоустроена в Барнауле в следующем году.

Здесь планируется обустройство пешеходных дорожек, установка нового фонтана, благоустройство мемориального комплекса, монтаж малых архитектурных форм и освещения, а также озеленение территории с высадкой деревьев.

Подготовительные работы начнутся уже в этом году.

"Пройдёт стратегическая сессия, на которой представители общественности совместно с экспертами обсудят, каким может быть будущее благоустройство. Результаты сессии будут использованы при создании эскизного проекта", — отметил председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.

Как выглядит территория сейчас — смотрите в нашей фотоленте.

Напомним, в этом году по нацпроекту благоустраивают будущий парк 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа".