Овраг за "Европой". Как выглядит пустырь, где вскоре появится парк 300-летия Барнаула
На данный момент идет первый этап благоустройства
16 июня 2025, 13:43, ИА Амител
В Барнауле ведутся работы на территории так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия пока нет). На данный момент это неухоженный пустырь, расположенный за торговым центром "Европа" и занимающий около 15 га на двух участках: по ул. Шумакова, 9, и ул. Взлетной, 2и. Планируется, что уже в 2025 году здесь будет благоустроенная зона отдыха.
Напомним, в 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. Amic.ru рассказал, с чего начнутся и во сколько обойдутся работы по созданию парка.
Парк хотели сделать еще в 1989 году, даже название придумали: парк 50-летия СССР. В 2010 году на территории планировали создать культурно-национальный комплекс "Национальная деревня". В генплане огромный участок оставался парковой зоной, от которой постепенно "отрезали куски" для строительства многоэтажек и ТРЦ.
13:54:09 16-06-2025
умоляю, заложите сразу штук 5 туалетов! хороших, больших, как в Италии чтобы или в Изумрудном
11:36:48 27-06-2025
Гость (13:54:09 16-06-2025) умоляю, заложите сразу штук 5 туалетов! хороших, больших, ка... или как в Новосибирске
14:02:39 16-06-2025
- вернуть куски обратно парку, снести всё что понастроили на территории парка.
15:13:42 17-06-2025
% (14:02:39 16-06-2025) - вернуть куски обратно парку, снести всё что понастроили н... Так а архитектора за что нагнали? ;-)
16:19:08 16-06-2025
"В Барнауле ведутся работы на территории так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия пока нет" - видимо пора подумать о названии парка, пока он строится.
17:10:00 16-06-2025
всего-то лет через 50 там деревья вырастут
15:46:01 17-06-2025
Назвать парк "Запретный город" и просто скопировать например Пекинский парк или Шанхайский парк или с императорских садов. И пруды с золотыми карпами посередине сделать