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Овраг за "Европой". Как выглядит пустырь, где вскоре появится парк 300-летия Барнаула

На данный момент идет первый этап благоустройства

16 июня 2025, 13:43, ИА Амител

Пустырь за ТРЦ "Европа" / Фото: amic.ru

В Барнауле ведутся работы на территории так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия пока нет). На данный момент это неухоженный пустырь, расположенный за торговым центром "Европа" и занимающий около 15 га на двух участках: по ул. Шумакова, 9, и ул. Взлетной, 2и. Планируется, что уже в 2025 году здесь будет благоустроенная зона отдыха.

Напомним, в 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. Amic.ru рассказал, с чего начнутся и во сколько обойдутся работы по созданию парка.

Парк хотели сделать еще в 1989 году, даже название придумали: парк 50-летия СССР. В 2010 году на территории планировали создать культурно-национальный комплекс "Национальная деревня". В генплане огромный участок оставался парковой зоной, от которой постепенно "отрезали куски" для строительства многоэтажек и ТРЦ.

Бывший парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие парки благоустраивают в Барнауле по нацпроекту в 2025 году и как они изменятся?

В 2025 году в Барнауле продолжится реконструкция двух парков, а одно общественное пространство начнут создавать с нуля
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи парки парк 300-летия Барнаула

Комментарии 7

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Гость

13:54:09 16-06-2025

умоляю, заложите сразу штук 5 туалетов! хороших, больших, как в Италии чтобы или в Изумрудном

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Гость

11:36:48 27-06-2025

Гость (13:54:09 16-06-2025) умоляю, заложите сразу штук 5 туалетов! хороших, больших, ка... или как в Новосибирске

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%

14:02:39 16-06-2025

- вернуть куски обратно парку, снести всё что понастроили на территории парка.

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Миха

15:13:42 17-06-2025

% (14:02:39 16-06-2025) - вернуть куски обратно парку, снести всё что понастроили н... Так а архитектора за что нагнали? ;-)

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Татьяна

16:19:08 16-06-2025

"В Барнауле ведутся работы на территории так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия пока нет" - видимо пора подумать о названии парка, пока он строится.

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Гость

17:10:00 16-06-2025

всего-то лет через 50 там деревья вырастут

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Гость

15:46:01 17-06-2025

Назвать парк "Запретный город" и просто скопировать например Пекинский парк или Шанхайский парк или с императорских садов. И пруды с золотыми карпами посередине сделать

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