Овраг за "Европой". Как выглядит пустырь, где вскоре появится парк 300-летия Барнаула

На данный момент идет первый этап благоустройства

16 июня 2025, 13:43, ИА Амител

Пустырь за ТРЦ "Европа" / Фото: amic.ru

В Барнауле ведутся работы на территории так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия пока нет). На данный момент это неухоженный пустырь, расположенный за торговым центром "Европа" и занимающий около 15 га на двух участках: по ул. Шумакова, 9, и ул. Взлетной, 2и. Планируется, что уже в 2025 году здесь будет благоустроенная зона отдыха.

Напомним, в 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. Amic.ru рассказал, с чего начнутся и во сколько обойдутся работы по созданию парка.

Парк хотели сделать еще в 1989 году, даже название придумали: парк 50-летия СССР. В 2010 году на территории планировали создать культурно-национальный комплекс "Национальная деревня". В генплане огромный участок оставался парковой зоной, от которой постепенно "отрезали куски" для строительства многоэтажек и ТРЦ.