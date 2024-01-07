Как выглядят два ФОКа в Барнауле, которые обещают достроить в ближайшее время

Сдачу объектов переносили уже несколько раз

07 января 2024, 07:40, ИА Амител

Строительство ФОКов в Барнауле / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле, которые должны были достроить еще осенью 2022 года, планируют сдать в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

За время их строительства срок введения в эксплуатацию переносили уже не единожды и каждый раз представители ведомства утверждали, что это в последний раз.

Первый ФОК расположен на улице Юрина рядом с парком "Лабиринт". Сдать объект планируют к концу 2023 года. Цена контракта составляет 179,8 млн рублей. Строителям осталось запустить газовую котельную и системы водоснабжения, смонтировать стеновые противоударные панели и провести благоустройство. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол.

Второй ФОК возводится в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. В настоящее время проводится государственная экспертиза сметной стоимости. После прохождения экспертизы будут известны сроки сдачи объекта. На нем осталось выполнить 4% необходимого объема работ: сделать вентиляцию, покрыть полы в залах паркетом и линолеумом, а также покрасить стены в коридоре.

Возводят объекты в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Центр смешанных единоборств и ледовую арену в Бийске уже сдали.