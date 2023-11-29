Как выглядят капсулы на барнаульском вокзале, в которых можно поспать за 180 рублей
Теперь посетители вокзала могут почувствовать себя героями футуристических фильмов
29 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Капсулы для сна на барнаульском вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Будущее рядом: в Барнауле на железнодорожном вокзале на днях появились капсулы для сна. Это закрытые спальные места для отдыха в ожидании поезда. Расположены они на втором этаже вокзала и стоят 180 рублей за час, но три часа отдыха выйдут дешевле – 350 рублей.
Капсула включает в себя спальное место с подушкой, пледом и комплектом белья, отделение для багажа, жалюзи, USB-розетку и отделение для стакана. Допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет.
Как это выглядит – смотрите в нашей фотоленте.
07:12:57 29-11-2023
Вчера же писали 160руб? Хотел с бабёшкой худой съездить , опробовать
09:36:27 29-11-2023
Гость (07:12:57 29-11-2023) Вчера же писали 160руб? Хотел с бабёшкой худой съездить , оп... Ценник растёт как на дрожжах!
07:13:55 29-11-2023
Ежели клопы заведутся?
07:29:20 29-11-2023
... (07:13:55 29-11-2023) Ежели клопы заведутся? ... За клопов и вшей платить не надо.
07:35:03 29-11-2023
Рассадник клопов и вшей
08:12:08 29-11-2023
пока спишь, у тебя боты спионерят... :)
08:27:36 29-11-2023
Гость (08:12:08 29-11-2023) пока спишь, у тебя боты спионерят... :)... скотчем примотать
08:39:43 29-11-2023
А чемодан куда девать?
09:17:25 29-11-2023
Гость (08:39:43 29-11-2023) А чемодан куда девать?... под голову, а то клопы унесут
09:16:15 29-11-2023
А вообще хорошая тема, иногда очень нужно в чужом городе на вокзале вздремнуть
09:40:36 29-11-2023
Это не капсула, а гроб, только не в красных тонах. Если капсулы где и делают то хоть там дышать можно, а еще туда зарядку и телевизор ставят с интернетом. А это бизнес по русски, без учета элементарных условий. Садишь рядом тещу, которая караулит обувь и приоткрывает "панцырь" что бы не издох внутри... Сомнительное удовольствие, особенно для тещи))
12:07:47 29-11-2023
Девочка, девочка, гроб на колесиках уже на твоем вокзале
12:25:46 29-11-2023
Прямо как в анекдоте... "- Что самое главное в танке?!.." )
12:30:03 29-11-2023
" Мечта" клаустрофобов))
15:42:37 29-11-2023
Что за гробы из будущего?
06:53:17 30-11-2023
Гость (15:42:37 29-11-2023) Что за гробы из будущего?... почему из будущего? это давно уже наше настоящее, как и собачьи будки, называемые студиями от 5-7 кв.м.
11:31:04 30-11-2023
Для молодёжи удобно, в холодное время года с девочкой перепихнуться в такой вот капсуле на вокзале очень даже ничего. 350 рублей нормальная цена.