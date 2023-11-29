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Как выглядят капсулы на барнаульском вокзале, в которых можно поспать за 180 рублей

Теперь посетители вокзала могут почувствовать себя героями футуристических фильмов

29 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Капсулы для сна на барнаульском вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Будущее рядом: в Барнауле на железнодорожном вокзале на днях появились капсулы для сна. Это закрытые спальные места для отдыха в ожидании поезда. Расположены они на втором этаже вокзала и стоят 180 рублей за час, но три часа отдыха выйдут дешевле – 350 рублей.

Капсула включает в себя спальное место с подушкой, пледом и комплектом белья, отделение для багажа, жалюзи, USB-розетку и отделение для стакана. Допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет. 

Как это выглядит – смотрите в нашей фотоленте.

Барнаул фоторепортажи отдых и развлечения

Комментарии 17

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Гость

07:12:57 29-11-2023

Вчера же писали 160руб? Хотел с бабёшкой худой съездить , опробовать

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Гость

09:36:27 29-11-2023

Гость (07:12:57 29-11-2023) Вчера же писали 160руб? Хотел с бабёшкой худой съездить , оп... Ценник растёт как на дрожжах!

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...

07:13:55 29-11-2023

Ежели клопы заведутся?

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Гость

07:29:20 29-11-2023

... (07:13:55 29-11-2023) Ежели клопы заведутся? ... За клопов и вшей платить не надо.

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Чучмек

07:35:03 29-11-2023

Рассадник клопов и вшей

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Гость

08:12:08 29-11-2023

пока спишь, у тебя боты спионерят... :)

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Гость

08:27:36 29-11-2023

Гость (08:12:08 29-11-2023) пока спишь, у тебя боты спионерят... :)... скотчем примотать

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Гость

08:39:43 29-11-2023

А чемодан куда девать?

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Гость

09:17:25 29-11-2023

Гость (08:39:43 29-11-2023) А чемодан куда девать?... под голову, а то клопы унесут

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Гость

09:16:15 29-11-2023

А вообще хорошая тема, иногда очень нужно в чужом городе на вокзале вздремнуть

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Гость

09:40:36 29-11-2023

Это не капсула, а гроб, только не в красных тонах. Если капсулы где и делают то хоть там дышать можно, а еще туда зарядку и телевизор ставят с интернетом. А это бизнес по русски, без учета элементарных условий. Садишь рядом тещу, которая караулит обувь и приоткрывает "панцырь" что бы не издох внутри... Сомнительное удовольствие, особенно для тещи))

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Гость

12:07:47 29-11-2023

Девочка, девочка, гроб на колесиках уже на твоем вокзале

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Гость

12:25:46 29-11-2023

Прямо как в анекдоте... "- Что самое главное в танке?!.." )

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Гость

12:30:03 29-11-2023

" Мечта" клаустрофобов))

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Гость

15:42:37 29-11-2023

Что за гробы из будущего?

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Элен без ребят

06:53:17 30-11-2023

Гость (15:42:37 29-11-2023) Что за гробы из будущего?... почему из будущего? это давно уже наше настоящее, как и собачьи будки, называемые студиями от 5-7 кв.м.

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Гость

11:31:04 30-11-2023

Для молодёжи удобно, в холодное время года с девочкой перепихнуться в такой вот капсуле на вокзале очень даже ничего. 350 рублей нормальная цена.

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