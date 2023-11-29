Теперь посетители вокзала могут почувствовать себя героями футуристических фильмов

29 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Капсулы для сна на барнаульском вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Будущее рядом: в Барнауле на железнодорожном вокзале на днях появились капсулы для сна. Это закрытые спальные места для отдыха в ожидании поезда. Расположены они на втором этаже вокзала и стоят 180 рублей за час, но три часа отдыха выйдут дешевле – 350 рублей.

Капсула включает в себя спальное место с подушкой, пледом и комплектом белья, отделение для багажа, жалюзи, USB-розетку и отделение для стакана. Допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет.

Как это выглядит – смотрите в нашей фотоленте.