Привокзальную площадь в Барнауле могут отремонтировать за 400 млн. Как она изменится?
Амбициозный проект уже готов и власти ждут, когда появятся деньги на работу
30 августа 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков
Администрация Барнаула рассматривает возможность масштабной реконструкции Привокзальной площади. На эти цели городские власти планируют потратить около 400 миллионов рублей. Предполагается, что на площади сделают лавочки, велодорожки, а также высадят большое количество деревьев. Рассказываем, что известно о проекте реновации территории рядом с двумя вокзалами и когда его реализуют.
Как планируют отремонтировать Привокзальную площадь?
Проект обустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала, разработали в АО "Алтайкоммунпроект", сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.
Согласно задумке архитекторов, в центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей. В северной части планируют сделать зону для прогулок с элементами благоустройства. Прежде всего, это лавочки и фонари для освещения. На Привокзальной площади поставят летние кафе и оборудуют игровую площадку для детей.
По периметру площади планируют оборудовать площадки для посадки/высадки пассажиров личного транспорта и такси, велодорожка предусмотрена со стороны проспекта Строителей к зданиям вокзалов. Также, согласно проекту, потоки личного и общественного транспорта разведут. Сейчас на Привокзальную прибывают 15 автобусных и один троллейбусный маршрут, есть платные парковки. Решено не смешивать движение автобусов и троллейбусов с частными авто.
Сколько потратят на ремонт площади?
В настоящее время проект прошел экспертизу сметной стоимости. Как сообщили amic.ru в пресс-службе администрации, стоимость реализации проекта оценивается в 393 миллиона рублей.
И когда отремонтируют площадь?
В мэрии не знают. Точно не в ближайшие годы, а как только появятся средства на ремонт территории. Также на сроки влияет реконструкция старого жд-вокзала в Барнауле. РЖД заявили о планах привести весь комплекс в порядок еще несколько лет назад, но работы отложили из-за отсутствия финансирования.
Почему ремонт Привокзальной площади нравится не всем?
Ранее директор автовокзала Алексей Богданов в интервью amic.ru рассказывал, что он против реконструкции площади. По его мнению, рядом с двумя вокзалами вообще не стоит создавать большую зону отдыха, потому что там шумно и неуютно. Однако если городские власти решили облагородить территорию, то Богданов не может повлиять на это. Также директор автовокзала утверждает, что после реконструкции площади будет демонтирована парковка, которая
"Для пассажиров это будет неудобно. Зачем рядом с вокзалом вообще нужен какой-то сквер? Здесь шумно, большой поток пассажиров, которые хотят куда-то уехать, а не отдыхать. Я рассматриваю площадь как единый узел, где сосредоточен городской, междугородный и электрический транспорт. Мы проходили эту историю, когда 30 лет назад территорию Привокзальной площади украсили клумбами и деревьями. Зачем это делать снова? Человек приходит на вокзал не для того, чтобы сидеть на лавочке или кататься на велосипеде", - говорил в интервью Алексей Богданов.
08:49:22 30-08-2023
Лучше еще раз актуализировать проект тоннеля под вокзалом с выходом на ул. Юрина. Скоро 50 лет этому проекту, 300 лет Барнаулу. Вода камень точит, а вдруг дадут все же деньги?
08:58:18 30-08-2023
расширять надо дороги или под жд путями или над жд путями или вообще пути перенести
08:59:04 30-08-2023
Директору автовокзала следует рассуждать не о ненужности сквера, а ликвидировать блудилища, выстроенные на территории его предприятия на месте для высадки пассажиров и парковки для автобусов
09:14:17 30-08-2023
Чучмек (08:59:04 30-08-2023) Директору автовокзала следует рассуждать не о ненужности скв... Вы заблуждаетесь про территорию предприятия.
09:21:39 30-08-2023
А как насчёт церковки?"Человек приходит на вокзал не для того, чтобы сидеть на лавочке или кататься на велосипеде".А вот отправление религиозного культа никогда не помешает.
09:53:11 30-08-2023
Гость (09:21:39 30-08-2023) А как насчёт церковки?"Человек приходит на вокзал не для тог... А также, церкви баптистов, староверов, мусульман, католиков и далее по списку!
09:28:37 30-08-2023
Откусывая кусок от пирога стоимостью в 400 лямов, изжога не задавит?
09:34:12 30-08-2023
Гость (09:21:39 30-08-2023) А как насчёт церковки?"Человек приходит на вокзал не для тог... Точно! Застроить всю площадь церквями!
09:40:09 30-08-2023
На лавочке.... Колхозник. На скамейке.
09:49:04 30-08-2023
такое ощущение что архитекторы не знают и не понимают для чего предназначены ЖД и авто вокзалы,так это в первую очередь ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ и он предназначен для ПАССАЖИРОВ,а не для прогулок по парку и детских площадок
10:23:09 30-08-2023
гость (09:49:04 30-08-2023) такое ощущение что архитекторы не знают и не понимают для че... Ошибаетесь, сударь. Там теперь не просто транспортный узел, а территория в непосредственной близости от крупного ЖК. Люди там будут жить, понимаете, а не только удовлетворять свои транспортные потребности
15:49:59 30-08-2023
Гость (10:23:09 30-08-2023) Ошибаетесь, сударь. Там теперь не просто транспортный узел, ... правильно,а потом жители ЖК потребуют закрыть вокзалы по причине что они им мешают отдыхать и жить и проблема со всеми поездками решиться на раз(а представьте,потом еще надо будет построить новые вокзалы,подтянуть дороги,облагородить-это ж сколько бабла на этом можно попилить)
10:07:10 30-08-2023
Жалко что сауна не так близко от вокзала,на Привокзальной.
10:18:49 30-08-2023
Сколько можно мурыжить эту привокзальную площадь?Наведите порядок на территории автовокзала и рядом с ним.Уберите все эти заброшенные харчевни и левые стоянки,сделайте нормальную дорогу для пешеходов которые переходят по ж.д. мосту,начните ,наконец то ,тоннель для перехода под ж.д. путями для людей ,сколько можно издеваться над людьми с этим мостом?На дворе 21- й век, а тут даже 19-й ещё не наступил.Позор.
10:34:27 30-08-2023
Зачем планировать сквер, зону для прогулок с элементами благоустройства и т.д. На площади перед вокзалами, лучше сразу запланировать привокзальный парк. А в любом городском парке сделать транспортный узел.
10:35:42 30-08-2023
Надо тоннель под ЖД для машин делать и нормальную парковку для проводить/встретить!
11:13:35 30-08-2023
Который раз делают ремонт а кроме платных парковок ничего не получилось. Предлагаю посреди сквера сделать большую железную .. опу.. чтоб все знали куда приехали.
12:03:17 30-08-2023
Россия- многонациональна многокофессиональная страна. православная церковь на территории вокзала уже есть. Поэтому необходимо построить синагогу, мечеть, буддийский храм и костёл. Или убрать из плана эту торчащую посреди площади занозу и переместить её в задницу рукоблуда, называющего себя архитектором, который это придумал. И вообще- рисовал человек, видимо, не уезжавший никуда дальше Куеты... На всей этой огромной площади людям негде укрыться ни от солнца летом, ни от дождя!!! Эт о форменное безобразие!
12:07:21 30-08-2023
"Задумка архитекторов".... сильно. И чистая правда. Это не проект. Это "задумка". Затянулся-задумался... Выдохнул-раздумался...
14:48:23 30-08-2023
У нас ещё со времён СССР национальная забава, что-то сделать, затратить деньги, а потом вновь раскопать и другое сделать. Одна рука не знает, что другая. Дорога нужна под железной дорогой, чтоб избавиться от пробок, а потом уж о благоустройстве думать. А церковь на перроне есть на том месте где была 100 лет назад. Знать надо историю, а в старом вокзале можно бы музей железной дороге сделать, а то многие похоже истории города не знают.
15:26:16 30-08-2023
У нас в городе церквей больше, чем общественных сортиров. Там может быть начать с малого, с естественных потребностей, а от них уже плавно переходить к душе, храмам, торговле свечами и оберегами для приклеивания на бардачок?
16:09:59 30-08-2023
Очень спорное решение. Тем более, что предстоит строительство тоннеля где-то рядом. Оно неизбежно. А проект обновления привокзальной площади ничего принципиально не нового не даст, особой нужды в нем нет. Гораздо более разумное вложение денег в создание пешеходной зоны на проспекте Социалистическом. Это и зелёное тихое место с наличием магазинов, кафе и ресторанов уже в наличии. А ниже - прогулочная зона и много чего. Не нужно делать город комфортным на один день. Он всегда должен быть комфортным И для туристов, риезжающих и для горожан. Это самое разумное решение для престижа города и его развития, которое дало бы качественные изменения комфортности в этой части города к его Юбилею.
21:17:15 30-08-2023
На платной стоянке - машин практически нет, всё щемятся в наши дворы. К нам уже скорая не может пробиться, машины стоят в три ряда, даже разъехаться не могут! А скверы-общественные туалеты! Водители автобусов ,троллейбусов и людей, спешащих с электричек, конечную остановку превратили в туалет! Мемориальную зону используют для выгула собак . Мы -за реконструкцию. Но пусть учитывают и эти проблемы. Куда девать весь автотранспорт? Тем более, что построен ещё один огромный жилой комплекс.
21:26:59 30-08-2023
Нэта (21:17:15 30-08-2023) Куда девать весь автотранспорт? Тем более, что построен ещё один огромный жилой комплекс. ну так и будет. из 400 млн. 200 отдадут на закрытую парковку имени ракшонии