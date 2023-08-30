Привокзальную площадь в Барнауле могут отремонтировать за 400 млн. Как она изменится?

Амбициозный проект уже готов и власти ждут, когда появятся деньги на работу

30 августа 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: архитектурное бюро MDVA

Администрация Барнаула рассматривает возможность масштабной реконструкции Привокзальной площади. На эти цели городские власти планируют потратить около 400 миллионов рублей. Предполагается, что на площади сделают лавочки, велодорожки, а также высадят большое количество деревьев. Рассказываем, что известно о проекте реновации территории рядом с двумя вокзалами и когда его реализуют.

Как планируют отремонтировать Привокзальную площадь?

Проект обустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала, разработали в АО "Алтайкоммунпроект", сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

Согласно задумке архитекторов, в центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей. В северной части планируют сделать зону для прогулок с элементами благоустройства. Прежде всего, это лавочки и фонари для освещения. На Привокзальной площади поставят летние кафе и оборудуют игровую площадку для детей.

По периметру площади планируют оборудовать площадки для посадки/высадки пассажиров личного транспорта и такси, велодорожка предусмотрена со стороны проспекта Строителей к зданиям вокзалов. Также, согласно проекту, потоки личного и общественного транспорта разведут. Сейчас на Привокзальную прибывают 15 автобусных и один троллейбусный маршрут, есть платные парковки. Решено не смешивать движение автобусов и троллейбусов с частными авто.

Сколько потратят на ремонт площади?

В настоящее время проект прошел экспертизу сметной стоимости. Как сообщили amic.ru в пресс-службе администрации, стоимость реализации проекта оценивается в 393 миллиона рублей.

И когда отремонтируют площадь?

В мэрии не знают. Точно не в ближайшие годы, а как только появятся средства на ремонт территории. Также на сроки влияет реконструкция старого жд-вокзала в Барнауле. РЖД заявили о планах привести весь комплекс в порядок еще несколько лет назад, но работы отложили из-за отсутствия финансирования.

Почему ремонт Привокзальной площади нравится не всем?

Ранее директор автовокзала Алексей Богданов в интервью amic.ru рассказывал, что он против реконструкции площади. По его мнению, рядом с двумя вокзалами вообще не стоит создавать большую зону отдыха, потому что там шумно и неуютно. Однако если городские власти решили облагородить территорию, то Богданов не может повлиять на это. Также директор автовокзала утверждает, что после реконструкции площади будет демонтирована парковка, которая